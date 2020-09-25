Онлайн-конференция о фрилансе как социальной практике
28 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Фриланс –новая реальность постковидной эпохи?".
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Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ;
- исследователь в области человеческого капитала Мария КАРПОВА;
- эксперт в области трудовой занятости Ирина СВЯТИЦКАЯ;
- доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Денис СТРЕБКОВ.
Режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, наложил отпечаток на традиционные трудовые отношения. Работа в дистанционном режиме и фриланс – реалии сегодняшнего дня. В России уже насчитывается несколько миллионов фрилансеров.
Что собой представляет фриланс не только как экономическая, но и социальная практика? В чем его плюсы и минусы? Как он вписывается в современные тенденции развития не только экономики, но и общества? Каковы основные перспективы фриланса в России и мире в среднесрочном и долгосрочном плане?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ;
- исследователь в области человеческого капитала Мария КАРПОВА;
- эксперт в области трудовой занятости Ирина СВЯТИЦКАЯ;
- доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Денис СТРЕБКОВ.
Режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, наложил отпечаток на традиционные трудовые отношения. Работа в дистанционном режиме и фриланс – реалии сегодняшнего дня. В России уже насчитывается несколько миллионов фрилансеров.
Что собой представляет фриланс не только как экономическая, но и социальная практика? В чем его плюсы и минусы? Как он вписывается в современные тенденции развития не только экономики, но и общества? Каковы основные перспективы фриланса в России и мире в среднесрочном и долгосрочном плане?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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