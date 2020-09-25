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Онлайн-конференция о фрилансе как социальной практике
28 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Фриланс –новая реальность постковидной эпохи?".
2020-09-25T09:29
2020-09-25T09:29
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1577742359.jpg?1601015391
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200928/952915223.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;<br>- директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ;<br>- исследователь в области человеческого капитала Мария КАРПОВА;<br>- эксперт в области трудовой занятости Ирина СВЯТИЦКАЯ;<br>- доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Денис СТРЕБКОВ.<br><br>Режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, наложил отпечаток на традиционные трудовые отношения. Работа в дистанционном режиме и фриланс – реалии сегодняшнего дня. В России уже насчитывается несколько миллионов фрилансеров. <br>Что собой представляет фриланс не только как экономическая, но и социальная практика? В чем его плюсы и минусы? Как он вписывается в современные тенденции развития не только экономики, но и общества? Каковы основные перспективы фриланса в России и мире в среднесрочном и долгосрочном плане?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о фрилансе как социальной практике

09:29 25.09.2020
18
Читать ria.ru в
28 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Фриланс –новая реальность постковидной эпохи?".
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ;
- исследователь в области человеческого капитала Мария КАРПОВА;
- эксперт в области трудовой занятости Ирина СВЯТИЦКАЯ;
- доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Денис СТРЕБКОВ.

Режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, наложил отпечаток на традиционные трудовые отношения. Работа в дистанционном режиме и фриланс – реалии сегодняшнего дня. В России уже насчитывается несколько миллионов фрилансеров.
Что собой представляет фриланс не только как экономическая, но и социальная практика? В чем его плюсы и минусы? Как он вписывается в современные тенденции развития не только экономики, но и общества? Каковы основные перспективы фриланса в России и мире в среднесрочном и долгосрочном плане?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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