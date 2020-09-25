https://ria.ru/20200925/frilans-1577742359.html

Онлайн-конференция о фрилансе как социальной практике

28 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Фриланс –новая реальность постковидной эпохи?".

2020-09-25T09:29

2020-09-25T09:29

2020-09-25T09:29

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200928/952915223.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;<br>- директор Института стратегического анализа Игорь НИКОЛАЕВ;<br>- исследователь в области человеческого капитала Мария КАРПОВА;<br>- эксперт в области трудовой занятости Ирина СВЯТИЦКАЯ;<br>- доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Денис СТРЕБКОВ.<br><br>Режим самоизоляции, вызванный пандемией COVID-19, наложил отпечаток на традиционные трудовые отношения. Работа в дистанционном режиме и фриланс – реалии сегодняшнего дня. В России уже насчитывается несколько миллионов фрилансеров. <br>Что собой представляет фриланс не только как экономическая, но и социальная практика? В чем его плюсы и минусы? Как он вписывается в современные тенденции развития не только экономики, но и общества? Каковы основные перспективы фриланса в России и мире в среднесрочном и долгосрочном плане?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы