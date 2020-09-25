https://ria.ru/20200925/fotosessiya-1577782268.html

Седокова шокировала фанатов откровенной свадебной фотосессией

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram своей свадебной фотосессией, вызвав волну критики поклонников. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:04

2020-09-25T17:04

2020-09-25T17:04

анна седокова

янис тимма

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> поделилась с подписчиками в Instagram своей свадебной фотосессией, вызвав волну критики поклонников.На снимке певица позирует в синем нижнем белье рядом с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, одетым в рубашку и черные брюки. Седокова накинула на плечи спортивную кофту и распустила волосы. "Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии", — написала она. Подписчики не оценили фото, сочтя его вульгарным. "Без обид, но такие фотографии перебор, не все должно быть на обзор", — прокомментировала aikisa_sss."Уже не знают, как и в каких позах себя показать. Слишком навязчиво", — сообщила rumiantseva3676."Аня, я рада за вас искренне, но подобные фотосессии не очень нравятся", — поделилась впечатлением veronikalinde."Такие фотки в нулевых заходили, сейчас это выглядит отчаянием", — выразила мнение aksenov_club."Это тот случай, когда показать больше нечего", — elena_prudnikowa.Анна Седокова и Янис Тимма поженились 6 сентября после года отношений.

https://ria.ru/20200913/sedokova-1577154922.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, янис тимма, шоу-бизнес