https://ria.ru/20200925/finansirovanie-1577780607.html

МСП Банк поддержал бизнес во Владимирской области на 700 миллионов рублей

МСП Банк с начала 2020 года профинансировал субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области на сумму около 700 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:35

2020-09-25T16:35

2020-09-25T16:39

корпорация мсп

дмитрий голованов

мсп банк

владимирская область

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<strong>ВЛАДИМИР, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a> с начала 2020 года профинансировал субъекты малого и среднего предпринимательства <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> на сумму около 700 миллионов рублей, сообщил председатель правления банка <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a> в ходе стратегической онлайн-сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП."Среди приоритетных ниш, определенных банком в рамках участия в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в регионе активнее всего кредитовались высокотехнологичные предприятия и компании-"газели", — рассказал глава МСП Банка. В свою очередь, губернатор Владимирской области <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Sipjagin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Сипягин</a> выразил благодарность <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> и МСП Банку за поддержку субъектов МСП в период эпидемии COVID-19."МСП Банком выдано в период с марта по сентябрь 2020 года землякам-предпринимателям 19 кредитов для поддержки и сохранения занятости и возобновление деятельности предприятий на общую сумму около 34 миллионов рублей. Это позволило сохранить 477 рабочих мест. Еще одному обратившемуся за помощью предприятию предоставлена отсрочка на сумму 279,3 миллиона рублей", — отметил губернатор в ходе мероприятия.

https://ria.ru/20200916/lizing-1577335282.html

владимирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, дмитрий голованов, мсп банк, владимирская область