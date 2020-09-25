https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577783035.html

Глава Евросовета заявил о желании ЕС стать более сильным и автономным

Кризис, вызванный коронавирусом, показал не только слабость уязвимых стран, но и хрупкость государств, считавших себя сильными, ЕС в полной мере оценил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:16

2020-09-25T17:16

2020-09-25T17:16

евросовет

шарль мишель

генеральная ассамблея оон

евросоюз

оон

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Кризис, вызванный коронавирусом, показал не только слабость уязвимых стран, но и хрупкость государств, считавших себя сильными, <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> в полной мере оценил сложившуюся ситуацию и хочет стать сильнее и более автономным, сохраняя открытый рынок, заявил в видеовыступлении на <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблее ООН</a> президент Евросовета <a href="https://ria.ru/person__71" target="_blank">Шарль Мишель</a>.Он добавил, что страны Евросоюза будут стремиться лучше обеспечивать равные условия на своем общем рынке, "открытом для тех, кто уважает его стандарты".Генассамблея ООН проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

https://ria.ru/20200924/evropa-1577675585.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, генеральная ассамблея оон, евросоюз, оон, в мире