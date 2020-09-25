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https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577783035.html
Глава Евросовета заявил о желании ЕС стать более сильным и автономным
Кризис, вызванный коронавирусом, показал не только слабость уязвимых стран, но и хрупкость государств, считавших себя сильными, ЕС в полной мере оценил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:16
2020-09-25T17:16
евросовет
шарль мишель
генеральная ассамблея оон
евросоюз
оон
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Кризис, вызванный коронавирусом, показал не только слабость уязвимых стран, но и хрупкость государств, считавших себя сильными, <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> в полной мере оценил сложившуюся ситуацию и хочет стать сильнее и более автономным, сохраняя открытый рынок, заявил в видеовыступлении на <a href="https://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON" target="_blank">Генассамблее ООН</a> президент Евросовета <a href="https://ria.ru/person__71" target="_blank">Шарль Мишель</a>.Он добавил, что страны Евросоюза будут стремиться лучше обеспечивать равные условия на своем общем рынке, "открытом для тех, кто уважает его стандарты".Генассамблея ООН проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.
https://ria.ru/20200924/evropa-1577675585.html
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евросовет, шарль мишель, генеральная ассамблея оон, евросоюз, оон, в мире

Глава Евросовета заявил о желании ЕС стать более сильным и автономным

17:16 25.09.2020
423
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Кризис, вызванный коронавирусом, показал не только слабость уязвимых стран, но и хрупкость государств, считавших себя сильными, ЕС в полной мере оценил сложившуюся ситуацию и хочет стать сильнее и более автономным, сохраняя открытый рынок, заявил в видеовыступлении на Генассамблее ООН президент Евросовета Шарль Мишель.

"ЕС защищает основанный на правилах международный порядок и сотрудничество, основанное на универсальных ценностях. ЕС хочет быть более сильным, автономным и твердым, чтобы защитить более справедливый мир", - сказал Мишель.

Он добавил, что страны Евросоюза будут стремиться лучше обеспечивать равные условия на своем общем рынке, "открытом для тех, кто уважает его стандарты".
Генассамблея ООН проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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ЕвросоветШарль МишельГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюзООНВ мире
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