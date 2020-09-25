https://ria.ru/20200925/dorogi-1577792053.html

В Нижегородской области отремонтировали более 11 км трассы по нацпроекту

Более 11 километров дороги Большое Мурашкино-Перевоз отремонтировали в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги",... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T19:30

2020-09-25T19:30

2020-09-25T19:30

нижегородская область

россия

дороги

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 11 километров дороги Большое Мурашкино-Перевоз отремонтировали в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.Приемку работ в пятницу провело Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.В рамках ремонта была проведена подсыпка и планировка обочин, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 147,1 миллиона рублей.Глава региона напомнил, что в регионе в рамках нацпроекта на 93% выполнена укладка верхнего слоя дорожного покрытия. По исполнению нацпроекта Нижегородская область находится на втором месте среди регионов России и на первом - в ПФО. "Ремонт завершен на 128 участках дорог общей протяженностью 603,3 километра", - добавил Никитин.Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 километра. По поручению губернатора Нижегородской области контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

https://ria.ru/20200925/subsidii-1577790579.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дороги, глеб никитин, нижегородская область, общество