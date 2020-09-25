https://ria.ru/20200925/dorogi-1577792053.html
В Нижегородской области отремонтировали более 11 км трассы по нацпроекту
Более 11 километров дороги Большое Мурашкино-Перевоз отремонтировали в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги",... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:30
2020-09-25T19:30
2020-09-25T19:30
нижегородская область
россия
дороги
глеб никитин
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_aaf4afb9c9939b189fa32d5492495d53.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Более 11 километров дороги Большое Мурашкино-Перевоз отремонтировали в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.Приемку работ в пятницу провело Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.В рамках ремонта была проведена подсыпка и планировка обочин, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 147,1 миллиона рублей.Глава региона напомнил, что в регионе в рамках нацпроекта на 93% выполнена укладка верхнего слоя дорожного покрытия. По исполнению нацпроекта Нижегородская область находится на втором месте среди регионов России и на первом - в ПФО. "Ремонт завершен на 128 участках дорог общей протяженностью 603,3 километра", - добавил Никитин.Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 километра. По поручению губернатора Нижегородской области контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.
https://ria.ru/20200925/subsidii-1577790579.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e9137d32ba301a65efa08a338d1c158.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дороги, глеб никитин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.
Более 11 километров дороги Большое Мурашкино-Перевоз отремонтировали в Нижегородской области
по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.
Приемку работ в пятницу провело Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
"Протяженность участка – 11,2 километра - достаточно большая, и подрядчик с работами справился в срок. Специалистами были взяты вырубки и проведены лабораторные исследования. Претензий к качеству нет", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
В рамках ремонта была проведена подсыпка и планировка обочин, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 147,1 миллиона рублей.
Глава региона напомнил, что в регионе в рамках нацпроекта на 93% выполнена укладка верхнего слоя дорожного покрытия. По исполнению нацпроекта Нижегородская область находится на втором месте среди регионов России и на первом - в ПФО. "Ремонт завершен на 128 участках дорог общей протяженностью 603,3 километра", - добавил Никитин.
Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 километра. По поручению губернатора Нижегородской области контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.