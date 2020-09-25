https://ria.ru/20200925/dialog-1577775730.html
Слуцкий оценил предложения Путина о диалоге с США по информбезопасности
Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по восстановлению диалога РФ и США по информбезопасности может полностью свести на нет возможность... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:30
2020-09-25T15:30
2020-09-25T15:50
россия
леонид слуцкий
госдума рф
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Реализация предложений президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> по восстановлению диалога РФ и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по информбезопасности может полностью свести на нет возможность обвинений и санкций за вмешательство в избирательные процессы, заявил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.По мнению депутата, заявление Путина – "сильнейшая и своевременная инициатива"."Реализация предложений российского президента может полностью свести на нет саму возможность обвинений, политизированных расследований, а также нездоровой активности относительно санкций за вмешательство в избирательные процессы, прежде всего, в США. Взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьезный раздражитель в российско-американских отношениях. Но… для этого необходима добрая воля со стороны Вашингтона", - сказал Слуцкий."То, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента РФ, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков. Принцип невмешательства для межгосударственного взаимодействия предельно четко был сформулирован еще отцами-основателями ООН. При современном развитии информационных коммуникаций было бы крайне важным подтвердить приверженность именно этим основам", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20200920/avangard-1577497475.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий, госдума рф, владимир путин, сша, в мире
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Реализация предложений президента РФ Владимира Путина
по восстановлению диалога РФ и США
по информбезопасности может полностью свести на нет возможность обвинений и санкций за вмешательство в избирательные процессы, заявил глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее Путин заявил, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий", меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.
По мнению депутата, заявление Путина – "сильнейшая и своевременная инициатива".
"Реализация предложений российского президента может полностью свести на нет саму возможность обвинений, политизированных расследований, а также нездоровой активности относительно санкций за вмешательство в избирательные процессы, прежде всего, в США. Взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьезный раздражитель в российско-американских отношениях. Но… для этого необходима добрая воля со стороны Вашингтона", - сказал Слуцкий.
"То, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента РФ, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков. Принцип невмешательства для межгосударственного взаимодействия предельно четко был сформулирован еще отцами-основателями ООН. При современном развитии информационных коммуникаций было бы крайне важным подтвердить приверженность именно этим основам", - добавил парламентарий.