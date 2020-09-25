https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577775786.html

Эксперт назвал возможную причину побега южнокорейского чиновника

Южнокорейский сотрудник рыболовного контроля, который внезапно пропал с лодки во время дежурства, а позже был найден и застрелен в северокорейских... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:32

2020-09-25T15:32

2020-09-25T15:32

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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<strong>СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Южнокорейский сотрудник рыболовного контроля, который внезапно пропал с лодки во время дежурства, а позже был найден и застрелен в северокорейских территориальных водах, мог использовать побег в КНДР как способ самоубийства, считает профессор Университета Кёнсан Пак Чон Чхоль.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. По данным разведки, он заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину.Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север. Но на палубе коллеги обнаружили ботинки мужчины, который отдежурил вахту и должен был прийти обедать, но не явился. В <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> люди обычно снимают обувь, прежде чем покончить с собой.По мнению эксперта, попытка мужчины уплыть с борта своего катера в сторону КНДР является неординарным поведением, и обычно причиной подобных случаев оказывается нестабильное психическое состояние погибших.Ранее КНДР в своем разъяснительном послании южнокорейскому правительству по поводу инцидента сообщила, что солдаты с патрульного катера стали стрелять из-за того, что мужчина не отвечал на вопросы, а потом, испугавшись предупредительных выстрелов, якобы попытался сбежать. По его мнению Пак Чон Чхоля, даже если чиновник действительно неадекватно отреагировал на указы северокорейских военных, раскрывать информацию об этом или о причинах его побега на Север пока не станут.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/koreya-1577747440.html

https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577742922.html

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, кндр (северная корея), в мире