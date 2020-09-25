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https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577775786.html
Эксперт назвал возможную причину побега южнокорейского чиновника
Южнокорейский сотрудник рыболовного контроля, который внезапно пропал с лодки во время дежурства, а позже был найден и застрелен в северокорейских... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:32
2020-09-25T15:32
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Южнокорейский сотрудник рыболовного контроля, который внезапно пропал с лодки во время дежурства, а позже был найден и застрелен в северокорейских территориальных водах, мог использовать побег в КНДР как способ самоубийства, считает профессор Университета Кёнсан Пак Чон Чхоль.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. По данным разведки, он заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину.Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север. Но на палубе коллеги обнаружили ботинки мужчины, который отдежурил вахту и должен был прийти обедать, но не явился. В <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> люди обычно снимают обувь, прежде чем покончить с собой.По мнению эксперта, попытка мужчины уплыть с борта своего катера в сторону КНДР является неординарным поведением, и обычно причиной подобных случаев оказывается нестабильное психическое состояние погибших.Ранее КНДР в своем разъяснительном послании южнокорейскому правительству по поводу инцидента сообщила, что солдаты с патрульного катера стали стрелять из-за того, что мужчина не отвечал на вопросы, а потом, испугавшись предупредительных выстрелов, якобы попытался сбежать. По его мнению Пак Чон Чхоля, даже если чиновник действительно неадекватно отреагировал на указы северокорейских военных, раскрывать информацию об этом или о причинах его побега на Север пока не станут.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/koreya-1577747440.html
https://ria.ru/20200925/chinovnik-1577742922.html
южная корея
кндр (северная корея)
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южная корея, кндр (северная корея), в мире

Эксперт назвал возможную причину побега южнокорейского чиновника

15:32 25.09.2020
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CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане
Порт в Пусане - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan
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СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. Южнокорейский сотрудник рыболовного контроля, который внезапно пропал с лодки во время дежурства, а позже был найден и застрелен в северокорейских территориальных водах, мог использовать побег в КНДР как способ самоубийства, считает профессор Университета Кёнсан Пак Чон Чхоль.
Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. По данным разведки, он заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 10:46
С чувством вины. Лидер КНДР сожалеет о смерти южнокорейского чиновника
Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север. Но на палубе коллеги обнаружили ботинки мужчины, который отдежурил вахту и должен был прийти обедать, но не явился. В Южной Корее люди обычно снимают обувь, прежде чем покончить с собой.
По мнению эксперта, попытка мужчины уплыть с борта своего катера в сторону КНДР является неординарным поведением, и обычно причиной подобных случаев оказывается нестабильное психическое состояние погибших.
"Думаю, в ходе расследования выяснится больше подробностей об этом человеке. Если вспомнить инцидент с Пак Ван Чжа (южнокорейская туристка, которую в 2008 году застрелили северокорейские военные в горах Кымгансан, после чего межкорейский туристический проект был приостановлен – ред.), то потом вскрылось, что она очень долго лечилась в психиатрической больнице. И таким людям не должны были разрешать туристические поездки на Север. Она вышла на рассвете погулять и прошла через несколько армейских постов. И когда ей начали кричать "остановись", она, наоборот, побежала", - поясняет профессор.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 09:40
В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
Ранее КНДР в своем разъяснительном послании южнокорейскому правительству по поводу инцидента сообщила, что солдаты с патрульного катера стали стрелять из-за того, что мужчина не отвечал на вопросы, а потом, испугавшись предупредительных выстрелов, якобы попытался сбежать. По его мнению Пак Чон Чхоля, даже если чиновник действительно неадекватно отреагировал на указы северокорейских военных, раскрывать информацию об этом или о причинах его побега на Север пока не станут.
"Побег на Север может быть связан с серьёзным душевным кризисом. Людей с такими проблемами могут посещать самые различные мысли, вплоть до самоубийства, но в таком случае это нельзя считать осмысленным самоубийством или побегом. Но если бы в администрации президента сразу так заявили, родственники бы, очевидно, негодовали. Сейчас объяснение причин побега на Север может вызвать сопротивление семьи. Когда правительство впервые обнародовало такие факты про Пак Ван Чжа, семья погибшей заявила, что это порочит их честь", - отметил Пак Чон Чхоль.
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Южная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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