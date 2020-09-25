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В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника
КНДР предоставила подробности убийства южнокорейского гражданина, который "незаконно" пересек границу, сообщила президентская администрация Республики Корея. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:40
2020-09-25T09:40
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a> предоставила подробности убийства южнокорейского гражданина, который "незаконно" пересек границу, сообщила президентская администрация Республики Корея.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября во время своего дежурства с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север.Из послания следует, что 22 сентября военные получили сигнал от патруля рыболовного контроля, что в водах обнаружен нарушитель границы и выехали по вызову. Они увидели "заплывшего далеко" за разграничительную линию "неизвестного нарушителя".После выстрелов со стороны южнокорейца не было слышно ни звука, и не было движения, поэтому северокорейские военные подплыли на расстояние 10 метров, но не обнаружили человека на плавучем предмете, на котором обнаружилось лишь "большое количество крови". "Наши военные решили, что нарушитель мертв и в соответствии с государственными чрезвычайными противоэпидемическими правилами забрали и сожгли тот предмет, на котором он приплыл", - сообщила северокорейская сторона, опровергая таким образом информацию военных <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> о том, что они сожгли тело чиновника.По данным разведки Юга, чиновник заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину и затем сожгли тело. Источники в военных кругах сообщили южнокорейским СМИ, что это может быть связано со нежеланием северян пропустить в КНДР коронавирус. Президент Южной Кореи назвал случай шокирующим и потребовал от КНДР объяснений и извинений. Южнокорейские военный повысили боеготовность и усилили наблюдение за Северной Кореей.Как сообщил в пятницу советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Со Хун, северокорейская сторона отправила Сеулу послание, в котором выразила сожаление в связи с инцидентом и прояснила случившееся. Послание было отправлено 25 сентября Департаментом Объединенного фронта Центрального комитета Рабочей партии Кореи, который занимается отношениями с Южной Кореей.
https://ria.ru/20200924/kndr-1577688290.html
https://ria.ru/20200911/sud-1577085256.html
южная корея
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южная корея, кндр (северная корея), в мире

В КНДР рассказали подробности убийства южнокорейского чиновника

09:40 25.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. КНДР предоставила подробности убийства южнокорейского гражданина, который "незаконно" пересек границу, сообщила президентская администрация Республики Корея.
Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства РК пропал 21 сентября во время своего дежурства с инспекционного катера недалеко от водной территории Северной Кореи. Как заявили южнокорейские военные, чиновник теоретически мог пытаться сбежать на Север.
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Из послания следует, что 22 сентября военные получили сигнал от патруля рыболовного контроля, что в водах обнаружен нарушитель границы и выехали по вызову. Они увидели "заплывшего далеко" за разграничительную линию "неизвестного нарушителя".
"У полуострова Каннён в наших водах был обнаружен нарушитель границы на плавучем предмете, на расстоянии 80 метров от него патруль потребовал его назвать себя. Сначала он пару раз пробормотал что-то про Южную Корею, но потом перестал отвечать. Так как он не отзывался на приказы наших военных, они подплыли ближе и выстрелили в воздух два предупредительных, после чего неизвестный удивился, и создалась ситуация, похожая на его попытку сбежать. Наши военные по решению командира катера сделали 10 выстрелов в нарушителя границы, как велит регламент охраны морских границ, расстояние до него тогда было 40-50 метров", - говорится в сообщении КНДР.
После выстрелов со стороны южнокорейца не было слышно ни звука, и не было движения, поэтому северокорейские военные подплыли на расстояние 10 метров, но не обнаружили человека на плавучем предмете, на котором обнаружилось лишь "большое количество крови". "Наши военные решили, что нарушитель мертв и в соответствии с государственными чрезвычайными противоэпидемическими правилами забрали и сожгли тот предмет, на котором он приплыл", - сообщила северокорейская сторона, опровергая таким образом информацию военных Южной Кореи о том, что они сожгли тело чиновника.
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По данным разведки Юга, чиновник заплыл в воды КНДР, где его обнаружил местный рыболовный контроль, но вместо оказания помощи северокорейцы застрелили мужчину и затем сожгли тело. Источники в военных кругах сообщили южнокорейским СМИ, что это может быть связано со нежеланием северян пропустить в КНДР коронавирус. Президент Южной Кореи назвал случай шокирующим и потребовал от КНДР объяснений и извинений. Южнокорейские военный повысили боеготовность и усилили наблюдение за Северной Кореей.
Как сообщил в пятницу советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Со Хун, северокорейская сторона отправила Сеулу послание, в котором выразила сожаление в связи с инцидентом и прояснила случившееся. Послание было отправлено 25 сентября Департаментом Объединенного фронта Центрального комитета Рабочей партии Кореи, который занимается отношениями с Южной Кореей.
2212406
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Южная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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