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https://ria.ru/20200925/borisov-1577784320.html
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра Бойко Борисова о "предупреждении" для президента России Владимира Путина. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:33
2020-09-25T17:52
россия
дмитрий медведев
бойко борисов
владимир путин
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисова</a> о "предупреждении" для президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведева</a>, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>. У Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры с этим все строго, и к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, четко прописанные в международном праве. У ДАНС и прокуратуры достаточно информации", — эти слова Бойко издание поместило в рубрику "Цитата дня".Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых болгарские власти подозревают в шпионской деятельности."Не знаю, как он будет извиняться в следующий раз", — поделился один из читателей."Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…" — сыронизировали в комментариях."Коня куют, а жаба лапы подставляет", — вспомнил один из читателей народную поговорку."А Путин в курсе, что он предупрежден?" — спросили в комментариях.В российском МИД назвали обвинения в адрес российских дипломатов "надуманными" и анонсировали ответные меры.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200925/248192914.html" target="_blank">ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577705973.html
Шёл бы он к черту . Пусть скажет спасибо , что Путин его не предупреждал ещё. Потому как мало потом не покажется.
217
Реально насмешил! )))))
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россия
болгария
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россия, дмитрий медведев, бойко борисов, владимир путин, болгария, в мире

"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России

17:33 25.09.2020 (обновлено: 17:52 25.09.2020)
86863
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра Бойко Борисова о "предупреждении" для президента России Владимира Путина.
"Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра Медведева, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории Болгарии. У Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры с этим все строго, и к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, четко прописанные в международном праве. У ДАНС и прокуратуры достаточно информации", — эти слова Бойко издание поместило в рубрику "Цитата дня".
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:46
Президент Болгарии прокомментировал высылку двух российских дипломатов
Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых болгарские власти подозревают в шпионской деятельности.
"Не знаю, как он будет извиняться в следующий раз", — поделился один из читателей.

"Мне интересно: если завтра Меркель и Трамп захотят, чтобы мы приняли 50 тысяч албанских эмигрантов, как он отреагирует, хватит ли ему смелости им отказать", — задался вопросом другой.

"Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…" — сыронизировали в комментариях.
"Коня куют, а жаба лапы подставляет", — вспомнил один из читателей народную поговорку.
"А Путин в курсе, что он предупрежден?" — спросили в комментариях.
В российском МИД назвали обвинения в адрес российских дипломатов "надуманными" и анонсировали ответные меры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
23968687632
Обсудить13
РоссияДмитрий МедведевБойко БорисовВладимир ПутинБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Шёл бы он к черту . Пусть скажет спасибо , что Путин его не предупреждал ещё. Потому как мало потом не покажется.
25 сентября, 18:01
DDialint62
200100007
Реально насмешил! )))))
25 сентября, 18:22
Сергей КовалёвСергей Ковалёв
153130003
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