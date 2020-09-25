https://ria.ru/20200925/borisov-1577784320.html
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра Бойко Борисова о "предупреждении" для президента России Владимира Путина. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:33
2020-09-25T17:33
2020-09-25T17:52
россия
дмитрий медведев
бойко борисов
владимир путин
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153346/13/1533461345_0:123:2700:1642_1400x0_80_0_0_036d0f7c87f1986769d73678a2b1df30.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисова</a> о "предупреждении" для президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведева</a>, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>. У Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры с этим все строго, и к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, четко прописанные в международном праве. У ДАНС и прокуратуры достаточно информации", — эти слова Бойко издание поместило в рубрику "Цитата дня".Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых болгарские власти подозревают в шпионской деятельности."Не знаю, как он будет извиняться в следующий раз", — поделился один из читателей."Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…" — сыронизировали в комментариях."Коня куют, а жаба лапы подставляет", — вспомнил один из читателей народную поговорку."А Путин в курсе, что он предупрежден?" — спросили в комментариях.В российском МИД назвали обвинения в адрес российских дипломатов "надуманными" и анонсировали ответные меры.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200925/248192914.html" target="_blank">ИноСМИ >></a></em></strong>
https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577705973.html
Dialint62
Шёл бы он к черту . Пусть скажет спасибо , что Путин его не предупреждал ещё. Потому как мало потом не покажется.
217
Сергей Ковалёв
Реально насмешил! )))))
207
13
россия
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153346/13/1533461345_0:0:2700:2025_1400x0_80_0_0_42b74ba4382f9449202a614e6ed30a51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, бойко борисов, владимир путин, болгария, в мире
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра Бойко Борисова
о "предупреждении" для президента России Владимира Путина
.
"Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра Медведева
, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории Болгарии
. У Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры с этим все строго, и к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, четко прописанные в международном праве. У ДАНС и прокуратуры достаточно информации", — эти слова Бойко издание поместило в рубрику "Цитата дня".
Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых болгарские власти подозревают в шпионской деятельности.
"Не знаю, как он будет извиняться в следующий раз", — поделился один из читателей.
"Мне интересно: если завтра Меркель и Трамп захотят, чтобы мы приняли 50 тысяч албанских эмигрантов, как он отреагирует, хватит ли ему смелости им отказать", — задался вопросом другой.
"Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…" — сыронизировали в комментариях.
"Коня куют, а жаба лапы подставляет", — вспомнил один из читателей народную поговорку.
"А Путин в курсе, что он предупрежден?" — спросили в комментариях.
В российском МИД назвали обвинения в адрес российских дипломатов "надуманными" и анонсировали ответные меры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>