https://ria.ru/20200925/borisov-1577784320.html

"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России

Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра Бойко Борисова о "предупреждении" для президента России Владимира Путина. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:33

2020-09-25T17:33

2020-09-25T17:52

россия

дмитрий медведев

бойко борисов

владимир путин

болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/" target="_blank" data-auto="true">Бойко Борисова</a> о "предупреждении" для президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>."Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведева</a>, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>. У Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры с этим все строго, и к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, четко прописанные в международном праве. У ДАНС и прокуратуры достаточно информации", — эти слова Бойко издание поместило в рубрику "Цитата дня".Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых болгарские власти подозревают в шпионской деятельности."Не знаю, как он будет извиняться в следующий раз", — поделился один из читателей."Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…" — сыронизировали в комментариях."Коня куют, а жаба лапы подставляет", — вспомнил один из читателей народную поговорку."А Путин в курсе, что он предупрежден?" — спросили в комментариях.В российском МИД назвали обвинения в адрес российских дипломатов "надуманными" и анонсировали ответные меры.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/politic/20200925/248192914.html" target="_blank">ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577705973.html

Dialint62 Шёл бы он к черту . Пусть скажет спасибо , что Путин его не предупреждал ещё. Потому как мало потом не покажется. 217

Сергей Ковалёв Реально насмешил! ))))) 207

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россия

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, бойко борисов, владимир путин, болгария, в мире