https://ria.ru/20200925/bondarchuk-1577682683.html

Биография Сергея Бондарчука

Актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской области... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T01:00

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мосфильм

справки

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Актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской области (Украина). Его отец был <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/9497" target="_blank">председателем колхоза</a>.Позже семья переехала в Ейск, затем в Таганрог.В 1938 году окончил среднюю школу в городе Таганроге.В 1938-1941 годах <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/519/bio/" target="_blank">учился</a> в Ростовском театральном училище.С 1937 года работал актером в Таганрогском драматическом театре, играл на сцене Ейского драматического театра.С 1941 года по 1942 год работал в труппе Театра Красной армии в городе Грозном.Участник Великой Отечественной войны (1941-1945).В 1948 году Сергей Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.В кино он дебютировал ролью Валько в фильме Герасимова "Молодая гвардия" (1948).В 1948-1959 годах работал актером киностудии "Мосфильм".Известность пришла к Бондарчуку после исполнения им заглавной роли в фильме "Тарас Шевченко" (1951), за которую он был удостоен Сталинской премии первой степени и получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).Следующей заметной удачей Бондарчука стала роль доктора Дымова в "Попрыгунье" (1955) по рассказу Антона Чехова, где проявилась лирическая сторона дарования актера. Исполнение классической трагедийной роли Отелло в одноименном фильме Сергея Юткевича в 1956 году принесло Бондарчуку признание не только на Родине, но и за рубежом.Его режиссерским дебютом стал фильм "Судьба человека" (1959) по одноименному рассказу Михаила Шолохова, завоевавший Ленинскую премию, Большой Золотой приз Международного кинофестиваля в Москве и другие награды. Сыграв главную роль Андрея Соколова, Бондарчук подчеркнул приверженность актерскому кинематографу, где судьба, характер, душа человека являются смысловым центром и основной художественной ценностью.Следующей его режиссерской работой стала экранизация эпопеи Льва Толстого "Война и мир", которой он посвятил шесть лет. С 1966 года в прокат последовательно выходили четыре серии, и уже первая – "Андрей Болконский" – имела грандиозный успех. Картина завоевала премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также почетный диплом Венецианского кинофестиваля. Фильм поражал своей "густонаселенностью" — 300 озвученных ролей и 120 тысяч статистов. <a href="http://ria.ru/radio/20150209/1046669277.html" target="_blank">Реквизитом</a> и декорациями в картине служили музейные предметы и интерьеры или их аутентичные копии. Сам режиссер исполнил в эпопее роль Пьера Безухова.После успешного зарубежного проката картины "Война и мир" в 117 странах Бондарчук получил предложение от итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса поставить фильм "Ватерлоо" (1970), где подтвердил свое умение сочетать тщательную психологическую проработку характеров с постановочным размахом батальных сцен.Сергей Бондарчук продолжал работать и как киноактер. Его наиболее заметными ролями стали Астров в "Дяде Ване" (1971) режиссера Андрея Кончаловского, академик Курчатов в "Выборе цели" (1975) режиссера Игоря Таланкина, отец Сергий в одноименном фильме Таланкина (1978), Монтанелли в "Оводе" (1980). Среди его последних <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/519/works/" target="_blank">актерских работ</a> – роли в фильмах "Случай в аэропорту" (1987) и "Гроза над Русью" (1992).К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне Бондарчук поставил картину "Они сражались за Родину" (1975) по одноименному роману Михаила Шолохова. Режиссер во многом пошел вразрез с принятым в 1970-х годах помпезно-официозным изображением войны, показав горький и драматический процесс отступления советских войск. В фильме были собраны лучшие актерские силы – Василий Шукшин, Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов и др. Картина также отличалась техническим совершенством батальных сцен, снятых как бы с точки зрения солдат, находящихся в окопах под ураганным огнем. Фильм получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.В фильме "Степь" (1978) по одноименной повести Чехова Бондарчук реализовал свою мечту – перенести на экран одно из своих любимых литературных произведений.Следующая картина "Красные колокола" (1982) по книгам американского писателя Джона Рида "Восставшая Мексика" и "10 дней, которые потрясли мир" получил Государственную премию СССР. В 1986 году вышел фильм "Борис Годунов", снятый по одноименной драме Александра Пушкина, где Бондарчук также исполнил заглавную роль царя Бориса.Последней работой режиссера стал фильм "Тихий Дон" по одноименному роману Шолохова. В течение двух лет, в 1989-1990 годах, Бондарчук работал над эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи. Но довести до конца работу режиссер не смог – продюсер объявил свою фирму банкротом и 160 тысяч метров отснятой пленки на долгие годы остались за пределами России. После 13 лет поисков при поддержке Минкультуры России, МИД РФ, киноконцерна "Мосфильм", а также ряда деятелей российской культуры, материалы последнего фильма Бондарчука вернулись в Россию. В 2006 году по сохранившимся записям и заметкам, оставленным режиссером, картину удалось собрать, закончить и озвучить. Над монтажом авторской версии работал сын Сергея Бондарчука – режиссер Федор Бондарчук. Восьмисерийная телевизионная версия <a href="http://ria.ru/culture/20061110/55512362.html" target="_blank">"Тихого Дона"</a> была показана в Москве в ноябре 2006 года. Сам Сергей Бондарчук сыграл в этом фильме генерала Краснова.С 1971 года Сергей Бондарчук <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/337" target="_blank">преподавал</a> во ВГИКе (с 1974 года – профессор), руководил режиссерской и актерской мастерской.20 октября 1994 года Сергей Бондарчук скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Актер и режиссер был удостоен многочисленных государственных и кинематографических наград. Он был лауреатом Сталинской премии (1952), Ленинской премии (1960), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1977), Государственной премии СССР (1984). В 1952 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1980 году Бондарчук был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Среди его наград – ордена Ленина (1967, 1980), Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знамени (1970), Отечественной войны 2-й степени (1985). Многократный лауреат премий МКФ в Москве, Всесоюзного кинофестиваля, МКФ в Карловых Варах, МКФ в Локарно, МКФ в Венеции и др.В 1948 году супругой Бондарчука стала актриса Инна Макарова. В этом браке родилась дочь Наталья Бондарчук, ставшая впоследствии актрисой и режиссером.В 1959 году Сергей Бондарчук женился на актрисе Ирине Скобцевой. В этом браке у режиссера родились дочь – актриса Алена Бондарчук (1962-2009) и сын – актер и режиссер Федор Бондарчук (1967 рода рождения).В 2007 году <a href="http://ria.ru/culture/20070616/67314600.html" target="_blank">в Ейске</a> Краснодарского края был торжественно открыт памятник Сергею Бондарчуку. В декабре 2012 года <a href="http://www.mosfilm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1543" target="_blank">памятник</a> Сергею Бондарчуку был открыт на площади "Мосфильма".В мае 2016 года решением Курганской городской думы <a href="https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/917/884247/" target="_blank">одной из новых улиц</a> было присвоено имя Сергея Бондарчука. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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