https://ria.ru/20200925/bondarchuk-1577682683.html
Биография Сергея Бондарчука
Актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской области... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T01:00
2020-09-25T01:00
2020-09-25T01:00
вгик
мосфильм
справки
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Актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской области (Украина). Его отец был <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/9497" target="_blank">председателем колхоза</a>.Позже семья переехала в Ейск, затем в Таганрог.В 1938 году окончил среднюю школу в городе Таганроге.В 1938-1941 годах <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/519/bio/" target="_blank">учился</a> в Ростовском театральном училище.С 1937 года работал актером в Таганрогском драматическом театре, играл на сцене Ейского драматического театра.С 1941 года по 1942 год работал в труппе Театра Красной армии в городе Грозном.Участник Великой Отечественной войны (1941-1945).В 1948 году Сергей Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.В кино он дебютировал ролью Валько в фильме Герасимова "Молодая гвардия" (1948).В 1948-1959 годах работал актером киностудии "Мосфильм".Известность пришла к Бондарчуку после исполнения им заглавной роли в фильме "Тарас Шевченко" (1951), за которую он был удостоен Сталинской премии первой степени и получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).Следующей заметной удачей Бондарчука стала роль доктора Дымова в "Попрыгунье" (1955) по рассказу Антона Чехова, где проявилась лирическая сторона дарования актера. Исполнение классической трагедийной роли Отелло в одноименном фильме Сергея Юткевича в 1956 году принесло Бондарчуку признание не только на Родине, но и за рубежом.Его режиссерским дебютом стал фильм "Судьба человека" (1959) по одноименному рассказу Михаила Шолохова, завоевавший Ленинскую премию, Большой Золотой приз Международного кинофестиваля в Москве и другие награды. Сыграв главную роль Андрея Соколова, Бондарчук подчеркнул приверженность актерскому кинематографу, где судьба, характер, душа человека являются смысловым центром и основной художественной ценностью.Следующей его режиссерской работой стала экранизация эпопеи Льва Толстого "Война и мир", которой он посвятил шесть лет. С 1966 года в прокат последовательно выходили четыре серии, и уже первая – "Андрей Болконский" – имела грандиозный успех. Картина завоевала премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также почетный диплом Венецианского кинофестиваля. Фильм поражал своей "густонаселенностью" — 300 озвученных ролей и 120 тысяч статистов. <a href="http://ria.ru/radio/20150209/1046669277.html" target="_blank">Реквизитом</a> и декорациями в картине служили музейные предметы и интерьеры или их аутентичные копии. Сам режиссер исполнил в эпопее роль Пьера Безухова.После успешного зарубежного проката картины "Война и мир" в 117 странах Бондарчук получил предложение от итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса поставить фильм "Ватерлоо" (1970), где подтвердил свое умение сочетать тщательную психологическую проработку характеров с постановочным размахом батальных сцен.Сергей Бондарчук продолжал работать и как киноактер. Его наиболее заметными ролями стали Астров в "Дяде Ване" (1971) режиссера Андрея Кончаловского, академик Курчатов в "Выборе цели" (1975) режиссера Игоря Таланкина, отец Сергий в одноименном фильме Таланкина (1978), Монтанелли в "Оводе" (1980). Среди его последних <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/519/works/" target="_blank">актерских работ</a> – роли в фильмах "Случай в аэропорту" (1987) и "Гроза над Русью" (1992).К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне Бондарчук поставил картину "Они сражались за Родину" (1975) по одноименному роману Михаила Шолохова. Режиссер во многом пошел вразрез с принятым в 1970-х годах помпезно-официозным изображением войны, показав горький и драматический процесс отступления советских войск. В фильме были собраны лучшие актерские силы – Василий Шукшин, Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов и др. Картина также отличалась техническим совершенством батальных сцен, снятых как бы с точки зрения солдат, находящихся в окопах под ураганным огнем. Фильм получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.В фильме "Степь" (1978) по одноименной повести Чехова Бондарчук реализовал свою мечту – перенести на экран одно из своих любимых литературных произведений.Следующая картина "Красные колокола" (1982) по книгам американского писателя Джона Рида "Восставшая Мексика" и "10 дней, которые потрясли мир" получил Государственную премию СССР. В 1986 году вышел фильм "Борис Годунов", снятый по одноименной драме Александра Пушкина, где Бондарчук также исполнил заглавную роль царя Бориса.Последней работой режиссера стал фильм "Тихий Дон" по одноименному роману Шолохова. В течение двух лет, в 1989-1990 годах, Бондарчук работал над эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи. Но довести до конца работу режиссер не смог – продюсер объявил свою фирму банкротом и 160 тысяч метров отснятой пленки на долгие годы остались за пределами России. После 13 лет поисков при поддержке Минкультуры России, МИД РФ, киноконцерна "Мосфильм", а также ряда деятелей российской культуры, материалы последнего фильма Бондарчука вернулись в Россию. В 2006 году по сохранившимся записям и заметкам, оставленным режиссером, картину удалось собрать, закончить и озвучить. Над монтажом авторской версии работал сын Сергея Бондарчука – режиссер Федор Бондарчук. Восьмисерийная телевизионная версия <a href="http://ria.ru/culture/20061110/55512362.html" target="_blank">"Тихого Дона"</a> была показана в Москве в ноябре 2006 года. Сам Сергей Бондарчук сыграл в этом фильме генерала Краснова.С 1971 года Сергей Бондарчук <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/337" target="_blank">преподавал</a> во ВГИКе (с 1974 года – профессор), руководил режиссерской и актерской мастерской.20 октября 1994 года Сергей Бондарчук скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Актер и режиссер был удостоен многочисленных государственных и кинематографических наград. Он был лауреатом Сталинской премии (1952), Ленинской премии (1960), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1977), Государственной премии СССР (1984). В 1952 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1980 году Бондарчук был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Среди его наград – ордена Ленина (1967, 1980), Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знамени (1970), Отечественной войны 2-й степени (1985). Многократный лауреат премий МКФ в Москве, Всесоюзного кинофестиваля, МКФ в Карловых Варах, МКФ в Локарно, МКФ в Венеции и др.В 1948 году супругой Бондарчука стала актриса Инна Макарова. В этом браке родилась дочь Наталья Бондарчук, ставшая впоследствии актрисой и режиссером.В 1959 году Сергей Бондарчук женился на актрисе Ирине Скобцевой. В этом браке у режиссера родились дочь – актриса Алена Бондарчук (1962-2009) и сын – актер и режиссер Федор Бондарчук (1967 рода рождения).В 2007 году <a href="http://ria.ru/culture/20070616/67314600.html" target="_blank">в Ейске</a> Краснодарского края был торжественно открыт памятник Сергею Бондарчуку. В декабре 2012 года <a href="http://www.mosfilm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1543" target="_blank">памятник</a> Сергею Бондарчуку был открыт на площади "Мосфильма".В мае 2016 года решением Курганской городской думы <a href="https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/917/884247/" target="_blank">одной из новых улиц</a> было присвоено имя Сергея Бондарчука. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вгик, мосфильм, справки
Актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР Сергей Федорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка Херсонской области (Украина). Его отец был председателем колхоза
.
Позже семья переехала в Ейск, затем в Таганрог.
В 1938 году окончил среднюю школу в городе Таганроге.
В 1938-1941 годах учился
в Ростовском театральном училище.
С 1937 года работал актером в Таганрогском драматическом театре, играл на сцене Ейского драматического театра.
С 1941 года по 1942 год работал в труппе Театра Красной армии в городе Грозном.
Участник Великой Отечественной войны (1941-1945).
В 1948 году Сергей Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В кино он дебютировал ролью Валько в фильме Герасимова "Молодая гвардия" (1948).
В 1948-1959 годах работал актером киностудии "Мосфильм".
Известность пришла к Бондарчуку после исполнения им заглавной роли в фильме "Тарас Шевченко" (1951), за которую он был удостоен Сталинской премии первой степени и получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия).
Следующей заметной удачей Бондарчука стала роль доктора Дымова в "Попрыгунье" (1955) по рассказу Антона Чехова, где проявилась лирическая сторона дарования актера. Исполнение классической трагедийной роли Отелло в одноименном фильме Сергея Юткевича в 1956 году принесло Бондарчуку признание не только на Родине, но и за рубежом.
Его режиссерским дебютом стал фильм "Судьба человека" (1959) по одноименному рассказу Михаила Шолохова, завоевавший Ленинскую премию, Большой Золотой приз Международного кинофестиваля в Москве и другие награды. Сыграв главную роль Андрея Соколова, Бондарчук подчеркнул приверженность актерскому кинематографу, где судьба, характер, душа человека являются смысловым центром и основной художественной ценностью.
Следующей его режиссерской работой стала экранизация эпопеи Льва Толстого "Война и мир", которой он посвятил шесть лет. С 1966 года в прокат последовательно выходили четыре серии, и уже первая – "Андрей Болконский" – имела грандиозный успех. Картина завоевала премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, а также почетный диплом Венецианского кинофестиваля. Фильм поражал своей "густонаселенностью" — 300 озвученных ролей и 120 тысяч статистов. Реквизитом
и декорациями в картине служили музейные предметы и интерьеры или их аутентичные копии. Сам режиссер исполнил в эпопее роль Пьера Безухова.
После успешного зарубежного проката картины "Война и мир" в 117 странах Бондарчук получил предложение от итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса поставить фильм "Ватерлоо" (1970), где подтвердил свое умение сочетать тщательную психологическую проработку характеров с постановочным размахом батальных сцен.
Сергей Бондарчук продолжал работать и как киноактер. Его наиболее заметными ролями стали Астров в "Дяде Ване" (1971) режиссера Андрея Кончаловского, академик Курчатов в "Выборе цели" (1975) режиссера Игоря Таланкина, отец Сергий в одноименном фильме Таланкина (1978), Монтанелли в "Оводе" (1980).
Среди его последних актерских работ
– роли в фильмах "Случай в аэропорту" (1987) и "Гроза над Русью" (1992).
К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне Бондарчук поставил картину "Они сражались за Родину" (1975) по одноименному роману Михаила Шолохова. Режиссер во многом пошел вразрез с принятым в 1970-х годах помпезно-официозным изображением войны, показав горький и драматический процесс отступления советских войск. В фильме были собраны лучшие актерские силы – Василий Шукшин, Иван Лапиков, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов и др. Картина также отличалась техническим совершенством батальных сцен, снятых как бы с точки зрения солдат, находящихся в окопах под ураганным огнем. Фильм получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.
В фильме "Степь" (1978) по одноименной повести Чехова Бондарчук реализовал свою мечту – перенести на экран одно из своих любимых литературных произведений.
Следующая картина "Красные колокола" (1982) по книгам американского писателя Джона Рида "Восставшая Мексика" и "10 дней, которые потрясли мир" получил Государственную премию СССР.
В 1986 году вышел фильм "Борис Годунов", снятый по одноименной драме Александра Пушкина, где Бондарчук также исполнил заглавную роль царя Бориса.
Последней работой режиссера стал фильм "Тихий Дон" по одноименному роману Шолохова. В течение двух лет, в 1989-1990 годах, Бондарчук работал над эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи. Но довести до конца работу режиссер не смог – продюсер объявил свою фирму банкротом и 160 тысяч метров отснятой пленки на долгие годы остались за пределами России. После 13 лет поисков при поддержке Минкультуры России, МИД РФ, киноконцерна "Мосфильм", а также ряда деятелей российской культуры, материалы последнего фильма Бондарчука вернулись в Россию. В 2006 году по сохранившимся записям и заметкам, оставленным режиссером, картину удалось собрать, закончить и озвучить. Над монтажом авторской версии работал сын Сергея Бондарчука – режиссер Федор Бондарчук. Восьмисерийная телевизионная версия "Тихого Дона"
была показана в Москве в ноябре 2006 года. Сам Сергей Бондарчук сыграл в этом фильме генерала Краснова.
С 1971 года Сергей Бондарчук преподавал
во ВГИКе (с 1974 года – профессор), руководил режиссерской и актерской мастерской.
20 октября 1994 года Сергей Бондарчук скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Актер и режиссер был удостоен многочисленных государственных и кинематографических наград. Он был лауреатом Сталинской премии (1952), Ленинской премии (1960), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1977), Государственной премии СССР (1984). В 1952 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1980 году Бондарчук был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Среди его наград – ордена Ленина (1967, 1980), Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знамени (1970), Отечественной войны 2-й степени (1985). Многократный лауреат премий МКФ в Москве, Всесоюзного кинофестиваля, МКФ в Карловых Варах, МКФ в Локарно, МКФ в Венеции и др.
В 1948 году супругой Бондарчука стала актриса Инна Макарова. В этом браке родилась дочь Наталья Бондарчук, ставшая впоследствии актрисой и режиссером.
В 1959 году Сергей Бондарчук женился на актрисе Ирине Скобцевой. В этом браке у режиссера родились дочь – актриса Алена Бондарчук (1962-2009) и сын – актер и режиссер Федор Бондарчук (1967 рода рождения).
В 2007 году в Ейске
Краснодарского края был торжественно открыт памятник Сергею Бондарчуку.
В декабре 2012 года памятник
Сергею Бондарчуку был открыт на площади "Мосфильма".
В мае 2016 года решением Курганской городской думы одной из новых улиц
было присвоено имя Сергея Бондарчука.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников