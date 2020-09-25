https://ria.ru/20200925/biznes-1577771375.html
В Торгово-промышленной палате оценили опасность второй волны COVID-19
Возникновение второй волны коронавируса в России может принести для бизнеса такие же риски, как и первая, тенденция очень напряженная, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:43
2020-09-25T14:43
2020-09-25T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
дмитрий песков
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Возникновение второй волны коронавируса в России может принести для бизнеса такие же риски, как и первая, тенденция очень напряженная, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Katyrin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Катырин</a>."Конечно, такие же риски, как и при первой волне. Если начнутся ограничения, когда невозможно предприятиям будет полноценно работать в любом режиме, конечно, риски есть", - сказал он."Мы надеемся, что никакой второй волны не будет, но тенденция очень напряженная", - добавил Катырин.Ранее в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 7212 - до 1 136 048. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 1560.Как заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, в настоящий момент речи о каких-то дополнительных ограничениях из-за коронавируса не идет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, дмитрий песков, москва, экономика