https://ria.ru/20200925/beremennost-1577787258.html
Беременная модель Victoria’s Secret снялась в нижнем белье
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:10
2020-09-25T18:10
2020-09-25T18:10
шоу-бизнес
victoria's secret
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров."Ангел" компании <a href="https://ria.ru/organization_Victorias_Secret" target="_blank">Victoria’s Secret</a> предстала перед камерой в кружевном нижнем белье на голубом диване.Модель поинтересовалась у подписчиков, какой из двух размещенных в социальной сети кадров им больше нравится.Большинство фолловеров заверили будущую маму, что оба снимка прекрасны, и оставили под постом множество комплиментов: "Самая красивая мама!", "Ты светишься!", "Божественная!", "Будешь самой милой мамой!".
https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, victoria's secret