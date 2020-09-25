https://ria.ru/20200925/beremennost-1577787258.html

Беременная модель Victoria’s Secret снялась в нижнем белье

Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:10

2020-09-25T18:10

2020-09-25T18:10

шоу-бизнес

victoria's secret

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров."Ангел" компании <a href="https://ria.ru/organization_Victorias_Secret" target="_blank">Victoria’s Secret</a> предстала перед камерой в кружевном нижнем белье на голубом диване.Модель поинтересовалась у подписчиков, какой из двух размещенных в социальной сети кадров им больше нравится.Большинство фолловеров заверили будущую маму, что оба снимка прекрасны, и оставили под постом множество комплиментов: "Самая красивая мама!", "Ты светишься!", "Божественная!", "Будешь самой милой мамой!".

https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, victoria's secret