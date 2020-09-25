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Беременная модель Victoria’s Secret снялась в нижнем белье
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:10
2020-09-25T18:10
шоу-бизнес
victoria's secret
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров."Ангел" компании <a href="https://ria.ru/organization_Victorias_Secret" target="_blank">Victoria’s Secret</a> предстала перед камерой в кружевном нижнем белье на голубом диване.Модель поинтересовалась у подписчиков, какой из двух размещенных в социальной сети кадров им больше нравится.Большинство фолловеров заверили будущую маму, что оба снимка прекрасны, и оставили под постом множество комплиментов: "Самая красивая мама!", "Ты светишься!", "Божественная!", "Будешь самой милой мамой!".
https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html
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шоу-бизнес, victoria's secret

Беременная модель Victoria’s Secret снялась в нижнем белье

18:10 25.09.2020
1094
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Нидерландская модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Нидерландская топ-модель Роми Стрейд снялась в откровенной фотосессии и показала свой округлившийся живот. Подписчики девушки пришли в восторг от кадров.
"Ангел" компании Victoria’s Secret предстала перед камерой в кружевном нижнем белье на голубом диване.
Модель поинтересовалась у подписчиков, какой из двух размещенных в социальной сети кадров им больше нравится.
Большинство фолловеров заверили будущую маму, что оба снимка прекрасны, и оставили под постом множество комплиментов: "Самая красивая мама!", "Ты светишься!", "Божественная!", "Будешь самой милой мамой!".
Модель Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:43Культура
Фото беременной Джиджи Хадид за час набрало более трех миллионов лайков
310010
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Шоу-бизнесVictoria's Secret
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