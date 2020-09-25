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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/belorussiya-1577757508.html
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Минский городской суд отклонил прошение защиты члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, находящейся под арестом, об изменении меры РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:16
2020-09-25T12:16
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минский городской суд отклонил прошение защиты члена координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, находящейся под арестом, об изменении меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Жалобу адвоката Казак оставить без удовлетворения", - сказал судья.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> городском суде проходило заседание, где защита оппозиционера Колесниковой обжаловала в вышестоящей инстанции решение Партизанского суда Минска об оставлении без удовлетворения жалобы защитника на оставление Колесниковой под стражей.В суде присутствовал только один адвокат Колесниковой - Александр Пыльченко. Другой ее адвокат, Людмила Казак, находится в ИВС на Окрестина по делу об административном процессе (о каком конкретно нарушении идет речь - неизвестно). Заседание проходило в закрытом режиме, прессу и других пришедших поддержать Колесникову пригласили только на оглашение.Как и в предыдущий раз, в суд поддержать Колесникову пришли представители европейских посольств, а также белорусы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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мария колесникова, минск, белоруссия, в мире

Суд оставил Марию Колесникову под арестом

12:16 25.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Минский городской суд отклонил прошение защиты члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, находящейся под арестом, об изменении меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу адвоката Казак оставить без удовлетворения", - сказал судья.
В пятницу в Минском городском суде проходило заседание, где защита оппозиционера Колесниковой обжаловала в вышестоящей инстанции решение Партизанского суда Минска об оставлении без удовлетворения жалобы защитника на оставление Колесниковой под стражей.
В суде присутствовал только один адвокат Колесниковой - Александр Пыльченко. Другой ее адвокат, Людмила Казак, находится в ИВС на Окрестина по делу об административном процессе (о каком конкретно нарушении идет речь - неизвестно). Заседание проходило в закрытом режиме, прессу и других пришедших поддержать Колесникову пригласили только на оглашение.
Как и в предыдущий раз, в суд поддержать Колесникову пришли представители европейских посольств, а также белорусы.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМинскБелоруссияВ мире
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