https://ria.ru/20200925/belorussiya-1577757508.html
Суд оставил Марию Колесникову под арестом
Минский городской суд отклонил прошение защиты члена координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, находящейся под арестом, об изменении меры РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:16
2020-09-25T12:16
2020-09-25T12:16
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Минский городской суд отклонил прошение защиты члена координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, находящейся под арестом, об изменении меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Жалобу адвоката Казак оставить без удовлетворения", - сказал судья.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> городском суде проходило заседание, где защита оппозиционера Колесниковой обжаловала в вышестоящей инстанции решение Партизанского суда Минска об оставлении без удовлетворения жалобы защитника на оставление Колесниковой под стражей.В суде присутствовал только один адвокат Колесниковой - Александр Пыльченко. Другой ее адвокат, Людмила Казак, находится в ИВС на Окрестина по делу об административном процессе (о каком конкретно нарушении идет речь - неизвестно). Заседание проходило в закрытом режиме, прессу и других пришедших поддержать Колесникову пригласили только на оглашение.Как и в предыдущий раз, в суд поддержать Колесникову пришли представители европейских посольств, а также белорусы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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мария колесникова, минск, белоруссия, в мире