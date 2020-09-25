https://ria.ru/20200925/belorussiya-1577756231.html
Польша не намерена разрывать дипотношения с Белоруссией
Польша не рассматривает варианта разрыва дипломатических отношений с Белоруссией, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД страны. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:01
2020-09-25T12:01
2020-09-25T12:01
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид польши
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> не рассматривает варианта разрыва дипломатических отношений с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД страны.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> заявляли, что не считают <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> законно исполняющим обязанности президента Белоруссии."Правительство Польши поддерживает дипломатические отношения с Белоруссией и не намерено их разрывать", - заявили в МИД.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна проходить в течение двух месяцев со дня выборов. В минувшую среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
Ольга Занкова
логично, чтобы бороться с Лукашенко за захват Белоруссии полякам нужно присутствие и "крыша". Зачем посольство выводить, если это штаб подрывной работы?
40
sadin-81
Не считают Лукашенко законно избранным президентом... То есть, говоря по-русски, они объявят сидящую в Литве пани Тихановскую "законно избранным президентом" и будут устанавливать с ней "дипломатические отношения"?
28
11
польша
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, мид польши, польша, белоруссия, в мире
ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Польша
не рассматривает варианта разрыва дипломатических отношений с Белоруссией
, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД страны.
Ранее в МИД Польши
заявляли, что не считают Александра Лукашенко
законно исполняющим обязанности президента Белоруссии.
"Правительство Польши поддерживает дипломатические отношения с Белоруссией и не намерено их разрывать", - заявили в МИД.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна проходить в течение двух месяцев со дня выборов. В минувшую среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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