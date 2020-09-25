https://ria.ru/20200925/belaes-1577790189.html

Литва попросила МАГАТЭ следить за безопасностью Белорусской АЭС

Литва надеется на беспрецедентное внимание МАГАТЭ к безопасности БелАЭС, утверждая, что Белоруссия ее не соблюдает, сообщается на сайте министерства энергетики... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:52

2020-09-25T18:52

2020-09-25T18:52

белорусская аэс

магатэ

белоруссия

литва

атомстройэкспорт

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> надеется на беспрецедентное внимание МАГАТЭ к безопасности <a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS" target="_blank">БелАЭС</a>, утверждая, что Белоруссия ее не соблюдает, сообщается на сайте министерства энергетики страны.Как отмечает ведомство, на полях 64-й ежегодной очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (<a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a>), проходящей в этом году 21-25 сентября, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас обсудил ситуацию с проектом БелАЭС в ходе виртуальной беседы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.В ходе беседы министр заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> продолжает интенсивную работу по вводу в эксплуатацию БелАЭС, игнорируя рекомендации как миссий МАГАТЭ, так и стресс-тестов Европейского союза, игнорируя ядерную безопасность. Министр энергетики также подчеркнул, что Литва проинформировала белорусского оператора передающей системы о том, что не будет предоставлять Белоруссии резервы электроэнергии.Как отметили в министерстве энергетики, глава МАГАТЭ был проинформирован о том, что на этой неделе государственная инспекция безопасности атомной энергетики Литвы обратилась в министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии с просьбой о том, чтобы Белоруссия заблаговременно предоставляла всю информацию относительно решений о физических испытаниях на ядерном объекте, вводе энергоблока в эксплуатацию, начале его опытно-промышленной эксплуатации и начале промышленной эксплуатации.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="https://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport" target="_blank">Атомстройэкспорт</a>" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".

https://ria.ru/20200918/aes-1577434363.html

https://ria.ru/20200924/litva-1577716824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, магатэ, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире