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https://ria.ru/20200925/belaes-1577790189.html
Литва попросила МАГАТЭ следить за безопасностью Белорусской АЭС
Литва надеется на беспрецедентное внимание МАГАТЭ к безопасности БелАЭС, утверждая, что Белоруссия ее не соблюдает, сообщается на сайте министерства энергетики... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:52
2020-09-25T18:52
белорусская аэс
магатэ
белоруссия
литва
атомстройэкспорт
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> надеется на беспрецедентное внимание МАГАТЭ к безопасности <a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS" target="_blank">БелАЭС</a>, утверждая, что Белоруссия ее не соблюдает, сообщается на сайте министерства энергетики страны.Как отмечает ведомство, на полях 64-й ежегодной очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (<a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a>), проходящей в этом году 21-25 сентября, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас обсудил ситуацию с проектом БелАЭС в ходе виртуальной беседы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.В ходе беседы министр заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссия</a> продолжает интенсивную работу по вводу в эксплуатацию БелАЭС, игнорируя рекомендации как миссий МАГАТЭ, так и стресс-тестов Европейского союза, игнорируя ядерную безопасность. Министр энергетики также подчеркнул, что Литва проинформировала белорусского оператора передающей системы о том, что не будет предоставлять Белоруссии резервы электроэнергии.Как отметили в министерстве энергетики, глава МАГАТЭ был проинформирован о том, что на этой неделе государственная инспекция безопасности атомной энергетики Литвы обратилась в министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии с просьбой о том, чтобы Белоруссия заблаговременно предоставляла всю информацию относительно решений о физических испытаниях на ядерном объекте, вводе энергоблока в эксплуатацию, начале его опытно-промышленной эксплуатации и начале промышленной эксплуатации.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="https://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport" target="_blank">Атомстройэкспорт</a>" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
https://ria.ru/20200918/aes-1577434363.html
https://ria.ru/20200924/litva-1577716824.html
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белорусская аэс, магатэ, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, в мире

Литва попросила МАГАТЭ следить за безопасностью Белорусской АЭС

18:52 25.09.2020
690
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Литва надеется на беспрецедентное внимание МАГАТЭ к безопасности БелАЭС, утверждая, что Белоруссия ее не соблюдает, сообщается на сайте министерства энергетики страны.
Как отмечает ведомство, на полях 64-й ежегодной очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проходящей в этом году 21-25 сентября, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас обсудил ситуацию с проектом БелАЭС в ходе виртуальной беседы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

"Политические процессы диктуют ход реализации Белорусской АЭС, что является опасной практикой на таких объектах, как атомные электростанции. Ядерная безопасность также является вопросом ответственности МАГАТЭ, поэтому я надеюсь, что МАГАТЭ будет уделять беспрецедентное и постоянное внимание этому проекту", - приводятся на сайте слова министра энергетики.

В ходе беседы министр заявил, что Белоруссия продолжает интенсивную работу по вводу в эксплуатацию БелАЭС, игнорируя рекомендации как миссий МАГАТЭ, так и стресс-тестов Европейского союза, игнорируя ядерную безопасность. Министр энергетики также подчеркнул, что Литва проинформировала белорусского оператора передающей системы о том, что не будет предоставлять Белоруссии резервы электроэнергии.
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Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Как отметили в министерстве энергетики, глава МАГАТЭ был проинформирован о том, что на этой неделе государственная инспекция безопасности атомной энергетики Литвы обратилась в министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии с просьбой о том, чтобы Белоруссия заблаговременно предоставляла всю информацию относительно решений о физических испытаниях на ядерном объекте, вводе энергоблока в эксплуатацию, начале его опытно-промышленной эксплуатации и начале промышленной эксплуатации.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
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Белорусская АЭСМАГАТЭБелоруссияЛитваАтомстройэкспортВ мире
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