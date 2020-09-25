Литва попросила МАГАТЭ следить за безопасностью Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Как отмечает ведомство, на полях 64-й ежегодной очередной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), проходящей в этом году 21-25 сентября, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас обсудил ситуацию с проектом БелАЭС в ходе виртуальной беседы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.
"Политические процессы диктуют ход реализации Белорусской АЭС, что является опасной практикой на таких объектах, как атомные электростанции. Ядерная безопасность также является вопросом ответственности МАГАТЭ, поэтому я надеюсь, что МАГАТЭ будет уделять беспрецедентное и постоянное внимание этому проекту", - приводятся на сайте слова министра энергетики.
В ходе беседы министр заявил, что Белоруссия продолжает интенсивную работу по вводу в эксплуатацию БелАЭС, игнорируя рекомендации как миссий МАГАТЭ, так и стресс-тестов Европейского союза, игнорируя ядерную безопасность. Министр энергетики также подчеркнул, что Литва проинформировала белорусского оператора передающей системы о том, что не будет предоставлять Белоруссии резервы электроэнергии.
18 сентября, 12:17Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Как отметили в министерстве энергетики, глава МАГАТЭ был проинформирован о том, что на этой неделе государственная инспекция безопасности атомной энергетики Литвы обратилась в министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии с просьбой о том, чтобы Белоруссия заблаговременно предоставляла всю информацию относительно решений о физических испытаниях на ядерном объекте, вводе энергоблока в эксплуатацию, начале его опытно-промышленной эксплуатации и начале промышленной эксплуатации.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".