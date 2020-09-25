https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

В России закроется сотня банков. Как вовремя забрать деньги

За последние годы в стране закрылись несколько сотен банков. Это заслуга ЦБ — регулятор расчистил рынок от слабых игроков. Кризис обещает новую волну — еще... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:05

mckinsey

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская.</strong> За последние годы в стране закрылись несколько сотен банков. Это заслуга ЦБ — регулятор расчистил рынок от слабых игроков. Кризис обещает новую волну — еще около ста банков перестанут существовать. Сверхнизкие ставки, заемщики-банкроты — все это сильно бьет по кредитным организациям. В ситуации, когда десятки банков рискуют лишиться лицензии, главный вопрос — как вовремя успеть закрыть депозит и не отнести деньги "живому мертвецу". РИА Новости разбиралось, на что обращать внимание в финансовой отчетности и какие признаки явно или косвенно указывают на то, что дела у банка плохи.Этого ждалиВ октябре прошлого года одна из крупнейших консалтинговых компаний McKinsey предупреждала: более половины банков мира не переживут приближающийся кризис.Как пояснили аналитики, мировая финансовая индустрия столкнулась с очередным циклическим спадом. На это указывает прежде всего снижение спроса на кредиты: в 2018-м зафиксировали пятилетний минимум суммы заимствований. Кроме того, инвесторы все меньше доверяют банкам из-за расширения операций с рисковыми активами. Наконец, на фоне продолжающегося замедления глобальной экономики настоящим испытанием для банков стали рекордно низкие процентные ставки. В условиях отсутствия прибыли, нехватки капитала и снижения спроса на кредиты банкротства неизбежны.Этот прогноз опубликовали еще до пандемии коронавируса. И уже ясно, что предсказаниям суждено сбыться. Чтобы поддержать экономику, многие ЦБ снизили ставки практически до нуля. В Японии и ряде стран Европы, например в Швейцарии и Дании, они вообще отрицательные. Высокие ставки выгодны банкам, поскольку позволяют выдавать более дорогие кредиты. Низкие — сводят прибыль на нет. С другой стороны, десятки тысяч компаний-заемщиков обанкротились или же готовятся к этому на фоне беспрецедентных глобальных ограничений. Кредиты им отдавать нечем. Банки, в свою очередь, теряют рентабельность и сталкиваются с нехваткой ликвидности. Игроки рынка констатируют: пандемия стала самым серьезным испытанием финансового сектора со времен кризиса 2008 года.Россия — не исключение. Как предупредил глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов, в ближайшие три года закроются около ста отечественных банков. Надо отметить, что с 2013-го ЦБ расчищал рынок от слабых игроков, потратив на это свыше 70 миллиардов долларов. В итоге число кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое.По словам Сухова, кризис продолжит этот процесс. Причем около трети банков уйдут с рынка добровольно, без вмешательства ЦБ. Еще около десятка, по мнению главы АКРА, поглотят более крупные игроки. Схожие прогнозы — у рейтингового агентства "Эксперт РА". По их подсчетам, за год лицензии отзовут почти у сорока кредитных организаций.Сыр из мышеловкиСитуация, когда банк внезапно закрывается и средства приходится возвращать через Агентство по страхованию вкладов, спешно перекладывая их в другой банк, для многих вкладчиков в последние годы рядовая. И все же лучше обойтись без этого. Есть ряд признаков — прямых и косвенных, заранее указывающих на то, что с банком не стоит связываться или же нужно поскорее забрать оттуда деньги.Так, например, следует насторожиться, если ставки по депозитам значительно выше cреднерыночных. Конечно, это может быть лишь маркетинговым ходом. Но зачастую указывает на то, что у банка проблемы с ликвидностью.Различия в ставках сразу бросаются в глаза, если сравнить несколько банков — крупных и не очень, федеральных и региональных. Ориентироваться надо на средний показатель топ-10 банков. Если ставка сильно выше, то, скорее всего, банк уже не планирует отдавать деньги и "пылесосит" рынок — пытается всеми способами привлечь средства клиентов.Вообще, при выборе банка для вклада эксперты советуют не опускаться ниже первой десятки, еще надежнее — ориентироваться на топ-3."Разница в процентной ставке между банком первого эшелона и внизу рейтинга будет несущественная, в районе одного процента. К примеру, банк из топ-10 предложит четыре процента, а менее надежный — пять", — указывает Павел Вешаев, гениректор компании FinHelp.Слабая отчетностьКлючевые сведения о состоянии банка можно получить из финансовой отчетности, которая публикуется на сайте кредитной организации. Важный показатель — объем резервирования. Так, например, если резервы формируются очень быстро и в большом объеме, лучше перейти в банк покрупнее.Как объяснил РИА Новости Михаил Беспалов, аналитик "КСП Капитал", в первую очередь стоит обратить внимание на метрики по достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2) и собственных средств (Н1.0). Эти параметры характеризуют устойчивость финансовой организации с учетом рисков. Посмотрите также на ликвидность: мгновенную (Н2), текущую (Н3) и долгосрочную (Н4). Это покажет способность банка быстро расплатиться по обязательствам, если возникнет такая необходимость.Есть смысл поинтересоваться нормативом финансового рычага (Н1.4) и прибыльностью. Важен не только показатель в сравнении с требованиями ЦБ (которые потенциально могут измениться), но и динамика за предыдущие отчетные периоды."Например, если доходность по чистой прибыли на протяжении нескольких периодов отрицательная, а достаточность капитала стабильно снижается, приближаясь к установленному ЦБ порогу, возможно, вскоре у финансовой организации возникнут проблемы", — уточняет Беспалов.Снижение рейтинга, "мутные" клиенты и собственникиЕще один признак, указывающий на то, что у банка дела идут неважно, — снижение его рейтинга "большой тройкой" рейтинговых агентств — Moody’s, Fitch и S&P, добавляет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Эти организации отслеживают множество показателей и регулярно выносят вердикт — понижают или повышают оценки кредитной организации. Уменьшение рейтинга явно указывает на то, что положение ухудшилась. Полезно знать крупных клиентов банка и следить за новостями о них. "Если банк входит в финансово-промышленную группу и у материнской компании проблемы, например, с выплатой купонов по облигациям, то лучше забрать деньги", — рекомендует Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.Можно выяснить, кому принадлежит банк, а если собственников несколько — нет ли между ними конфликта. Если бенефициар один, поинтересуйтесь его репутацией и последними публикациями в СМИ о нем.Наконец, имейте в виду, что лицензию отзывают не сразу. Как правило, сначала в СМИ и на сайте ЦБ появляется информация о том, что у кредитной организации трудности. В любом случае вероятность возникновения проблем у крупных банков гораздо меньше, а степень их прозрачности в ежеквартальной отчетности и сообщениях о важных событиях — гораздо выше.Кстати, один из тревожных звоночков — если заявку на снятие средств банк предлагает клиенту оформить письменно и заранее. Это возможный сигнал о нехватке ликвидности. Изменения графика работы тоже не к добру — так банк пытается сократить поток клиентов. Ну а сообщения о том, что потребители массово выводят деньги, — очевидное приглашение последовать их примеру.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mckinsey, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, экономика