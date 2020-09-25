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Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов
В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге часто оказывается более... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T03:26
2020-09-25T10:23
егор редин
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге часто оказывается более дорогостоящей по ряду причин: вам могут предложить невыгодный кредит или поцарапанный автомобиль, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20200925/832069453.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" <a href="http://ria.ru/person_egor-redin/" target="_blank" data-auto="true">Егор Редин</a>.Может оказаться и так, что модель автомобиля соответствует размещенной в рекламе, но, вот беда, на нем есть совсем маленькая царапина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
егор редин, авто, общество

Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов

03:26 25.09.2020 (обновлено: 10:23 25.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили в павильоне автосалона
Автомобили в павильоне автосалона - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге часто оказывается более дорогостоящей по ряду причин: вам могут предложить невыгодный кредит или поцарапанный автомобиль, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Суперскидки, размещенные на сайтах автосалонов, — это психологическая приманка потребителя. Представленный на сайте автомобиль по низкой цене может не существовать в реальности. Заманивая клиента в офис, менеджеры делают ставку на то, что при личной беседе человека легче уговорить на модель, которую он изначально приобретать не собирался, и навязать невыгодные условия", — предостерегает эксперт.

Может оказаться и так, что модель автомобиля соответствует размещенной в рекламе, но, вот беда, на нем есть совсем маленькая царапина.
391235309
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Егор РединАвтоОбщество
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