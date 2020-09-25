Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов
03:26 25.09.2020 (обновлено: 10:23 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге часто оказывается более дорогостоящей по ряду причин: вам могут предложить невыгодный кредит или поцарапанный автомобиль, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Суперскидки, размещенные на сайтах автосалонов, — это психологическая приманка потребителя. Представленный на сайте автомобиль по низкой цене может не существовать в реальности. Заманивая клиента в офис, менеджеры делают ставку на то, что при личной беседе человека легче уговорить на модель, которую он изначально приобретать не собирался, и навязать невыгодные условия", — предостерегает эксперт.
Может оказаться и так, что модель автомобиля соответствует размещенной в рекламе, но, вот беда, на нем есть совсем маленькая царапина.