https://ria.ru/20200925/avtosalon-1577738846.html

Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов

В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге часто оказывается более... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T03:26

2020-09-25T03:26

2020-09-25T10:23

егор редин

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568477140_0:208:3166:1989_1400x0_80_0_0_bde5179c9c564eabdf05cf1265bfb679.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге часто оказывается более дорогостоящей по ряду причин: вам могут предложить невыгодный кредит или поцарапанный автомобиль, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20200925/832069453.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" <a href="http://ria.ru/person_egor-redin/" target="_blank" data-auto="true">Егор Редин</a>.Может оказаться и так, что модель автомобиля соответствует размещенной в рекламе, но, вот беда, на нем есть совсем маленькая царапина.

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор редин, авто, общество