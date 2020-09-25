https://ria.ru/20200925/aviasoobschenie--1577747683.html

Россия и Греция обсуждают возобновление авиасообщения

Греция уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:49

2020-09-25T10:49

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в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a> уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это с 1 октября, авиационные власти двух стран ведут переговоры по определению условий для возобновления рейсов, сообщили РИА Новости в посольстве Греции в Москве.Ранее Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Сообщалось, что граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афин</a>, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.В дипмиссии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства Российской Федерации. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами.

https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577526391.html

https://ria.ru/20200909/aviasoobschenie-1576962741.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афины, греция, в мире