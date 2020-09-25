Россия и Греция обсуждают возобновление авиасообщения
10:49 25.09.2020 (обновлено: 11:59 25.09.2020)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Греция уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это с 1 октября, авиационные власти двух стран ведут переговоры по определению условий для возобновления рейсов, сообщили РИА Новости в посольстве Греции в Москве.
Ранее Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Сообщалось, что граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.
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"Греция уже открыла свои границы для граждан России и предложила возобновить полеты между двумя странами в соответствии с текущей ситуацией с пандемией. Ожидаем ответа от российской стороны. Дата 1 октября была предложена российской стороной", — сказали агентству в греческом посольстве.
В дипмиссии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства Российской Федерации. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами.