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https://ria.ru/20200925/aviasoobschenie--1577747683.html
Россия и Греция обсуждают возобновление авиасообщения
Греция уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:49
2020-09-25T11:59
афины
греция
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греция</a> уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это с 1 октября, авиационные власти двух стран ведут переговоры по определению условий для возобновления рейсов, сообщили РИА Новости в посольстве Греции в Москве.Ранее Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Сообщалось, что граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афин</a>, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.В дипмиссии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства Российской Федерации. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами.
https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577526391.html
https://ria.ru/20200909/aviasoobschenie-1576962741.html
афины
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афины, греция, в мире

Россия и Греция обсуждают возобновление авиасообщения

10:49 25.09.2020 (обновлено: 11:59 25.09.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Греция уже открыла свои границы для граждан России и выступила с инициативой возобновить полеты между двумя странами, российская сторона предложила сделать это с 1 октября, авиационные власти двух стран ведут переговоры по определению условий для возобновления рейсов, сообщили РИА Новости в посольстве Греции в Москве.
Ранее Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября. Сообщалось, что граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

"Греция уже открыла свои границы для граждан России и предложила возобновить полеты между двумя странами в соответствии с текущей ситуацией с пандемией. Ожидаем ответа от российской стороны. Дата 1 октября была предложена российской стороной", — сказали агентству в греческом посольстве.

В дипмиссии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры между авиационными властями Греции и России по определению формальностей и условий для возможного возобновления полетов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства Российской Федерации. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами.
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14200220
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