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Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке
Школьник из Тульской области утонул в бассейне аквапарка в Рязани, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:16
2020-09-25T17:16
следственный комитет россии (ск рф)
рязань
тульская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Школьник из <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> утонул в бассейне аквапарка в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a>, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области.По предварительным данным, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в одном из рязанских аквапарков."Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь несовершеннолетнему. Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении.Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, выясняют прочие обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию, информирует следственное управление.
https://ria.ru/20200817/1575878447.html
рязань
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следственный комитет россии (ск рф), рязань, тульская область, происшествия

Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке

17:16 25.09.2020
5704
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Школьник из Тульской области утонул в бассейне аквапарка в Рязани, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области.
По предварительным данным, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в одном из рязанских аквапарков.
"Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь несовершеннолетнему. Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении.
Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, выясняют прочие обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию, информирует следственное управление.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 10:57
Во Владивостоке девочка утонула, упав с катера
2122406
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Следственный комитет России (СК РФ)РязаньТульская областьПроисшествия
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