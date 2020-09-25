https://ria.ru/20200925/akvapark-1577783069.html

Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке

Школьник из Тульской области утонул в бассейне аквапарка в Рязани, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:16

2020-09-25T17:16

2020-09-25T17:16

следственный комитет россии (ск рф)

рязань

тульская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Школьник из <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> утонул в бассейне аквапарка в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a>, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области.По предварительным данным, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в одном из рязанских аквапарков."Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь несовершеннолетнему. Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении.Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, выясняют прочие обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию, информирует следственное управление.

https://ria.ru/20200817/1575878447.html

рязань

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), рязань, тульская область, происшествия