https://ria.ru/20200925/akvapark-1577783069.html
Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке
Школьник из Тульской области утонул в бассейне аквапарка в Рязани, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:16
2020-09-25T17:16
2020-09-25T17:16
следственный комитет россии (ск рф)
рязань
тульская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Школьник из <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> утонул в бассейне аквапарка в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a>, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области.По предварительным данным, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в одном из рязанских аквапарков."Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь несовершеннолетнему. Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении.Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, выясняют прочие обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию, информирует следственное управление.
https://ria.ru/20200817/1575878447.html
рязань
тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), рязань, тульская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен – РИА Новости.
Школьник из Тульской области
утонул в бассейне аквапарка в Рязани
, следователи проводят проверку, сообщило СУСК РФ по Рязанской области.
По предварительным данным, днем 25 сентября группа школьников из Тульской области совместно с сопровождающими взрослыми отдыхали в одном из рязанских аквапарков.
"Во время купания в бассейне аквапарка 13-летний мальчик стал тонуть. Взрослые это заметили и поспешили на помощь несовершеннолетнему. Подростка вытащили из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не смогли спасти ему жизнь, несовершеннолетний скончался", - говорится в сообщении.
Следователи в рамках проверки проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, выясняют прочие обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка произошедшему событию, информирует следственное управление.