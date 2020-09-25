Звезды "Ф-1" и "Ф-2" поддержали российских врачей
© Фото : Пресс-служба АНО "РОСГОНКИ"Российские гонщики команд "Формулы-1" и "Формулы-2" приняли участие в акции "Пожалуйста, дышите!"
© Фото : Пресс-служба АНО "РОСГОНКИ"
СОЧИ, 25 сен, — РИА Новости. Российские гонщики команд "Формулы-1" и "Формулы-2" приняли участие в акции "Пожалуйста, дышите!" в рамках Гран-при России в Сочи. В преддверии гонок чемпион серии GP3, пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и гонщики "Формулы-2" Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин сфотографировались в футболках акции в поддержку врачей и волонтеров периода пандемии COVID-19.
Спортивное сообщество не в первый раз выступает в поддержку всенародной акции "Пожалуйста, дышите!", цель которой – рассказать о самоотверженном труде российских медиков и волонтеров, стоящих на страже здоровья и жизни людей. Истории акции прозвучали в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги: до их начала игроки 14 команд и судьи вышли на поле в футболках с портретами врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров, сотрудников бригад скорой помощи и волонтеров, ставших героями акции.
В сентябре акцию решило поддержать и одно из ведущих международных соревнований - FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ. 27 сентября до начала финальных заездов онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" будет презентована в рамках гонки ее организатором, медиагруппой "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банком ВТБ (ПАО). Зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) наденут футболки акции с изображенной на них картой России, составленной из портретов медиков и волонтеров периода пандемии.
Акция "Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной человеческой благодарности к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизней других. Рассказать о героях, которые живут среди нас, может каждый желающий — для этого нужно заполнить форму на портале.
Акция проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.