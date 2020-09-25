https://ria.ru/20200925/aktsiya-1577708720.html

Звезды "Ф-1" и "Ф-2" поддержали российских врачей

Российские гонщики команд "Формулы-1" и "Формулы-2" приняли участие в акции "Пожалуйста, дышите!" в рамках Гран-при России в Сочи. В преддверии гонок чемпион... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:00

2020-09-25T11:00

2020-09-25T11:00

никита мазепин

коронавирус в россии

россия

ано "национальные приоритеты"

роберт шварцман

артем маркелов

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<strong>СОЧИ, 25 сен, — РИА Новости.</strong> Российские гонщики команд "Формулы-1" и "Формулы-2" приняли участие в акции "Пожалуйста, дышите!" в рамках Гран-при России в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. В преддверии гонок чемпион серии GP3, пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и гонщики "Формулы-2" <a href="http://ria.ru/person_robert-shvartsman/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Шварцман</a>, <a href="http://ria.ru/person_Artem_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Артем Маркелов</a> и <a href="http://ria.ru/person_nikita-mazepin/" target="_blank" data-auto="true">Никита Мазепин</a> сфотографировались в футболках акции в поддержку врачей и волонтеров периода пандемии COVID-19.Спортивное сообщество не в первый раз выступает в поддержку всенародной <a href="http://breathe.ria.ru" target="_blank">акции "Пожалуйста, дышите!"</a>, цель которой – рассказать о самоотверженном труде российских медиков и волонтеров, стоящих на страже здоровья и жизни людей. Истории акции прозвучали в рамках матчей 29-го тура Российской премьер-лиги: до их начала игроки 14 команд и судьи вышли на поле в футболках с портретами врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров, сотрудников бригад скорой помощи и волонтеров, ставших героями акции.В сентябре акцию решило поддержать и одно из ведущих международных соревнований - FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ. 27 сентября до начала финальных заездов онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" будет презентована в рамках гонки ее организатором, медиагруппой "Россия сегодня", АНО "РОСГОНКИ" и Банком <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> (ПАО). Зрители на трибуне Даниила Квята (Т3) наденут футболки акции с изображенной на них картой России, составленной из портретов медиков и волонтеров периода пандемии.<a href="http://breathe.ria.ru/">Акция "Пожалуйста, дышите!" </a> — знак безмерной человеческой благодарности к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизней других. Рассказать о героях, которые живут среди нас, может каждый желающий — для этого нужно <a href="http://breathe.ria.ru" target="_blank">заполнить форму на портале</a>.Акция проходит при поддержке Министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также <a href="http://ria.ru/organization_ano-natsionalnye-prioritety/" target="_blank" data-auto="true">АНО "Национальные приоритеты</a>"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": <u><a href="http://bf.sistema.ru/">благотворительный фонд "Система"</a></u>, федеральный спортивный телеканал <u><a href="https://matchtv.ru/">"Матч ТВ"</a></u>, телеканал <u><a href="https://www.m24.ru/">"Москва 24"</a></u>, сайт "Комсомольской правды" <u><a href="https://www.kp.ru/">KP.RU</a></u>, <u><a href="https://aif.ru/">ИД "Аргументы и факты"</a></u>, коммуникационная группа <u><a href="https://www.lbl.ru/">LBL</a></u>, а также федеральный новостной портал <u><a href="https://news.ru/">NEWS.ru</a></u>.

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита мазепин, коронавирус в россии, россия, ано "национальные приоритеты", роберт шварцман, артем маркелов