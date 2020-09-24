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Новое оружие России
https://ria.ru/20200924/zrs-1577690515.html
Минобороны получило третий за этот год полк С-400 "Триумф"
Третий в 2020 году полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщил концерн "Алмаз-Антей". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:33
2020-09-24T09:56
новое оружие россии
с-400 «триумф»
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Третий в 2020 году полк зенитной ракетной системы <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщил концерн "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>"."Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства "Алмаз-Антея" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575912590.html
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с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", безопасность

Минобороны получило третий за этот год полк С-400 "Триумф"

09:33 24.09.2020 (обновлено: 09:56 24.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Третий в 2020 году полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщил концерн "Алмаз-Антей".
"Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 21:24
"Как лапоть против сапога": эксперт о боязни США закупок Ираном С-400
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства "Алмаз-Антея" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
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Новое оружие РоссииС-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Безопасность
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