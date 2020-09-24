https://ria.ru/20200924/zrs-1577690515.html

Минобороны получило третий за этот год полк С-400 "Триумф"

Третий в 2020 году полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщил концерн "Алмаз-Антей". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:33

2020-09-24T09:33

2020-09-24T09:56

новое оружие россии

с-400 «триумф»

концерн пво "алмаз-антей"

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Третий в 2020 году полк зенитной ракетной системы <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> "Триумф" передан Минобороны РФ, сообщил концерн "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>"."Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства "Алмаз-Антея" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575912590.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", безопасность