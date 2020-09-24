https://ria.ru/20200924/zelenskiy-1577700154.html
Зеленский предостерег белорусские власти от отказа от диалога с народом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:30
2020-09-24T12:30
2020-09-24T15:05
протесты в белоруссии
лидия ермошина
александр лукашенко
мид украины
владимир зеленский
белоруссия
словакия
украина
братислава
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<strong>КИЕВ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> считает, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом."Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат - ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров и тут мы единомышленники со всеми странами Европы", - сказал Зеленский во время брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Bratislava/" target="_blank" data-auto="true">Братиславе</a> по итогам переговоров с президентом <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> в четверг.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. В среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> заявил, что не считает Лукашенко легитимным президентом после проведения этой инаугурации.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html
lyuda.terenteva.55
Начни с себя. Помоги своему народу крах остановить. Похоже он уже не за горами.
45
Алексей Смирнов
И это говорит тот, кто последовательно проводит политику Потрошенко - уже они то с народом говорят с утра и до утра. Играй пианист...
40
9
белоруссия
словакия
украина
братислава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия ермошина, александр лукашенко, мид украины, владимир зеленский, белоруссия, словакия, украина, братислава, в мире