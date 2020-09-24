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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/zelenskiy-1577700154.html
Зеленский предостерег белорусские власти от отказа от диалога с народом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:30
2020-09-24T15:05
протесты в белоруссии
лидия ермошина
александр лукашенко
мид украины
владимир зеленский
белоруссия
словакия
украина
братислава
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<strong>КИЕВ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> считает, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом."Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат - ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров и тут мы единомышленники со всеми странами Европы", - сказал Зеленский во время брифинга в <a href="http://ria.ru/location_Bratislava/" target="_blank" data-auto="true">Братиславе</a> по итогам переговоров с президентом <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a> в четверг.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. В среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> заявил, что не считает Лукашенко легитимным президентом после проведения этой инаугурации.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html
Начни с себя. Помоги своему народу крах остановить. Похоже он уже не за горами.
45
И это говорит тот, кто последовательно проводит политику Потрошенко - уже они то с народом говорят с утра и до утра. Играй пианист...
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белоруссия
словакия
украина
братислава
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лидия ермошина, александр лукашенко, мид украины, владимир зеленский, белоруссия, словакия, украина, братислава, в мире

Зеленский предостерег белорусские власти от отказа от диалога с народом

12:30 24.09.2020 (обновлено: 15:05 24.09.2020)
1154
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для нее крахом.
"Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат - ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Тут Украина всегда будет поддерживать наших партнеров и тут мы единомышленники со всеми странами Европы", - сказал Зеленский во время брифинга в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии в четверг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 23:19Протесты в Белоруссии
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. В среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение. МИД Украины заявил, что не считает Лукашенко легитимным президентом после проведения этой инаугурации.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 15:25Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал Украину форпостом провокаций в Белоруссии
115000596
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Протесты в БелоруссииЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийБелоруссияСловакияУкраинаБратиславаВ мире
Популярные комментарии
Начни с себя. Помоги своему народу крах остановить. Похоже он уже не за горами.
24 сентября, 12:34
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
4300101
И это говорит тот, кто последовательно проводит политику Потрошенко - уже они то с народом говорят с утра и до утра. Играй пианист...
24 сентября, 12:33
Алексей СмирновАлексей Смирнов
3810100
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