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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200924/zdanie-1577717841.html
Детскому хоспису в Домодедово передано еще одно здание
Московскому областному хоспису для детей в городском округе Домодедово передано еще одно здание, где после ремонта разместятся бассейн, кабинеты стоматологии,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:32
2020-09-24T16:32
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Московскому областному хоспису для детей в городском округе Домодедово передано еще одно здание, где после ремонта разместятся бассейн, кабинеты стоматологии, переливания крови, физиотерапии и рентген-кабинет, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>. Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> вручил свидетельство о передаче здания инициатору создания хосписа протоирею <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Tkachenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Ткаченко</a>. "Год назад мы открыли этот дворец для того, чтобы продлевать и спасать жизни. Я понимаю, какая сложная у вас работа, и, как сказал отец Александр, без душевной теплоты здесь ничего не получится. Мы стараемся оказывать вам всяческую поддержку – передаем еще одно здание", - сказал Воробьев на церемонии.Первый государственный хоспис в Подмосковье разместился в главном здании усадьбы Пржевальского "Константиново", которое безвозмездно передано по поручению главы региона. Дополнительное здание площадью 200 квадратных метров ранее входило в архитектурный комплекс усадьбы. В настоящее время стационар включает 10 коек для детей. За год специалисты патронажной службы осуществили более 5 тысяч выездов на дом, оказав помощь около 800 детям. У хосписа заключены договоры по подготовке специалистов паллиативной помощи с <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова, организована "Школа волонтеров" для работы с детьми с тяжелыми заболеваниями."За год работы хосписа в стационаре оказана медицинская, психологическая и социальная помощь более 400 пациентам с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Налажена работа выездных бригад, которые посещают пациентов на дому. Наш хоспис стал центром оказания паллиативной помощи для детей в Подмосковье. Отсюда происходит координация служб, которые расположены в городских округах", — приводятся в сообщении слова Ткаченко.Всего в Московской области паллиативная помощь взрослым и детям оказывается в 64 медорганизациях, развернуто более 2 тысяч коек.
https://ria.ru/20190829/1558034561.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Детскому хоспису в Домодедово передано еще одно здание

16:32 24.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства ПодмосковьяМосковский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово
Московский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Подмосковья
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Московскому областному хоспису для детей в городском округе Домодедово передано еще одно здание, где после ремонта разместятся бассейн, кабинеты стоматологии, переливания крови, физиотерапии и рентген-кабинет, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор региона Андрей Воробьев вручил свидетельство о передаче здания инициатору создания хосписа протоирею Александру Ткаченко.
"Год назад мы открыли этот дворец для того, чтобы продлевать и спасать жизни. Я понимаю, какая сложная у вас работа, и, как сказал отец Александр, без душевной теплоты здесь ничего не получится. Мы стараемся оказывать вам всяческую поддержку – передаем еще одно здание", - сказал Воробьев на церемонии.
Первый государственный хоспис в Подмосковье разместился в главном здании усадьбы Пржевальского "Константиново", которое безвозмездно передано по поручению главы региона. Дополнительное здание площадью 200 квадратных метров ранее входило в архитектурный комплекс усадьбы. В настоящее время стационар включает 10 коек для детей. За год специалисты патронажной службы осуществили более 5 тысяч выездов на дом, оказав помощь около 800 детям. У хосписа заключены договоры по подготовке специалистов паллиативной помощи с РНИМУ имени Пирогова, организована "Школа волонтеров" для работы с детьми с тяжелыми заболеваниями.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова перед началом заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.08.2019
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"За год работы хосписа в стационаре оказана медицинская, психологическая и социальная помощь более 400 пациентам с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Налажена работа выездных бригад, которые посещают пациентов на дому. Наш хоспис стал центром оказания паллиативной помощи для детей в Подмосковье. Отсюда происходит координация служб, которые расположены в городских округах", — приводятся в сообщении слова Ткаченко.
Всего в Московской области паллиативная помощь взрослым и детям оказывается в 64 медорганизациях, развернуто более 2 тысяч коек.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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