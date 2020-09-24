Детскому хоспису в Домодедово передано еще одно здание
© Фото : пресс-служба правительства ПодмосковьяМосковский областной хоспис для детей в городском округе Домодедово
© Фото : пресс-служба правительства Подмосковья
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Московскому областному хоспису для детей в городском округе Домодедово передано еще одно здание, где после ремонта разместятся бассейн, кабинеты стоматологии, переливания крови, физиотерапии и рентген-кабинет, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор региона Андрей Воробьев вручил свидетельство о передаче здания инициатору создания хосписа протоирею Александру Ткаченко.
"Год назад мы открыли этот дворец для того, чтобы продлевать и спасать жизни. Я понимаю, какая сложная у вас работа, и, как сказал отец Александр, без душевной теплоты здесь ничего не получится. Мы стараемся оказывать вам всяческую поддержку – передаем еще одно здание", - сказал Воробьев на церемонии.
Первый государственный хоспис в Подмосковье разместился в главном здании усадьбы Пржевальского "Константиново", которое безвозмездно передано по поручению главы региона. Дополнительное здание площадью 200 квадратных метров ранее входило в архитектурный комплекс усадьбы. В настоящее время стационар включает 10 коек для детей. За год специалисты патронажной службы осуществили более 5 тысяч выездов на дом, оказав помощь около 800 детям. У хосписа заключены договоры по подготовке специалистов паллиативной помощи с РНИМУ имени Пирогова, организована "Школа волонтеров" для работы с детьми с тяжелыми заболеваниями.
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"За год работы хосписа в стационаре оказана медицинская, психологическая и социальная помощь более 400 пациентам с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Налажена работа выездных бригад, которые посещают пациентов на дому. Наш хоспис стал центром оказания паллиативной помощи для детей в Подмосковье. Отсюда происходит координация служб, которые расположены в городских округах", — приводятся в сообщении слова Ткаченко.
Всего в Московской области паллиативная помощь взрослым и детям оказывается в 64 медорганизациях, развернуто более 2 тысяч коек.