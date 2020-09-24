Эр-Рияд не предлагал Тегерану мирных инициатив, заявил Зариф
15:13 24.09.2020 (обновлено: 15:23 24.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Саудовская Аравия никогда не предлагала Ирану мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая в рамках Генассамблеи ООН, заявил, что королевство "протянуло руку мира" Ирану и в течение десятилетий взаимодействовало с ИРИ "позитивно и открыто". При этом он обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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"Что касается предложения о мире: Саудовская Аравия никогда не делала никаких предложений Ирану, от которых он отказывался бы", - заявил Зариф.
По его словам, королевство с апреля 2015 года "убивает йеменцев" и "совершает военные преступления и преступления против человечности" совместно с некоторыми европейскими странами и США, продающими оружие Саудовской Аравии.
По словам Зарифа, в 2019 году президент Ирана Хасан Роухани на выступлении в ГА ООН предложил "Ормузскую мирную инициативу". "Он направил письмо королю Саудовской Аравии, но тот нахально отправил ответ Роухани через эмира Кувейта", - подчеркнул министр. "И даже на это письмо мы ответили", - заявил Зариф.
"Саудовская Аравия хочет, чтобы американцы воевали со всеми, кто не на ее стороне, до последнего американского солдата", - резюмировал Зариф.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. В ответ на постоянные авиаудары коалиции по позициям и районам под контролем хуситов на севере Йемена они пускают баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники по граничащим с Йеменом районам Саудовской Аравии, а также уничтожают направляемые саудовскими военными беспилотники.