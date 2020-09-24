https://ria.ru/20200924/zarif-1577712292.html

Эр-Рияд не предлагал Тегерану мирных инициатив, заявил Зариф

Саудовская Аравия никогда не предлагала Ирану мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:13

2020-09-24T15:13

2020-09-24T15:23

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a> никогда не предлагала <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>.Король Саудовской Аравии <a href="http://ria.ru/person_Salman_ben_Abdel_Aziz_al_Saud/" target="_blank" data-auto="true">Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил, что королевство "протянуло руку мира" Ирану и в течение десятилетий взаимодействовало с ИРИ "позитивно и открыто". При этом он обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии."Что касается предложения о мире: Саудовская Аравия никогда не делала никаких предложений Ирану, от которых он отказывался бы", - заявил Зариф.По его словам, королевство с апреля 2015 года "убивает йеменцев" и "совершает военные преступления и преступления против человечности" совместно с некоторыми европейскими странами и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продающими оружие Саудовской Аравии.По словам Зарифа, в 2019 году президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> на выступлении в ГА ООН предложил "Ормузскую мирную инициативу". "Он направил письмо королю Саудовской Аравии, но тот нахально отправил ответ Роухани через эмира Кувейта", - подчеркнул министр. "И даже на это письмо мы ответили", - заявил Зариф."Саудовская Аравия хочет, чтобы американцы воевали со всеми, кто не на ее стороне, до последнего американского солдата", - резюмировал Зариф.В <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемене</a> с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. В ответ на постоянные авиаудары коалиции по позициям и районам под контролем хуситов на севере Йемена они пускают баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники по граничащим с Йеменом районам Саудовской Аравии, а также уничтожают направляемые саудовскими военными беспилотники.

https://ria.ru/20190927/1559188247.html

https://ria.ru/20200924/zaklyuchennye-1577707826.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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