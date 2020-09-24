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https://ria.ru/20200924/zarif-1577712292.html
Эр-Рияд не предлагал Тегерану мирных инициатив, заявил Зариф
Саудовская Аравия никогда не предлагала Ирану мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:13
2020-09-24T15:23
сальман бен абдель азиз аль сауд
генеральная ассамблея оон
мид ирана
йемен
оон
иран
сша
мохаммад джавад зариф
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a> никогда не предлагала <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a> мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>.Король Саудовской Аравии <a href="http://ria.ru/person_Salman_ben_Abdel_Aziz_al_Saud/" target="_blank" data-auto="true">Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил, что королевство "протянуло руку мира" Ирану и в течение десятилетий взаимодействовало с ИРИ "позитивно и открыто". При этом он обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии."Что касается предложения о мире: Саудовская Аравия никогда не делала никаких предложений Ирану, от которых он отказывался бы", - заявил Зариф.По его словам, королевство с апреля 2015 года "убивает йеменцев" и "совершает военные преступления и преступления против человечности" совместно с некоторыми европейскими странами и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, продающими оружие Саудовской Аравии.По словам Зарифа, в 2019 году президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> на выступлении в ГА ООН предложил "Ормузскую мирную инициативу". "Он направил письмо королю Саудовской Аравии, но тот нахально отправил ответ Роухани через эмира Кувейта", - подчеркнул министр. "И даже на это письмо мы ответили", - заявил Зариф."Саудовская Аравия хочет, чтобы американцы воевали со всеми, кто не на ее стороне, до последнего американского солдата", - резюмировал Зариф.В <a href="http://ria.ru/location_Yemen/" target="_blank" data-auto="true">Йемене</a> с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. В ответ на постоянные авиаудары коалиции по позициям и районам под контролем хуситов на севере Йемена они пускают баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники по граничащим с Йеменом районам Саудовской Аравии, а также уничтожают направляемые саудовскими военными беспилотники.
https://ria.ru/20190927/1559188247.html
https://ria.ru/20200924/zaklyuchennye-1577707826.html
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сальман бен абдель азиз аль сауд, генеральная ассамблея оон, мид ирана, йемен, оон, иран, сша, мохаммад джавад зариф, оаэ, израиль, в мире

Эр-Рияд не предлагал Тегерану мирных инициатив, заявил Зариф

15:13 24.09.2020 (обновлено: 15:23 24.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Саудовская Аравия никогда не предлагала Ирану мирных инициатив, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая в рамках Генассамблеи ООН, заявил, что королевство "протянуло руку мира" Ирану и в течение десятилетий взаимодействовало с ИРИ "позитивно и открыто". При этом он обвинил Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
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"Что касается предложения о мире: Саудовская Аравия никогда не делала никаких предложений Ирану, от которых он отказывался бы", - заявил Зариф.
По его словам, королевство с апреля 2015 года "убивает йеменцев" и "совершает военные преступления и преступления против человечности" совместно с некоторыми европейскими странами и США, продающими оружие Саудовской Аравии.
По словам Зарифа, в 2019 году президент Ирана Хасан Роухани на выступлении в ГА ООН предложил "Ормузскую мирную инициативу". "Он направил письмо королю Саудовской Аравии, но тот нахально отправил ответ Роухани через эмира Кувейта", - подчеркнул министр. "И даже на это письмо мы ответили", - заявил Зариф.
"Саудовская Аравия хочет, чтобы американцы воевали со всеми, кто не на ее стороне, до последнего американского солдата", - резюмировал Зариф.
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция под руководством Саудовской Аравии. В ответ на постоянные авиаудары коалиции по позициям и районам под контролем хуситов на севере Йемена они пускают баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники по граничащим с Йеменом районам Саудовской Аравии, а также уничтожают направляемые саудовскими военными беспилотники.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудГенеральная Ассамблея ООНМИД ИранаЙеменООНИранСШАМохаммад Джавад ЗарифОАЭИзраильВ мире
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