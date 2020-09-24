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Владимирские депутаты запретили продажу зажигалок несовершеннолетним
Депутаты Заксобрания Владимирской области приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, — зажигалок,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:54
2020-09-24T16:54
законодательное собрание владимирской области
владимирская область
общество
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<strong>ВЛАДИМИР, 24 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты Заксобрания <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a> приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, — зажигалок, баллончиков для их заправки и подобных товаров, сообщает пресс-служба регионального парламента.Закон был разработан депутатами в соавторстве с прокурором региона с целью пресечь распространение среди детей и подростков газовой токсикомании – сниффинга. Авторы документа — Владимир Киселев, Александр Нефедов и Игорь Пантюшин. По данным Следственного комитета РФ в ‎2016-2018 годах, более 360 детей погибло из-за вдыхания газа, приводит цифры пресс-служба. "Во Владимирской области на учете стоит 11 человек, и уже был зафиксирован смертельный случай. Явление очень опасное, поскольку это наркотическое состояние практически не диагностируется родителями. Закон предусматривает наказание для юридических и для физических лиц — как за продажу продуктов, содержащих этот газ, так и за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг. Штрафы для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Надеемся, это остановит распространение сниффинга", — приводит пресс-служба слова Нефедова. Аналогичные законы приняты в 2020 году в Рязанской и Магаданской областях, на Камчатке и в Приморье, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В июне Мосгордума внесла в Госдуму РФ законопроект о запрете на федеральном уровне продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. На них предлагается размещать соответствующую маркировку. Продавцов же обяжут требовать паспорт у молодых людей. Также предлагается ввести запрет на пропаганду сниффинга в соцсетях, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200918/matkapital-1577450521.html
владимирская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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законодательное собрание владимирской области, владимирская область, общество

Владимирские депутаты запретили продажу зажигалок несовершеннолетним

16:54 24.09.2020
15
© Flickr / preciouskhyattЗажигалки
Зажигалки - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Flickr / preciouskhyatt
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 24 сен – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Владимирской области приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, — зажигалок, баллончиков для их заправки и подобных товаров, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Закон был разработан депутатами в соавторстве с прокурором региона с целью пресечь распространение среди детей и подростков газовой токсикомании – сниффинга. Авторы документа — Владимир Киселев, Александр Нефедов и Игорь Пантюшин.
По данным Следственного комитета РФ в ‎2016-2018 годах, более 360 детей погибло из-за вдыхания газа, приводит цифры пресс-служба.
"Во Владимирской области на учете стоит 11 человек, и уже был зафиксирован смертельный случай. Явление очень опасное, поскольку это наркотическое состояние практически не диагностируется родителями. Закон предусматривает наказание для юридических и для физических лиц — как за продажу продуктов, содержащих этот газ, так и за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг. Штрафы для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Надеемся, это остановит распространение сниффинга", — приводит пресс-служба слова Нефедова.
Аналогичные законы приняты в 2020 году в Рязанской и Магаданской областях, на Камчатке и в Приморье, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В июне Мосгордума внесла в Госдуму РФ законопроект о запрете на федеральном уровне продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. На них предлагается размещать соответствующую маркировку. Продавцов же обяжут требовать паспорт у молодых людей. Также предлагается ввести запрет на пропаганду сниффинга в соцсетях, отмечается в сообщении.
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:58
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Законодательное Собрание Владимирской областиВладимирская областьОбщество
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