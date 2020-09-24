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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/zagadka-1577714907.html
Доктор Мясников рассказал о десяти загадках коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в инстаграме вопросы о коронавирусе, ответы на которые до сих пор не найдены. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:50
2020-09-24T16:31
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> перечислил в <a href="https://www.instagram.com/p/CFd-L34BCNa/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> вопросы о коронавирусе, ответы на которые до сих пор не найдены.По словам медика, нельзя однозначно сказать, откуда взялся вирус. Другой вопрос — как он передается. Известно, что при кашле, но нет информации, каковы шансы заразиться от чужого дыхания, через глаза, через прикосновения к поверхности.Еще один вопрос — передача от бессимптомных носителей. Мясников отметил, что до сих пор идут споры на этот счет.Следующая загадка — как лечить. По словам врача, пока нет реально действующих лекарств.Пятый вопрос — кого тестировать на COVID-19. Мясников привел в пример опыт <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где пытаются добиться отмены анализов на вирус у тех, кто контактировал с зараженными, но не имеет симптомов."Ну и вообще масса вопросов по тестированию", — добавил телеведущий.Кроме того, по мнению врача, нельзя сказать, остается ли стойкий иммунитет и насколько эффективны вакцины.Также загадкой остается модель распространения коронавируса: равномерная, мелкими волнами или резкими всплесками.Отдельно Мясников обратил внимание на способы предохранения от вируса. Врач считает, что карантин не может остановить эпидемию, но может только сгладить пик и распределить нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, медик усомнился в эффективности масок для защиты от инфекции.Последний вопрос, озвученный врачом, — кому выгодно "возведение" коронавируса в ранг парализующей пандемии.При этом Мясников выразил уверенность, что коронавирус непредсказуем и пришел в человеческую популяцию навсегда. Во всем мире, по последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, насчитывается почти 31,7 миллиона случаев COVID-19, 972 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> — свыше 6,8 миллиона, из которых около 200 тысяч умерли. В тройку наиболее подверженных инфекции стран входят также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1,128 миллиона. Умерли за все время почти 20 тысяч человек, выздоровели — около 930 тысяч.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html
Карантин может остановить короновирус в короткие сроки даже среди полутора миллиардов человек!!!!! Зачем призывать идти своим, российским, неэффективным путем?!???! Вроде врач, а мировую практику не знает!!!!!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Доктор Мясников рассказал о десяти загадках коронавируса

15:50 24.09.2020 (обновлено: 16:31 24.09.2020)
34258
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в инстаграме вопросы о коронавирусе, ответы на которые до сих пор не найдены.
По словам медика, нельзя однозначно сказать, откуда взялся вирус. Другой вопрос — как он передается. Известно, что при кашле, но нет информации, каковы шансы заразиться от чужого дыхания, через глаза, через прикосновения к поверхности.
Еще один вопрос — передача от бессимптомных носителей. Мясников отметил, что до сих пор идут споры на этот счет.
Следующая загадка — как лечить. По словам врача, пока нет реально действующих лекарств.
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Пятый вопрос — кого тестировать на COVID-19. Мясников привел в пример опыт США, где пытаются добиться отмены анализов на вирус у тех, кто контактировал с зараженными, но не имеет симптомов.
"Ну и вообще масса вопросов по тестированию", — добавил телеведущий.
Кроме того, по мнению врача, нельзя сказать, остается ли стойкий иммунитет и насколько эффективны вакцины.
Также загадкой остается модель распространения коронавируса: равномерная, мелкими волнами или резкими всплесками.
Отдельно Мясников обратил внимание на способы предохранения от вируса. Врач считает, что карантин не может остановить эпидемию, но может только сгладить пик и распределить нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, медик усомнился в эффективности масок для защиты от инфекции.
Последний вопрос, озвученный врачом, — кому выгодно "возведение" коронавируса в ранг парализующей пандемии.
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При этом Мясников выразил уверенность, что коронавирус непредсказуем и пришел в человеческую популяцию навсегда.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 31,7 миллиона случаев COVID-19, 972 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — свыше 6,8 миллиона, из которых около 200 тысяч умерли. В тройку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия и Бразилия.
Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1,128 миллиона. Умерли за все время почти 20 тысяч человек, выздоровели — около 930 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Карантин может остановить короновирус в короткие сроки даже среди полутора миллиардов человек!!!!! Зачем призывать идти своим, российским, неэффективным путем?!???! Вроде врач, а мировую практику не знает!!!!!
24 сентября, 15:58
Максим БулановМаксим Буланов
410005
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