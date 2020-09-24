https://ria.ru/20200924/yugra-1577699608.html
Более 100 километров оптоволокна проложили к селу в Югре
Более 100 километров волоконно-оптических линий связи проложили специалисты в Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы у жителей небольшого поселка... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:23
2020-09-24T12:23
2020-09-24T12:23
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ростелеком
александр трубецкой
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Более 100 километров волоконно-оптических линий связи проложили специалисты в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, чтобы у жителей небольшого поселка Нижнесортымский был доступ к высокоскоростному интернету, сообщил глава <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> Андрей Трубецкой."ПАО "Ростелеком" провел высокоскоростной интернет в поселок Нижнесортымский. Всего два месяца понадобилось специалистам, чтобы проложить волоконно-оптическую магистраль... протяженностью 130 километров. Причем это было очень непросто: монтажники работали в сложных климатических условиях, им приходилось даже форсировать болота", - написал он на своей странице в Facebook.По словам <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Trubeckojj/" target="_blank" data-auto="true">Трубецкого</a>, на первом этапе специалисты подключат к высокоскоростному интернету 2,5 тысячи квартир, первые абоненты уже имеют доступ к нему.Как уточнили в пресс-службе районной администрации, у жителей поселка, где проживает около 13 тысяч человек, появилась возможность пользоваться онлайн-сервисами на скорости до 500 мегабит в секунду.Со своей стороны директор регионального филиала "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекома</a>" Дмитрий Лукошков отметил, что Нижнесортымский - перспективная территория с развивающейся нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой, поэтому компания готова обеспечить местное население и бизнес "самыми современными телекоммуникационными услугами".
https://ria.ru/20200918/derevya-1577440258.html
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, ростелеком, александр трубецкой, сургутский район, общество