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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200924/yugra-1577699608.html
Более 100 километров оптоволокна проложили к селу в Югре
Более 100 километров волоконно-оптических линий связи проложили специалисты в Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы у жителей небольшого поселка... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:23
2020-09-24T12:23
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ростелеком
александр трубецкой
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости.</strong> Более 100 километров волоконно-оптических линий связи проложили специалисты в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, чтобы у жителей небольшого поселка Нижнесортымский был доступ к высокоскоростному интернету, сообщил глава <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> Андрей Трубецкой."ПАО "Ростелеком" провел высокоскоростной интернет в поселок Нижнесортымский. Всего два месяца понадобилось специалистам, чтобы проложить волоконно-оптическую магистраль... протяженностью 130 километров. Причем это было очень непросто: монтажники работали в сложных климатических условиях, им приходилось даже форсировать болота", - написал он на своей странице в Facebook.По словам <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Trubeckojj/" target="_blank" data-auto="true">Трубецкого</a>, на первом этапе специалисты подключат к высокоскоростному интернету 2,5 тысячи квартир, первые абоненты уже имеют доступ к нему.Как уточнили в пресс-службе районной администрации, у жителей поселка, где проживает около 13 тысяч человек, появилась возможность пользоваться онлайн-сервисами на скорости до 500 мегабит в секунду.Со своей стороны директор регионального филиала "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекома</a>" Дмитрий Лукошков отметил, что Нижнесортымский - перспективная территория с развивающейся нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой, поэтому компания готова обеспечить местное население и бизнес "самыми современными телекоммуникационными услугами".
https://ria.ru/20200918/derevya-1577440258.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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Новости
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ханты-мансийский автономный округ, ростелеком, александр трубецкой, сургутский район, общество

Более 100 километров оптоволокна проложили к селу в Югре

12:23 24.09.2020
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
 Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Более 100 километров волоконно-оптических линий связи проложили специалисты в Ханты-Мансийском автономном округе, чтобы у жителей небольшого поселка Нижнесортымский был доступ к высокоскоростному интернету, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"ПАО "Ростелеком" провел высокоскоростной интернет в поселок Нижнесортымский. Всего два месяца понадобилось специалистам, чтобы проложить волоконно-оптическую магистраль... протяженностью 130 километров. Причем это было очень непросто: монтажники работали в сложных климатических условиях, им приходилось даже форсировать болота", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Трубецкого, на первом этапе специалисты подключат к высокоскоростному интернету 2,5 тысячи квартир, первые абоненты уже имеют доступ к нему.
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, у жителей поселка, где проживает около 13 тысяч человек, появилась возможность пользоваться онлайн-сервисами на скорости до 500 мегабит в секунду.
Со своей стороны директор регионального филиала "Ростелекома" Дмитрий Лукошков отметил, что Нижнесортымский - перспективная территория с развивающейся нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой, поэтому компания готова обеспечить местное население и бизнес "самыми современными телекоммуникационными услугами".
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:37Ханты-Мансийский Автономный Округ
Около 28 миллионов деревьев высадят в Югре в 2020 году
200001
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРостелекомАлександр ТрубецкойСургутский районОбщество
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