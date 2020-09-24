Самобытный Север: 30-летие Ассоциации коренных малочисленных народов
Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Ассоциации, состоялись в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Ассоциации, состоялись в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Федеральное агентство по делам национальностей вместе с Ассоциаций приложили все усилия, чтобы праздник состоялся.
Федеральное агентство по делам национальностей вместе с Ассоциаций приложили все усилия, чтобы праздник состоялся.
Ассоциация, созданная по инициативе самих жителей, объединяет 40 народов России численностью около 250 000 человек.
Ассоциация, созданная по инициативе самих жителей, объединяет 40 народов России численностью около 250 000 человек.
Вот уже три десятка лет миссией организации остается помощь коренным народам в решении их социальных и экономических проблем, защита их традиций и исконной среды обитания.
Вот уже три десятка лет миссией организации остается помощь коренным народам в решении их социальных и экономических проблем, защита их традиций и исконной среды обитания.
За это время на федеральном и региональном уровнях приняты более тысячи документов в защиту коренных малочисленных народов.
За это время на федеральном и региональном уровнях приняты более тысячи документов в защиту коренных малочисленных народов.
Власти и дальше намерены работать над сохранением уникального этнокультурного потенциала народов.
Власти и дальше намерены работать над сохранением уникального этнокультурного потенциала народов.
Коренные народы требуют особого подхода со стороны государства для сохранения их самобытности, языков и культуры, считает замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
Коренные народы требуют особого подхода со стороны государства для сохранения их самобытности, языков и культуры, считает замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
Самые активные представители Ассоциации получили в честь юбилея почетные грамоты и благодарности.
На фото: награждение Григория Легкова на праздничном мероприятии в Москве.
Самые активные представители Ассоциации получили в честь юбилея почетные грамоты и благодарности.
На фото: награждение Григория Легкова на праздничном мероприятии в Москве.
Вручение Марии Бадмаевой грамоты за вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия.
Вручение Марии Бадмаевой грамоты за вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия.
Участники праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Участники праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.