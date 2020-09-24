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Самобытный Север: 30-летие Ассоциации коренных малочисленных народов
В Москве отметили 30-летний юбилей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:54
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валерий газзаев
магомедсалам магомедов
ассоциация коренных народов
москва
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В Москве отметили 30-летний юбилей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
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валерий газзаев, магомедсалам магомедов, ассоциация коренных народов, москва, фото, фото

Самобытный Север: 30-летие Ассоциации коренных малочисленных народов

18:54 24.09.2020 (обновлено: 18:55 24.09.2020)
272
Читать ria.ru в
В Москве отметили 30-летний юбилей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Ассоциации, состоялись в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Артисты в национальных костюмах выступают на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
1 из 10

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Ассоциации, состоялись в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Федеральное агентство по делам национальностей вместе с Ассоциаций приложили все усилия, чтобы праздник состоялся.

Артисты в национальных костюмах выступают на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
2 из 10

Федеральное агентство по делам национальностей вместе с Ассоциаций приложили все усилия, чтобы праздник состоялся.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Ассоциация, созданная по инициативе самих жителей, объединяет 40 народов России численностью около 250 000 человек.

Участники праздничного мероприятия, посвящённого 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
3 из 10

Ассоциация, созданная по инициативе самих жителей, объединяет 40 народов России численностью около 250 000 человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вот уже три десятка лет миссией организации остается помощь коренным народам в решении их социальных и экономических проблем, защита их традиций и исконной среды обитания.

Артисты в национальных костюмах выступают на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
4 из 10

Вот уже три десятка лет миссией организации остается помощь коренным народам в решении их социальных и экономических проблем, защита их традиций и исконной среды обитания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За это время на федеральном и региональном уровнях приняты более тысячи документов в защиту коренных малочисленных народов.

Артисты в национальных костюмах перед выступлением на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
5 из 10

За это время на федеральном и региональном уровнях приняты более тысячи документов в защиту коренных малочисленных народов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Власти и дальше намерены работать над сохранением уникального этнокультурного потенциала народов.

Председатель комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев
6 из 10

Власти и дальше намерены работать над сохранением уникального этнокультурного потенциала народов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Коренные народы требуют особого подхода со стороны государства для сохранения их самобытности, языков и культуры, считает замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
7 из 10

Коренные народы требуют особого подхода со стороны государства для сохранения их самобытности, языков и культуры, считает замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев

Самые активные представители Ассоциации получили в честь юбилея почетные грамоты и благодарности.

На фото: награждение Григория Легкова на праздничном мероприятии в Москве.

Награждение Легкова Григория на праздничном мероприятии, посвящённом 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
8 из 10

Самые активные представители Ассоциации получили в честь юбилея почетные грамоты и благодарности.

На фото: награждение Григория Легкова на праздничном мероприятии в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Вручение Марии Бадмаевой грамоты за вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия.

Вручение грамоты Бадмаевой Марии за вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия в РФ
9 из 10

Вручение Марии Бадмаевой грамоты за вклад в сохранение и укрепление межнационального мира и согласия.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Участники праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Участники праздничного мероприятия, посвящённого 30-летию со дня образования Общероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
10 из 10

Участники праздничного мероприятия, посвященного 30-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерий ГаззаевМагомедсалам МагомедовАссоциация коренных народовМоскваФото
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