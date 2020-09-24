https://ria.ru/20200924/vystavka-1577709601.html

Онлайн-конференция о запуске 3-го сезона фестиваля "Время, вперед!"

1 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию художественной выставки в Новой Третьяковке, завершению второго и запуску третьего сезона Фестиваля позитивного идейного искусства "Время, вперед!".

2020-09-24T14:33

2020-09-24T14:33

2020-09-24T14:33

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1577709601.jpg?1600947181

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201001/952914785.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- председатель Совета жюри Константин БАБКИН;<br>- председатель Общественного движения поддержки флота Михаил НЕНАШЕВ;<br>- генеральный директор АО "Армалит" Александр КУЗНЕЦОВ;<br>- академик, член Президиума РАХ, первый секретарь Союза художников России Николай БОРОВСКОЙ;<br>- академик, вице-президент РАХ, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий ЛЮБАВИН;<br>- профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова и ВГИКа им. С.А. Герасимова Сергей ГАВРИЛЯЧЕНКО;<br>- исполнительный директор Фонда Валентина Серова Ольга ИВАНОВА;<br>- генеральный директор компании F.I.L.A. Russia Ольга САС;<br>- член правления, председатель Комиссии по связям с общественностью и СМИ Московского отделения Союза художников России Екатерина БОРОВСКАЯ.<br><br>Жюри определит 14 финалистов, которые разделят между собой призовой фонд в размере двух миллионов рублей. Дата голосования, отбора победителей и награждения финалистов будет анонсирована на онлайн-конференции.<br>В прошлом сезоне в конкурсе приняли участие более тысячи произведений искусства. В различных регионах страны художники посетили около 450 заводских промышленных площадок. Часть работ отобрана в полуфинал и будет представлена на выставке в Новой Третьяковке с 10 по 18 октября.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы