Онлайн-конференция о запуске 3-го сезона фестиваля "Время, вперед!"
1 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию художественной выставки в Новой Третьяковке, завершению второго и запуску третьего сезона Фестиваля позитивного идейного искусства "Время, вперед!".
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Участники:
- председатель Совета жюри Константин БАБКИН;
- председатель Общественного движения поддержки флота Михаил НЕНАШЕВ;
- генеральный директор АО "Армалит" Александр КУЗНЕЦОВ;
- академик, член Президиума РАХ, первый секретарь Союза художников России Николай БОРОВСКОЙ;
- академик, вице-президент РАХ, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий ЛЮБАВИН;
- профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова и ВГИКа им. С.А. Герасимова Сергей ГАВРИЛЯЧЕНКО;
- исполнительный директор Фонда Валентина Серова Ольга ИВАНОВА;
- генеральный директор компании F.I.L.A. Russia Ольга САС;
- член правления, председатель Комиссии по связям с общественностью и СМИ Московского отделения Союза художников России Екатерина БОРОВСКАЯ.
Жюри определит 14 финалистов, которые разделят между собой призовой фонд в размере двух миллионов рублей. Дата голосования, отбора победителей и награждения финалистов будет анонсирована на онлайн-конференции.
В прошлом сезоне в конкурсе приняли участие более тысячи произведений искусства. В различных регионах страны художники посетили около 450 заводских промышленных площадок. Часть работ отобрана в полуфинал и будет представлена на выставке в Новой Третьяковке с 10 по 18 октября.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Совета жюри Константин БАБКИН;
- председатель Общественного движения поддержки флота Михаил НЕНАШЕВ;
- генеральный директор АО "Армалит" Александр КУЗНЕЦОВ;
- академик, член Президиума РАХ, первый секретарь Союза художников России Николай БОРОВСКОЙ;
- академик, вице-президент РАХ, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий ЛЮБАВИН;
- профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова и ВГИКа им. С.А. Герасимова Сергей ГАВРИЛЯЧЕНКО;
- исполнительный директор Фонда Валентина Серова Ольга ИВАНОВА;
- генеральный директор компании F.I.L.A. Russia Ольга САС;
- член правления, председатель Комиссии по связям с общественностью и СМИ Московского отделения Союза художников России Екатерина БОРОВСКАЯ.
Жюри определит 14 финалистов, которые разделят между собой призовой фонд в размере двух миллионов рублей. Дата голосования, отбора победителей и награждения финалистов будет анонсирована на онлайн-конференции.
В прошлом сезоне в конкурсе приняли участие более тысячи произведений искусства. В различных регионах страны художники посетили около 450 заводских промышленных площадок. Часть работ отобрана в полуфинал и будет представлена на выставке в Новой Третьяковке с 10 по 18 октября.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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