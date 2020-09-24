https://ria.ru/20200924/vybory-1577732057.html
В Белом доме рассказали, в каком случае Трамп признает результаты выборов
Президент США Дональд Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:36
2020-09-24T20:36
2020-09-24T21:01
линдси грэм
джо байден
президентские выборы в сша - 2020
кейли макинани
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> примет результаты свободных и справедливых выборов, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."Президент примет результаты свободных и справедливых выборов", - сказала она.Ранее Трамп заявил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.Накануне Трампа спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения.Глава юридического комитета сената <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/" target="_blank" data-auto="true">Линдси Грэм</a> в четверг заявил, что ожидает "мирного перехода власти". Он заверил, что, если для подведения итогов выборов будет необходимо привлечение Верховного суда, "суд решит (исход выборов - ред.), и, если республиканцы проиграют, мы примем результат".
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линдси грэм, джо байден, кейли макинани, дональд трамп, сша, в мире