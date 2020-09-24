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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200924/vybory-1577732057.html
В Белом доме рассказали, в каком случае Трамп признает результаты выборов
Президент США Дональд Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:36
2020-09-24T21:01
линдси грэм
джо байден
президентские выборы в сша - 2020
кейли макинани
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> примет результаты свободных и справедливых выборов, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."Президент примет результаты свободных и справедливых выборов", - сказала она.Ранее Трамп заявил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.Накануне Трампа спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения.Глава юридического комитета сената <a href="http://ria.ru/person_Lindsi_Grehm/" target="_blank" data-auto="true">Линдси Грэм</a> в четверг заявил, что ожидает "мирного перехода власти". Он заверил, что, если для подведения итогов выборов будет необходимо привлечение Верховного суда, "суд решит (исход выборов - ред.), и, если республиканцы проиграют, мы примем результат".
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линдси грэм, джо байден, кейли макинани, дональд трамп, сша, в мире

В Белом доме рассказали, в каком случае Трамп признает результаты выборов

20:36 24.09.2020 (обновлено: 21:01 24.09.2020)
1330
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© REUTERS / Alexander Drago
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент примет результаты свободных и справедливых выборов", - сказала она.
Ранее Трамп заявил, что готов принять решение Верховного суда, если тот признает победителем Джо Байдена.
Накануне Трампа спросили, обеспечит ли он мирный переход власти после выборов. Президент не ответил прямо, заявив, что нужно будет посмотреть, что произойдет. Трамп вновь подверг сомнению эффективность голосования по почте и заявил, что ожидает не перехода власти, а ее продолжения.
Глава юридического комитета сената Линдси Грэм в четверг заявил, что ожидает "мирного перехода власти". Он заверил, что, если для подведения итогов выборов будет необходимо привлечение Верховного суда, "суд решит (исход выборов - ред.), и, если республиканцы проиграют, мы примем результат".
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Президентские выборы в США - 2020Линдси ГрэмДжо БайденКейли МакинаниДональд ТрампСШАВ мире
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