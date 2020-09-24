https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html

Секретарь ЦИК рассказала о проблемах при муниципальных выборах

В России есть проблема с кадрами на муниципальных выборах, где, как правило, низкая конкуренция, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:20

2020-09-24T18:20

2020-09-24T23:05

майя гришина

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В России есть проблема с кадрами на муниципальных выборах, где, как правило, низкая конкуренция, заявила секретарь ЦИК <a href="https://ria.ru/person_Majjja_Grishina" target="_blank">Майя Гришина</a>.Она добавила, что из своего опыта общения с главами муниципальных образований в регионах сделала вывод: глава такого образования, который честно хочет работать, будет получать только штрафы."За то, что дорога плохая, что знак дорожный не стоит и так далее. Если он постарается что-то сделать, замостить дорогу, скорее всего, он нарушит какую-нибудь инструкцию. Проблема есть на уровне формирования муниципальной власти, их полномочий", — добавила секретарь ЦИК.Гришина напомнила о ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast" target="_blank">Костромской области</a>, где женщину, которая убиралась в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать конкуренцию на выборах действующему главе поселения.

https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя гришина, цик рф, политика