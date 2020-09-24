Секретарь ЦИК рассказала о проблемах при муниципальных выборах
18:20 24.09.2020 (обновлено: 23:05 24.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В России есть проблема с кадрами на муниципальных выборах, где, как правило, низкая конкуренция, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"На местах посмотрите ситуацию. У нас в этих девяти тысячах кампаний, я не назову сейчас число мандатов, но тоже оно несколько десятков тысяч, соответственно, порядка сотни тысяч кандидатов. Но если поделить на мандат, то маленькие выборы в муниципальных образованиях, они, конечно, малоконкурентны. Там на самом деле трудно найти просто желающего управлять, решать вопросы местного сообщества", — сказала Гришина на всероссийском форуме с международным участием "Реализация новелл Конституции России: вызовы и образ будущего".
Она добавила, что из своего опыта общения с главами муниципальных образований в регионах сделала вывод: глава такого образования, который честно хочет работать, будет получать только штрафы.
"За то, что дорога плохая, что знак дорожный не стоит и так далее. Если он постарается что-то сделать, замостить дорогу, скорее всего, он нарушит какую-нибудь инструкцию. Проблема есть на уровне формирования муниципальной власти, их полномочий", — добавила секретарь ЦИК.
Гришина напомнила о ситуации в Костромской области, где женщину, которая убиралась в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать конкуренцию на выборах действующему главе поселения.