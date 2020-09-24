https://ria.ru/20200924/vybory-1577726330.html
Трамп согласится, если Верховный суд признает победу Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности согласиться с решением Верховного суда, если по итогам выборов тот признает его оппонента от Демократической... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:15
2020-09-24T18:15
2020-09-24T18:15
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
верховный суд рф
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил о готовности согласиться с решением Верховного суда, если по итогам выборов тот признает его оппонента от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> победителем."О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> Брайаном Килмидом.Накануне Трамп на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. По его словам, он все равно намерен выиграть.Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Конкурент Трампа демократ Джо Байден заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, верховный суд рф, джо байден, сша, в мире