https://ria.ru/20200924/vybory-1577726330.html

Трамп согласится, если Верховный суд признает победу Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности согласиться с решением Верховного суда, если по итогам выборов тот признает его оппонента от Демократической... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:15

2020-09-24T18:15

2020-09-24T18:15

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

верховный суд рф

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил о готовности согласиться с решением Верховного суда, если по итогам выборов тот признает его оппонента от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> победителем."О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> Брайаном Килмидом.Накануне Трамп на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. По его словам, он все равно намерен выиграть.Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Конкурент Трампа демократ Джо Байден заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, верховный суд рф, джо байден, сша, в мире