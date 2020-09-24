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Эксперт: президент дал идеологические и конкретные задачи главам регионов

На встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов поднимались темы прошедшей выборной кампании, также перед губернаторами были... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:40

2020-09-24T16:40

2020-09-24T16:40

павел данилин

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>На встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов поднимались темы прошедшей выборной кампании, также перед губернаторами были поставлены идеологические и конкретные задачи по обеспечению благосостояния жителей субъектов Федерации. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя итоги мероприятия.24 сентября в формате видеоконференции президент провел встречу с двадцатью главами регионов, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования.Кроме того, Данилин отметил, что президент дал конкретные поручения по обеспечению благосостояния жителей регионов – наиболее значимы были слова, касающиеся деятельности государства в ситуации борьбы с пандемией."По его словам, надо быть аккуратным, но при этом не расслабляться, потому что вирус никуда не исчез, и, чтобы не пойти на дополнительные ограничительные меры, нужно заниматься последовательной борьбой с распространением коронавируса. Это очень важно, потому что, в отличие от других стран Европы, президент обещает, что Россия не пойдет на введение новых карантинных мероприятий, не будет убивать свою экономику", – добавил он.Успех кадровой политики президентаПо словам эксперта, победа врио губернаторов в первом туре – это, с одной стороны, правильный подбор кадров главой государства, с другой – правильная система подготовки этих кадров. В этом помогает "Школа губернаторов", которая уже несколько лет производит успешных политиков.Кроме того, эта победа – также заслуга и самих врио, которые хорошо показали себя на местах.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел данилин, владимир путин, политика