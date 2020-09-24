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Эксперт: президент дал идеологические и конкретные задачи главам регионов
На встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов поднимались темы прошедшей выборной кампании, также перед губернаторами были... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:40
2020-09-24T16:40
2020-09-24T16:40
павел данилин
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>На встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов поднимались темы прошедшей выборной кампании, также перед губернаторами были поставлены идеологические и конкретные задачи по обеспечению благосостояния жителей субъектов Федерации. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя итоги мероприятия.24 сентября в формате видеоконференции президент провел встречу с двадцатью главами регионов, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования.Кроме того, Данилин отметил, что президент дал конкретные поручения по обеспечению благосостояния жителей регионов – наиболее значимы были слова, касающиеся деятельности государства в ситуации борьбы с пандемией."По его словам, надо быть аккуратным, но при этом не расслабляться, потому что вирус никуда не исчез, и, чтобы не пойти на дополнительные ограничительные меры, нужно заниматься последовательной борьбой с распространением коронавируса. Это очень важно, потому что, в отличие от других стран Европы, президент обещает, что Россия не пойдет на введение новых карантинных мероприятий, не будет убивать свою экономику", – добавил он.Успех кадровой политики президентаПо словам эксперта, победа врио губернаторов в первом туре – это, с одной стороны, правильный подбор кадров главой государства, с другой – правильная система подготовки этих кадров. В этом помогает "Школа губернаторов", которая уже несколько лет производит успешных политиков.Кроме того, эта победа – также заслуга и самих врио, которые хорошо показали себя на местах.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел данилин, владимир путин, политика
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На встрече президента России Владимира Путина с избранными главами регионов поднимались темы прошедшей выборной кампании, также перед губернаторами были поставлены идеологические и конкретные задачи по обеспечению благосостояния жителей субъектов Федерации. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя итоги мероприятия.
24 сентября в формате видеоконференции президент провел встречу с двадцатью главами регионов, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования.
"Это было очень важное мероприятие, потому что президент дал характеристику прошедшим выборам: по его словам, выборы прошли открыто, конкурентно, легитимно. При этом был представлен достаточно большой спектр политических сил, много партий, новых кандидатов, то есть он дал высокую оценку организации выборов. Это высокая оценка нашей избирательной системы", – сказал эксперт.
Кроме того, Данилин отметил, что президент дал конкретные поручения по обеспечению благосостояния жителей регионов – наиболее значимы были слова, касающиеся деятельности государства в ситуации борьбы с пандемией.
"По его словам, надо быть аккуратным, но при этом не расслабляться, потому что вирус никуда не исчез, и, чтобы не пойти на дополнительные ограничительные меры, нужно заниматься последовательной борьбой с распространением коронавируса. Это очень важно, потому что, в отличие от других стран Европы, президент обещает, что Россия не пойдет на введение новых карантинных мероприятий, не будет убивать свою экономику", – добавил он.
Успех кадровой политики президента
По словам эксперта, победа врио губернаторов в первом туре – это, с одной стороны, правильный подбор кадров главой государства, с другой – правильная система подготовки этих кадров. В этом помогает "Школа губернаторов", которая уже несколько лет производит успешных политиков.
Кроме того, эта победа – также заслуга и самих врио, которые хорошо показали себя на местах.
"Это готовность к открытому диалогу с людьми, готовность слушать людей. В общем и в целом надо сказать, что это хорошая работа самих врио, бывших губернаторов, нынешних губернаторов. С одной стороны, правильная кадровая политика, с другой стороны, это выстроенная система подготовки, и с третьей стороны, это активная и хорошая работа самих кандидатов", – заключил эксперт.