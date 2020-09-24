Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах
14:42 24.09.2020 (обновлено: 14:48 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших в сентябре региональных выборах, подчеркнул, что итоги голосования оказались весьма убедительны и свидетельствуют о доверии избранным кандидатам.
"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года", - заявил Путин в четверг на встрече с избранными губернаторами.
Обращаясь к участникам встречи, президент уточнил: "Итоги голосования - а они весьма убедительны - показывают, что люди вам доверяют".
Он отметил, что выборы в регионах проходили на фоне недавно прошедшей кампании, связанной с внесением изменений в Конституцию РФ.
"Безусловно, в регионах люди тоже отреагировали и на те мероприятия, которые были проведены. И, безусловно, многие вещи, зафиксированные и в основном законе, должны реализовываться на местах", - подчеркнул Путин.
В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей. Все главы регионов были избраны в первом туре. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.