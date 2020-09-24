https://ria.ru/20200924/vybory-1577710403.html

Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах

Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших в сентябре региональных выборах, подчеркнул, что итоги голосования оказались весьма РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:42

2020-09-24T14:42

2020-09-24T14:48

единый день голосования — 2020

владимир путин

еврейская автономная область

севастополь

пермский край

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил высокий уровень конкуренции на прошедших в сентябре региональных выборах, подчеркнул, что итоги голосования оказались весьма убедительны и свидетельствуют о доверии избранным кандидатам."Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года", - заявил Путин в четверг на встрече с избранными губернаторами.Обращаясь к участникам встречи, президент уточнил: "Итоги голосования - а они весьма убедительны - показывают, что люди вам доверяют".Он отметил, что выборы в регионах проходили на фоне недавно прошедшей кампании, связанной с внесением изменений в Конституцию РФ."Безусловно, в регионах люди тоже отреагировали и на те мероприятия, которые были проведены. И, безусловно, многие вещи, зафиксированные и в основном законе, должны реализовываться на местах", - подчеркнул Путин.В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского краев</a>, Чувашии, Камчатки, Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной областей</a>. Все главы регионов были избраны в первом туре. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html

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еврейская автономная область

севастополь

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, еврейская автономная область, севастополь, пермский край, политика