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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200924/vybory-1577710403.html
Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах
Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших в сентябре региональных выборах, подчеркнул, что итоги голосования оказались весьма РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:42
2020-09-24T14:48
единый день голосования — 2020
владимир путин
еврейская автономная область
севастополь
пермский край
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил высокий уровень конкуренции на прошедших в сентябре региональных выборах, подчеркнул, что итоги голосования оказались весьма убедительны и свидетельствуют о доверии избранным кандидатам."Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года", - заявил Путин в четверг на встрече с избранными губернаторами.Обращаясь к участникам встречи, президент уточнил: "Итоги голосования - а они весьма убедительны - показывают, что люди вам доверяют".Он отметил, что выборы в регионах проходили на фоне недавно прошедшей кампании, связанной с внесением изменений в Конституцию РФ."Безусловно, в регионах люди тоже отреагировали и на те мероприятия, которые были проведены. И, безусловно, многие вещи, зафиксированные и в основном законе, должны реализовываться на местах", - подчеркнул Путин.В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского краев</a>, Чувашии, Камчатки, Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной областей</a>. Все главы регионов были избраны в первом туре. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.
https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html
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еврейская автономная область
севастополь
пермский край
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владимир путин, еврейская автономная область, севастополь, пермский край, политика

Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах

14:42 24.09.2020 (обновлено: 14:48 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших в сентябре региональных выборах, подчеркнул, что итоги голосования оказались весьма убедительны и свидетельствуют о доверии избранным кандидатам.
"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов. При этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях по сравнению с выборами прошлого года", - заявил Путин в четверг на встрече с избранными губернаторами.
Обращаясь к участникам встречи, президент уточнил: "Итоги голосования - а они весьма убедительны - показывают, что люди вам доверяют".
Он отметил, что выборы в регионах проходили на фоне недавно прошедшей кампании, связанной с внесением изменений в Конституцию РФ.
"Безусловно, в регионах люди тоже отреагировали и на те мероприятия, которые были проведены. И, безусловно, многие вещи, зафиксированные и в основном законе, должны реализовываться на местах", - подчеркнул Путин.
В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей. Все главы регионов были избраны в первом туре. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:04Единый день голосования — 2020
Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре
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Единый день голосования — 2020Владимир ПутинЕврейская автономная областьСевастопольПермский крайПолитика
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