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Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. РИА Новости, 24.09.2020
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов."Мы выиграем. Не будет никакой передачи власти, будет продолжение", - добавил президент.Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов

01:54 24.09.2020 (обновлено: 02:17 24.09.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов.
"Давайте посмотрим, что произойдет. Я уже говорил, что голосование по почте - это катастрофа", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы выиграем. Не будет никакой передачи власти, будет продолжение", - добавил президент.
Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ Джо Байден заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 10:04
Twitter запустил кампанию, призывающую голосовать на выборах в США
5220101
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02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
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