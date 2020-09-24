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Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T01:54

2020-09-24T01:54

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дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов."Мы выиграем. Не будет никакой передачи власти, будет продолжение", - добавил президент.Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома.

https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире