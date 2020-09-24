https://ria.ru/20200924/vybory-1577686705.html
Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T01:54
2020-09-24T01:54
2020-09-24T02:17
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577284978_0:0:5445:3063_1400x0_80_0_0_e5d640c5dac657687a913416b24a0525.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> не стал отвечать на вопрос, может ли он гарантировать мирную передачу власти в стране по итогам президентских выборов."Мы выиграем. Не будет никакой передачи власти, будет продолжение", - добавил президент.Ранее Трамп говорил, что может не признать итоги выборов президента, если потерпит на них поражение. Соперник Трампа демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что тогда военные "выведут" Трампа из Белого дома.
https://ria.ru/20200922/twitter-1577583563.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577285067_0:0:3559:2669_1400x0_80_0_0_42ce721b3cfa02e8cc448fb393510d0f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире