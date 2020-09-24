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Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли
Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия - выставки, концерты и спектакли, следует из соответствующего... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:49
2020-09-24T10:49
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
музеи
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия - выставки, концерты и спектакли, следует из соответствующего документа."Утвердить прилагаемые правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения", - говорится в документе.Общие и основные положения указанной процедуры уже содержатся в законе "Основы законодательства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> о культуре", данное постановление, в свою очередь, конкретизирует их в части сроков обращения посетителя с заявлением на возврат, сроков его рассмотрения и возврата денежных средств, перечня документов, которые необходимо представить в учреждение культуры."Теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо ломать голову, как вернуть билеты на мероприятие. Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему", - рассказала журналистам министр культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>.<strong>Согласно документу, посетитель сможет вернуть 100% стоимости билетов в случае подачи заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказ обусловлен его болезнью, смертью члена семьи или близкого родственника.</strong> Отмечается, что в возврате может быть отказано, если заявление поступило после состоявшегося события или не были предоставлены требуемые документы. В случае, если причины не связаны с болезнью или смертью родственника, тогда заявление и комплект документов предоставляются не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.Кроме того, учреждения культуры вправе на основе единых правил утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями. Например, организации могут принимать заявление о возврате билета в электронной форме.
https://ria.ru/20200918/bilety-1577426211.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ольга любимова, театр, новости культуры, музеи

Утвержден порядок возврата билетов на выставки, концерты и спектакли

10:49 24.09.2020
619
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкТеатральные кассы в Москве
Театральные кассы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок возврата билетов на культурно-массовые мероприятия - выставки, концерты и спектакли, следует из соответствующего документа.
"Утвердить прилагаемые правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия в случае отказа посетителя от их посещения", - говорится в документе.
Общие и основные положения указанной процедуры уже содержатся в законе "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", данное постановление, в свою очередь, конкретизирует их в части сроков обращения посетителя с заявлением на возврат, сроков его рассмотрения и возврата денежных средств, перечня документов, которые необходимо представить в учреждение культуры.
"Теперь посетителям музеев, театров, концертных организаций не надо ломать голову, как вернуть билеты на мероприятие. Постановление четко прописывает, при каких условиях можно осуществить возврат средств и, главное, что для этого нужно сделать. Ранее такого единого документа не существовало, и мы очень надеемся, что теперь у наших учреждений культуры и зрителей будет возникать меньше споров на эту тему", - рассказала журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
Согласно документу, посетитель сможет вернуть 100% стоимости билетов в случае подачи заявления не позднее дня проведения мероприятия, если отказ обусловлен его болезнью, смертью члена семьи или близкого родственника.
Отмечается, что в возврате может быть отказано, если заявление поступило после состоявшегося события или не были предоставлены требуемые документы. В случае, если причины не связаны с болезнью или смертью родственника, тогда заявление и комплект документов предоставляются не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия.
Кроме того, учреждения культуры вправе на основе единых правил утвердить собственный порядок возврата билетов с более благоприятными условиями. Например, организации могут принимать заявление о возврате билета в электронной форме.
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 11:15Культура
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КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыМузеи
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