https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577702092.html

Биография Вячеслава Войнаровского

Народный артист России Вячеслав Игоревич Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. Сын народного артиста РСФСР Игоря Войнаровского (1912-2003) и... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:59

2020-09-24T12:59

2020-09-24T12:59

вячеслав войнаровский

справки

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Народный артист России Вячеслав Игоревич Войнаровский <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6065/bio/" target="_blank">родился</a> 8 февраля 1946 года в Хабаровске. Сын народного артиста РСФСР Игоря Войнаровского (1912-2003) и народной артистки Казахской ССР Нины Симоновой (1925-2013).<br> В 1970 году окончил факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).В 1970-1971 годах <a href="https://www.bolshoi.ru/persons/people/311/" target="_blank">работал</a> в Саратовском государственном театре оперетты. С 1971 года в течение более 45 лет был солистом Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. <a href="https://stanmus.ru/life/umer-vyacheslav-vojnarovskij/#life-8482" target="_blank">На сцене театра</a> исполнял партии Царя Менелая ("Прекрасная Елена" Жака Оффенбаха), Зупана ("Цыганский барон" Иоганна Штрауса), Труффальдино ("Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева), Винокура ("Майская ночь" Николая Римского-Корсакова), Зиновия Борисовича ("Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича), Сарафанова ("Старший сын" Геннадия Гладкова) и др. Триумфом стало исполнение Вячеславом Войнаровский Дона Херома в "Обручении в монастыре" Сергея Прокофьева. С 1997 года выступал на сцене Большого театра. В его репертуар вошли следующие партии: Барон Каллоандро ("Прекрасная мельничиха" Джованни Паизиелло), Трике ("Евгений Онегин" Петра Чайковского), Панг, Понг ("Турандот" Джакомо Пуччини), Бобыль Бакула ("Снегурочка" Николая Римского-Корсакова), Моностатос ("Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта), Нигилист ("Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича), Господин де Боссе ("Война и мир" Сергея Прокофьева), Чекалинский ("Пиковая дама" Петра Чайковского), Ремендадо ("Кармен" Жоржа Бизе), Доктор Блинд ("Летучая мышь" Иоганна Штрауса).Вячеслав Войнаровский стал первым исполнителем в Большом театре партии Селлема в опере Игоря Стравинского "Похождения повесы" и партии Мефистофеля в опере Сергея Прокофьева "Огненный ангел".Гастролировал во многих странах мира. Выступал на сцене театра Ковент Гарден в спектаклях Королевской оперы Великобритании (пел партию Мисаила в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского), а также на сцене Венской камерной оперы ("Летучая мышь", "Керубин" Жюля Массне, "Евгений Онегин", "Четыре самодура" Эрманно Вольфа-Феррари), в Опере Нанта (Франция, "Тиль Улегшпигель" Рихарда Штрауса), в театре Комунале в Болонье (Италия, "Майская ночь", "Пиковая дама", "Иоланта", "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны). Исполнил партии Господина де Боссе и Аббата ("Война и мир") в Парижской опере, Мисаила ("Борис Годунов") в театре Комунале во Флоренции (Италия). Выступил на сцене миланского театра Ла Скала в партии Трике ("Евгений Онегин"), исполнил партию Дона Херома ("Обручение в монастыре") во Дворце искусств королевы Софии в Валенсии (Испания), Кащея ("Кащей бессмертный" Николая Римского-Корсакова) на сцене Альберт-Холла в Лондоне, также спел парию Мисаила ("Борис Годунов") в совместной постановке театра Реал (Мадрид, Испания), театра ла Монне (Брюссель) и Рейнской национальной оперы (Страсбурге, Франция).Участвовал в постановках Уэксфордского фестиваля (Ирландия), Венского музыкального фестиваля (Австрия), Глайндборнского оперного фестиваля (Англия) и др.Вячеслав Войнаровский снимался в кино, в том числе у режиссеров Эльдара Рязанова и Марка Захарова. Играл характерные и гротесковые <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6065/works/" target="_blank">роли в фильмах</a> "Гараж" (1979), "Фантазер" (1988), "Убить дракона" (1988 ), "Медики" (2000), "Приключения мага" (2002), "Счастье ты мое" (2005), "Бедная крошка" (2006), "Три богатыря" (2013) и др. <a href="https://www.ng.ru/culture/2000-10-05/7_thin.html" target="_blank">На сцене Театра Эстрады</a> сыграл роль Толстого в спектакле Бориса Мильграма по пьесе "Птицы" (2000) Евгения Унгарда. <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/14690" target="_blank">Народный артист</a> Российской Федерации (1999).Был награжден <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/32573" target="_blank">Орденом дружбы</a> (2011).24 сентября 2020 года Вячеслав Войнаровский <a href="https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577694301.html" target="_blank">скончался после продолжительной болезни</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав войнаровский, справки