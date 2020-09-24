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https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577702092.html
Биография Вячеслава Войнаровского
Народный артист России Вячеслав Игоревич Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. Сын народного артиста РСФСР Игоря Войнаровского (1912-2003) и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:59
2020-09-24T12:59
вячеслав войнаровский
справки
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Народный артист России Вячеслав Игоревич Войнаровский <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6065/bio/" target="_blank">родился</a> 8 февраля 1946 года в Хабаровске. Сын народного артиста РСФСР Игоря Войнаровского (1912-2003) и народной артистки Казахской ССР Нины Симоновой (1925-2013).<br> В 1970 году окончил факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).В 1970-1971 годах <a href="https://www.bolshoi.ru/persons/people/311/" target="_blank">работал</a> в Саратовском государственном театре оперетты. С 1971 года в течение более 45 лет был солистом Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. <a href="https://stanmus.ru/life/umer-vyacheslav-vojnarovskij/#life-8482" target="_blank">На сцене театра</a> исполнял партии Царя Менелая ("Прекрасная Елена" Жака Оффенбаха), Зупана ("Цыганский барон" Иоганна Штрауса), Труффальдино ("Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева), Винокура ("Майская ночь" Николая Римского-Корсакова), Зиновия Борисовича ("Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича), Сарафанова ("Старший сын" Геннадия Гладкова) и др. Триумфом стало исполнение Вячеславом Войнаровский Дона Херома в "Обручении в монастыре" Сергея Прокофьева. С 1997 года выступал на сцене Большого театра. В его репертуар вошли следующие партии: Барон Каллоандро ("Прекрасная мельничиха" Джованни Паизиелло), Трике ("Евгений Онегин" Петра Чайковского), Панг, Понг ("Турандот" Джакомо Пуччини), Бобыль Бакула ("Снегурочка" Николая Римского-Корсакова), Моностатос ("Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта), Нигилист ("Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича), Господин де Боссе ("Война и мир" Сергея Прокофьева), Чекалинский ("Пиковая дама" Петра Чайковского), Ремендадо ("Кармен" Жоржа Бизе), Доктор Блинд ("Летучая мышь" Иоганна Штрауса).Вячеслав Войнаровский стал первым исполнителем в Большом театре партии Селлема в опере Игоря Стравинского "Похождения повесы" и партии Мефистофеля в опере Сергея Прокофьева "Огненный ангел".Гастролировал во многих странах мира. Выступал на сцене театра Ковент Гарден в спектаклях Королевской оперы Великобритании (пел партию Мисаила в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского), а также на сцене Венской камерной оперы ("Летучая мышь", "Керубин" Жюля Массне, "Евгений Онегин", "Четыре самодура" Эрманно Вольфа-Феррари), в Опере Нанта (Франция, "Тиль Улегшпигель" Рихарда Штрауса), в театре Комунале в Болонье (Италия, "Майская ночь", "Пиковая дама", "Иоланта", "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны). Исполнил партии Господина де Боссе и Аббата ("Война и мир") в Парижской опере, Мисаила ("Борис Годунов") в театре Комунале во Флоренции (Италия). Выступил на сцене миланского театра Ла Скала в партии Трике ("Евгений Онегин"), исполнил партию Дона Херома ("Обручение в монастыре") во Дворце искусств королевы Софии в Валенсии (Испания), Кащея ("Кащей бессмертный" Николая Римского-Корсакова) на сцене Альберт-Холла в Лондоне, также спел парию Мисаила ("Борис Годунов") в совместной постановке театра Реал (Мадрид, Испания), театра ла Монне (Брюссель) и Рейнской национальной оперы (Страсбурге, Франция).Участвовал в постановках Уэксфордского фестиваля (Ирландия), Венского музыкального фестиваля (Австрия), Глайндборнского оперного фестиваля (Англия) и др.Вячеслав Войнаровский снимался в кино, в том числе у режиссеров Эльдара Рязанова и Марка Захарова. Играл характерные и гротесковые <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/6065/works/" target="_blank">роли в фильмах</a> "Гараж" (1979), "Фантазер" (1988), "Убить дракона" (1988 ), "Медики" (2000), "Приключения мага" (2002), "Счастье ты мое" (2005), "Бедная крошка" (2006), "Три богатыря" (2013) и др. <a href="https://www.ng.ru/culture/2000-10-05/7_thin.html" target="_blank">На сцене Театра Эстрады</a> сыграл роль Толстого в спектакле Бориса Мильграма по пьесе "Птицы" (2000) Евгения Унгарда. <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/14690" target="_blank">Народный артист</a> Российской Федерации (1999).Был награжден <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/32573" target="_blank">Орденом дружбы</a> (2011).24 сентября 2020 года Вячеслав Войнаровский <a href="https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577694301.html" target="_blank">скончался после продолжительной болезни</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вячеслав войнаровский, справки

Биография Вячеслава Войнаровского

12:59 24.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкCолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Народный артист России Вячеслав Игоревич Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. Сын народного артиста РСФСР Игоря Войнаровского (1912-2003) и народной артистки Казахской ССР Нины Симоновой (1925-2013).
В 1970 году окончил факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).
В 1970-1971 годах работал в Саратовском государственном театре оперетты.
С 1971 года в течение более 45 лет был солистом Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. На сцене театра исполнял партии Царя Менелая ("Прекрасная Елена" Жака Оффенбаха), Зупана ("Цыганский барон" Иоганна Штрауса), Труффальдино ("Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева), Винокура ("Майская ночь" Николая Римского-Корсакова), Зиновия Борисовича ("Катерина Измайлова" Дмитрия Шостаковича), Сарафанова ("Старший сын" Геннадия Гладкова) и др. Триумфом стало исполнение Вячеславом Войнаровский Дона Херома в "Обручении в монастыре" Сергея Прокофьева.
С 1997 года выступал на сцене Большого театра. В его репертуар вошли следующие партии: Барон Каллоандро ("Прекрасная мельничиха" Джованни Паизиелло), Трике ("Евгений Онегин" Петра Чайковского), Панг, Понг ("Турандот" Джакомо Пуччини), Бобыль Бакула ("Снегурочка" Николая Римского-Корсакова), Моностатос ("Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта), Нигилист ("Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича), Господин де Боссе ("Война и мир" Сергея Прокофьева), Чекалинский ("Пиковая дама" Петра Чайковского), Ремендадо ("Кармен" Жоржа Бизе), Доктор Блинд ("Летучая мышь" Иоганна Штрауса).
Вячеслав Войнаровский стал первым исполнителем в Большом театре партии Селлема в опере Игоря Стравинского "Похождения повесы" и партии Мефистофеля в опере Сергея Прокофьева "Огненный ангел".
Гастролировал во многих странах мира. Выступал на сцене театра Ковент Гарден в спектаклях Королевской оперы Великобритании (пел партию Мисаила в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского), а также на сцене Венской камерной оперы ("Летучая мышь", "Керубин" Жюля Массне, "Евгений Онегин", "Четыре самодура" Эрманно Вольфа-Феррари), в Опере Нанта (Франция, "Тиль Улегшпигель" Рихарда Штрауса), в театре Комунале в Болонье (Италия, "Майская ночь", "Пиковая дама", "Иоланта", "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны). Исполнил партии Господина де Боссе и Аббата ("Война и мир") в Парижской опере, Мисаила ("Борис Годунов") в театре Комунале во Флоренции (Италия). Выступил на сцене миланского театра Ла Скала в партии Трике ("Евгений Онегин"), исполнил партию Дона Херома ("Обручение в монастыре") во Дворце искусств королевы Софии в Валенсии (Испания), Кащея ("Кащей бессмертный" Николая Римского-Корсакова) на сцене Альберт-Холла в Лондоне, также спел парию Мисаила ("Борис Годунов") в совместной постановке театра Реал (Мадрид, Испания), театра ла Монне (Брюссель) и Рейнской национальной оперы (Страсбурге, Франция).
Участвовал в постановках Уэксфордского фестиваля (Ирландия), Венского музыкального фестиваля (Австрия), Глайндборнского оперного фестиваля (Англия) и др.
Вячеслав Войнаровский снимался в кино, в том числе у режиссеров Эльдара Рязанова и Марка Захарова. Играл характерные и гротесковые роли в фильмах "Гараж" (1979), "Фантазер" (1988), "Убить дракона" (1988 ), "Медики" (2000), "Приключения мага" (2002), "Счастье ты мое" (2005), "Бедная крошка" (2006), "Три богатыря" (2013) и др.
На сцене Театра Эстрады сыграл роль Толстого в спектакле Бориса Мильграма по пьесе "Птицы" (2000) Евгения Унгарда.
Народный артист Российской Федерации (1999).
Был награжден Орденом дружбы (2011).
24 сентября 2020 года Вячеслав Войнаровский скончался после продолжительной болезни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Вячеслав ВойнаровскийСправки
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