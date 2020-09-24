https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577694301.html
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:48
2020-09-24T10:48
2020-09-24T11:19
культура
вячеслав войнаровский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694036_0:207:1729:1179_1400x0_80_0_0_1cfbd7a66e48f65c0a08f644d2c7cdda.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-voynarovskiy/" target="_blank">Вячеслав Войнаровский</a>. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.Дата прощания и похорон станет известна позже.Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Панга в "Турандот" Джакомо Пуччини, Нигилиста в "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в "Войне и мире" Сергея Прокофьева. Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
Ольга Занкова
уходит старое поколение... жаль, что молодежь даже близко рядом с большинством актеров той эпохи не стояло
177
Денис Носков
Вот тебе и високосный год
47
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694036_208:220:1454:1154_1400x0_80_0_0_e92c7745a3f1c5e895a1d7fe129bc429.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав войнаровский, общество
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости
. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.
Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.
Дата прощания и похорон станет известна позже.
Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Панга в "Турандот" Джакомо Пуччини, Нигилиста в "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в "Войне и мире" Сергея Прокофьева.
Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".