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https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577694301.html
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:48
2020-09-24T11:19
культура
вячеслав войнаровский
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-voynarovskiy/" target="_blank">Вячеслав Войнаровский</a>. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.Дата прощания и похорон станет известна позже.Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Панга в "Турандот" Джакомо Пуччини, Нигилиста в "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в "Войне и мире" Сергея Прокофьева. Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
уходит старое поколение... жаль, что молодежь даже близко рядом с большинством актеров той эпохи не стояло
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Вот тебе и високосный год
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60
вячеслав войнаровский, общество

Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский

10:48 24.09.2020 (обновлено: 11:19 24.09.2020)
136796
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкCолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.
Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.
Дата прощания и похорон станет известна позже.
Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Панга в "Турандот" Джакомо Пуччини, Нигилиста в "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в "Войне и мире" Сергея Прокофьева.
Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".
188155632280
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КультураВячеслав ВойнаровскийОбщество
Популярные комментарии
уходит старое поколение... жаль, что молодежь даже близко рядом с большинством актеров той эпохи не стояло
24 сентября, 11:02
О Ольга Занкова
146002404
Вот тебе и високосный год
24 сентября, 10:50
ДНДенис Носков
23011805
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