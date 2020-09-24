https://ria.ru/20200924/voynarovskiy-1577694301.html

Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский

В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:48

2020-09-24T10:48

2020-09-24T11:19

культура

вячеслав войнаровский

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко <a href="https://ria.ru/person_vyacheslav-voynarovskiy/" target="_blank">Вячеслав Войнаровский</a>. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.Дата прощания и похорон станет известна позже.Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Панга в "Турандот" Джакомо Пуччини, Нигилиста в "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в "Войне и мире" Сергея Прокофьева. Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи "Кривое зеркало".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав войнаровский, общество