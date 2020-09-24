https://ria.ru/20200924/volkova-1577703121.html

Актриса Екатерина Волкова поразила фанатов стройной фигурой в белье

Актриса Екатерина Волкова опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии. Снимки вызвали большой ажиотаж среди подписчиков. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:13

2020-09-24T13:13

2020-09-24T13:13

екатерина волкова (актриса)

шоу-бизнес

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<strong> МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a> опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии. Снимки вызвали большой ажиотаж среди подписчиков.На фотографиях артистка предстала в кружевном черном белье. Образ звезда дополнила жемчужными бусами.Под снимком она написала, что раньше стеснялась своего тела, а сейчас этот период в жизни проходит ее дочь."Моя младшая дочь очень стесняется себя и своего тела, но это, наверное, просто переходный возраст — помню и у меня долго тоже было стеснение, да и сейчас не всегда я принимаю себя такой, как есть. Моя неидеальность убивала меня. Все понимаю, что надо себя любить, но мания совершенства не дает покоя. Работаю над принятием себя", — отметила знаменитость под фотографиями.Подписчики восхитились снимками Волковой и оставили в комментариях множество комплиментов: "Какие красивые фотографии!", "Катюша, ты красотка! Прямо глаз радуется. Так держать!", "Вы идеальная женщина!".

https://ria.ru/20200810/1575559852.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес