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https://ria.ru/20200924/volkova-1577703121.html
Актриса Екатерина Волкова поразила фанатов стройной фигурой в белье
Актриса Екатерина Волкова опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии. Снимки вызвали большой ажиотаж среди подписчиков. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:13
2020-09-24T13:13
екатерина волкова (актриса)
шоу-бизнес
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<strong> МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_ekaterina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Волкова</a> опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии. Снимки вызвали большой ажиотаж среди подписчиков.На фотографиях артистка предстала в кружевном черном белье. Образ звезда дополнила жемчужными бусами.Под снимком она написала, что раньше стеснялась своего тела, а сейчас этот период в жизни проходит ее дочь."Моя младшая дочь очень стесняется себя и своего тела, но это, наверное, просто переходный возраст — помню и у меня долго тоже было стеснение, да и сейчас не всегда я принимаю себя такой, как есть. Моя неидеальность убивала меня. Все понимаю, что надо себя любить, но мания совершенства не дает покоя. Работаю над принятием себя", — отметила знаменитость под фотографиями.Подписчики восхитились снимками Волковой и оставили в комментариях множество комплиментов: "Какие красивые фотографии!", "Катюша, ты красотка! Прямо глаз радуется. Так держать!", "Вы идеальная женщина!".
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екатерина волкова (актриса), шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова поразила фанатов стройной фигурой в белье

13:13 24.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Волкова перед началом церемонии закрытия фестиваля "Хрустальный источникъ" в Ессентуках
Актриса Екатерина Волкова перед началом церемонии закрытия фестиваля Хрустальный источникъ в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова опубликовала в Instagram кадры с откровенной фотосессии. Снимки вызвали большой ажиотаж среди подписчиков.
На фотографиях артистка предстала в кружевном черном белье. Образ звезда дополнила жемчужными бусами.
Под снимком она написала, что раньше стеснялась своего тела, а сейчас этот период в жизни проходит ее дочь.
"Моя младшая дочь очень стесняется себя и своего тела, но это, наверное, просто переходный возраст — помню и у меня долго тоже было стеснение, да и сейчас не всегда я принимаю себя такой, как есть. Моя неидеальность убивала меня. Все понимаю, что надо себя любить, но мания совершенства не дает покоя. Работаю над принятием себя", — отметила знаменитость под фотографиями.
Подписчики восхитились снимками Волковой и оставили в комментариях множество комплиментов: "Какие красивые фотографии!", "Катюша, ты красотка! Прямо глаз радуется. Так держать!", "Вы идеальная женщина!".
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 00:19Культура
Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике
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