Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200924/volga-1577721922.html
Замглавы Минстроя оценил оздоровление Волги в Нижегородской области
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров провел выездное совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:20
2020-09-24T20:23
нижегородская область
максим егоров
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151699/80/1516998028_0:88:3332:1962_1400x0_80_0_0_436d47e7a46efee55015dbd70af2d34f.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель министра строительства и ЖКХ России <a href="http://ria.ru/person_maksim-egorov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Егоров</a> провел выездное совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает пресс-служба правительства региона.Выездное совещание прошло на водопроводной станции "Слудинская" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>. В совещании приняли участие представители правительства региона и подрядных организаций.Заместитель губернатора Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a> добавил, что ранее подрядчику на станции "Слудинская" была поставлена задача — увеличить количество рабочих на объекте. Поручение было выполнено. Строительно-монтажные работы здесь планируется завершить к концу года, а в следующем — приступить к пусконаладке оборудования."Заказчиком и подрядчиками утверждены графики работ с учетом ликвидации отставания, накопившегося за период пандемии. Мы, со своей стороны, будем жестко контролировать его соблюдение. Рисков неосвоения средств нет. Что касается ситуации в целом, то строительство ряда очистных сооружений в регионе уже находится на завершающей стадии, ведется поставка, монтаж и пусконаладка оборудования", — рассказал Морозов.Он отметил, что благодаря совместной работе с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстроем</a> России и поддержке замминистра Егорова из федерального бюджета региону дополнительно выделено 645 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство десяти объектов водоотведения в девяти муниципальных образованиях. "В основном это те населенные пункты, где очистных либо никогда не было, либо они уже не справляются со своей задачей. Благодаря дополнительным средствам мы сможем кардинально изменить экологическую ситуацию в этих районах. Муниципалитеты уже начали проводить аукционы по выбору подрядных организаций, после чего в кратчайшие сроки будет организована работа по выходу на объекты", — подчеркнул замгубернатора.Всего до 2024 года в рамках проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской области запланировано строительство и модернизация 69 объектов водоотведения. Основная задача федерального проекта "Оздоровление Волги" — сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в реку.
1
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151699/80/1516998028_301:0:3032:2048_1400x0_80_0_0_44f877401c184eac4da6423ffb354986.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим егоров, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижний новгород, нижегородская область

Замглавы Минстроя оценил оздоровление Волги в Нижегородской области

17:20 24.09.2020 (обновлено: 20:23 24.09.2020)
5230
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЯхта на Волге
Яхта на Волге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров провел выездное совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выездное совещание прошло на водопроводной станции "Слудинская" в Нижнем Новгороде. В совещании приняли участие представители правительства региона и подрядных организаций.

"Нижегородская область является одним из регионов-лидеров по объему финансирования проекта из федерального бюджета. В этом году Нижегородской области на реализацию проекта выделено 2,6 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство 28 объектов водоотведения, 16 из них должны быть сданы до конца этого года. Работы идут в соответствии с графиком. Пандемия внесла некоторые коррективы, в частности, в отношении Слудинской водопроводной станции. Но ситуация — на контроле региона, и до конца года работы должны быть выполнены в полном объеме. Сейчас важно организовать правильное планирование работ и своевременное финансирование. И это касается не только Нижегородской области, но и всех регионов", — цитирует пресс-служба слова Егорова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов добавил, что ранее подрядчику на станции "Слудинская" была поставлена задача — увеличить количество рабочих на объекте. Поручение было выполнено. Строительно-монтажные работы здесь планируется завершить к концу года, а в следующем — приступить к пусконаладке оборудования.
"Заказчиком и подрядчиками утверждены графики работ с учетом ликвидации отставания, накопившегося за период пандемии. Мы, со своей стороны, будем жестко контролировать его соблюдение. Рисков неосвоения средств нет. Что касается ситуации в целом, то строительство ряда очистных сооружений в регионе уже находится на завершающей стадии, ведется поставка, монтаж и пусконаладка оборудования", — рассказал Морозов.
Он отметил, что благодаря совместной работе с Минстроем России и поддержке замминистра Егорова из федерального бюджета региону дополнительно выделено 645 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство десяти объектов водоотведения в девяти муниципальных образованиях. "В основном это те населенные пункты, где очистных либо никогда не было, либо они уже не справляются со своей задачей. Благодаря дополнительным средствам мы сможем кардинально изменить экологическую ситуацию в этих районах. Муниципалитеты уже начали проводить аукционы по выбору подрядных организаций, после чего в кратчайшие сроки будет организована работа по выходу на объекты", — подчеркнул замгубернатора.
Всего до 2024 года в рамках проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской области запланировано строительство и модернизация 69 объектов водоотведения. Основная задача федерального проекта "Оздоровление Волги" — сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в реку.
1210015
Обсудить1
Нижегородская областьМаксим ЕгоровМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Нижний НовгородНижегородская область
Рекомендуем
Алексей Навальный
Квартиру Навального арестовали приставы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
София Конкина
Племянница дочери Владимира Конкина рассказала о ее гибели
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге
В Петербурге ввели мораторий на закрашивание граффити
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
СМИ раскрыли детали проверки анализов Навального во Франции
Путин: Не хотелось бы возвращаться к действовавшим весной ограничениям по коронавирусу
Путин оценил риск усиления ограничений из-за коронавируса
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Рёнхап назвал возможный мотив убийства южнокорейского чиновника в КНДР
Смартфон
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Северные морские котики
О жизни на острове, где тюлени встречаются чаще, чем люди
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Города мира. Будапешт
Венгерского политика оправдали по делу о шпионаже в пользу России
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Препарат для лечения коронавируса Арепливир
Производитель получил запрос ФАС по обоснованности цены "Арепливира"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Лента новостейМолния