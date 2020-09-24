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Замглавы Минстроя оценил оздоровление Волги в Нижегородской области

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров провел выездное совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:20

2020-09-24T17:20

2020-09-24T20:23

нижегородская область

максим егоров

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

нижний новгород

нижегородская область

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель министра строительства и ЖКХ России <a href="http://ria.ru/person_maksim-egorov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Егоров</a> провел выездное совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает пресс-служба правительства региона.Выездное совещание прошло на водопроводной станции "Слудинская" в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>. В совещании приняли участие представители правительства региона и подрядных организаций.Заместитель губернатора Нижегородской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a> добавил, что ранее подрядчику на станции "Слудинская" была поставлена задача — увеличить количество рабочих на объекте. Поручение было выполнено. Строительно-монтажные работы здесь планируется завершить к концу года, а в следующем — приступить к пусконаладке оборудования."Заказчиком и подрядчиками утверждены графики работ с учетом ликвидации отставания, накопившегося за период пандемии. Мы, со своей стороны, будем жестко контролировать его соблюдение. Рисков неосвоения средств нет. Что касается ситуации в целом, то строительство ряда очистных сооружений в регионе уже находится на завершающей стадии, ведется поставка, монтаж и пусконаладка оборудования", — рассказал Морозов.Он отметил, что благодаря совместной работе с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстроем</a> России и поддержке замминистра Егорова из федерального бюджета региону дополнительно выделено 645 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на строительство десяти объектов водоотведения в девяти муниципальных образованиях. "В основном это те населенные пункты, где очистных либо никогда не было, либо они уже не справляются со своей задачей. Благодаря дополнительным средствам мы сможем кардинально изменить экологическую ситуацию в этих районах. Муниципалитеты уже начали проводить аукционы по выбору подрядных организаций, после чего в кратчайшие сроки будет организована работа по выходу на объекты", — подчеркнул замгубернатора.Всего до 2024 года в рамках проекта "Оздоровление Волги" в Нижегородской области запланировано строительство и модернизация 69 объектов водоотведения. Основная задача федерального проекта "Оздоровление Волги" — сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в реку.

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим егоров, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижний новгород, нижегородская область