https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577711214.html

РФПИ может привлечь к производству "Спутник V" региональные предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность использования заводов в регионах для производства вакцины от коронавируса, но через 4-5... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:00

2020-09-24T15:00

2020-09-24T15:00

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ленинградская область

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность использования заводов в регионах для производства вакцины от коронавируса, но через 4-5 месяцев, когда они смогут закупить необходимое оборудование, рассказал журналистам глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Он отметил, что для производства вакцин необходимо специальное оборудование, "ферментеры", чтобы заказать новые, нужно 3-6 месяцев. "Этого времени у нас нет", - подчеркнул глава РФПИ."Мы активно смотрим на различные другие мощности в России и в различных регионах России как нарастить, мы на связи с рядом регионов, о том, чтобы использовать их индустриальные площадки и по ходу развития этих переговоров мы будем вас держать в курсе. Но пока мы сфокусированы именно на тех предприятиях, где уже есть ферментеры, которые необходимы для производства, но ведем переговоры с различными другими региональными предприятиями. Возможно, мы задействуем их мощности через 4-5 месяцев, когда они уже закупят необходимое оборудование и мы сможем там тоже производить вакцину", - сказал он.По словам Дмитриева, сейчас для производства вакцины используются заводы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> и одно предприятие в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577708680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, московская область (подмосковье), общество