Аграрии Алтайского края убрали уже 45% площадей гречихи
© РИА Новости / Александр КряжевУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края
БАРНАУЛ, 24 сен - РИА Новости. Аграрии Алтайского края убрали уже 218 тысяч гектаров, занятых гречихой – это 45% от общей площади, отведенной под эту культуру, сообщает в четверг краевое правительство.
"По оперативным данным на утро 24 сентября, сельхозтоваропроизводители региона убрали 218 тысяч гектаров или 45% площадей, занятых гречихой. Темпы обмолота превышают уровень прошлого года почти на 10%", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что валовой сбор зерна на сегодняшний день составил 212 тысяч тонн, в то время как на ту же дату в 2019 году он оценивался в 154 тысячи тонн. Средняя урожайность культуры в данный момент 9,7 центнера с гектара, что на 0,9 центнера выше прошлогодней.
Максимальный сбор зерна в данный момент получен в Троицком, Целинном, Косихинском, Красногорском, Советском, Зональном, Смоленском, Косихинском и других районах.
В правительстве региона напомнили, что в этом году гречиха в Алтайском крае была посеяна на площади 486 тысяч гектаров, что больше 2019 года на 23 тысячи гектаров. Алтайский край - крупнейший в стране производитель гречихи. Традиционно значительные объемы зерна и крупы регион отгружает в другие регионы России и экспортирует за рубеж.
15 сентября, 12:09Алтайский крайОнлайн-неделя муки и круп стартовала в Алтайском крае