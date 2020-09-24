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Аграрии Алтайского края убрали уже 45% площадей гречихи

Аграрии Алтайского края убрали уже 218 тысяч гектаров, занятых гречихой – это 45% от общей площади, отведенной под эту культуру, сообщает в четверг краевое... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:08

2020-09-24T08:08

2020-09-24T08:08

алтайский край

смоленск

алтайский край

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> убрали уже 218 тысяч гектаров, занятых гречихой – это 45% от общей площади, отведенной под эту культуру, сообщает в четверг краевое правительство."По оперативным данным на утро 24 сентября, сельхозтоваропроизводители региона убрали 218 тысяч гектаров или 45% площадей, занятых гречихой. Темпы обмолота превышают уровень прошлого года почти на 10%", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что валовой сбор зерна на сегодняшний день составил 212 тысяч тонн, в то время как на ту же дату в 2019 году он оценивался в 154 тысячи тонн. Средняя урожайность культуры в данный момент 9,7 центнера с гектара, что на 0,9 центнера выше прошлогодней.Максимальный сбор зерна в данный момент получен в Троицком, Целинном, Косихинском, Красногорском, Советском, Зональном, <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленском</a>, Косихинском и других районах.В правительстве региона напомнили, что в этом году гречиха в Алтайском крае была посеяна на площади 486 тысяч гектаров, что больше 2019 года на 23 тысячи гектаров. Алтайский край - крупнейший в стране производитель гречихи. Традиционно значительные объемы зерна и крупы регион отгружает в другие регионы России и экспортирует за рубеж.

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смоленск

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, алтайский край, экономика