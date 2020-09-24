В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
09:39 24.09.2020 (обновлено: 15:03 24.09.2020)
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде Украины "За демократическую Беларусь" призвало власти страны после инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска как площадки для проведения переговоров по Донбассу, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. В среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.
В заявлении межфракционного объединения отмечается, что депутаты считают инаугурацию Лукашенко "фарсом" и она не может легитимизировать фальсификацию выборов в Белоруссии.
"Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно "инаугурации" Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Беларуси, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто оказывал насилие против мирных протестующих, отозвать посла для консультаций, и отказаться от Минска как площадки для дальнейшего проведения переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении.
Депутаты Рады также призвали украинские СМИ не использовать в отношении Лукашенко определение "и.о. президента Беларуси", "самопровозглашенный президент Беларуси ", а называть его "диктатором", поскольку антидемократический характер действий свидетельствует именно о попытках установить в стране диктаторский режим.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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