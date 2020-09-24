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https://ria.ru/20200924/ukraina-1577690785.html
В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
Межфракционное объединение в Верховной раде Украины "За демократическую Беларусь" призвало власти страны после инаугурации белорусского лидера Александра... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:39
2020-09-24T15:03
лидия ермошина
луганская народная республика
донецкая народная республика
александр лукашенко
верховная рада украины
минск
белоруссия
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Межфракционное объединение в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> "За демократическую Беларусь" призвало власти страны после инаугурации белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> отозвать посла для консультаций и отказаться от <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> как площадки для проведения переговоров по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.В <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. В среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение.В заявлении межфракционного объединения отмечается, что депутаты считают инаугурацию Лукашенко "фарсом" и она не может легитимизировать фальсификацию выборов в Белоруссии.Депутаты Рады также призвали украинские СМИ не использовать в отношении Лукашенко определение "и.о. президента Беларуси", "самопровозглашенный президент Беларуси ", а называть его "диктатором", поскольку антидемократический характер действий свидетельствует именно о попытках установить в стране диктаторский режим.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html
дело не в Лукашенко. Дело в том, что Киев в принципе не собирается договариваться по Донбассу
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луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
белоруссия
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лидия ермошина, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр лукашенко, верховная рада украины, минск, белоруссия, оон, в мире

В Раде призвали отказаться от переговоров по Донбассу в Минске

09:39 24.09.2020 (обновлено: 15:03 24.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде Украины "За демократическую Беларусь" призвало власти страны после инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко отозвать посла для консультаций и отказаться от Минска как площадки для проведения переговоров по Донбассу, говорится в заявлении, опубликованном в четверг.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. В среду избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 23:19Протесты в Белоруссии
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В заявлении межфракционного объединения отмечается, что депутаты считают инаугурацию Лукашенко "фарсом" и она не может легитимизировать фальсификацию выборов в Белоруссии.
"Призываем украинскую власть предоставить четкую официальную позицию относительно "инаугурации" Александра Лукашенко, не признавать его легитимность как президента Беларуси, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри страны, разработать пакет санкций в отношении него, ключевых лиц его режима и тех, кто оказывал насилие против мирных протестующих, отозвать посла для консультаций, и отказаться от Минска как площадки для дальнейшего проведения переговоров трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении.
Депутаты Рады также призвали украинские СМИ не использовать в отношении Лукашенко определение "и.о. президента Беларуси", "самопровозглашенный президент Беларуси ", а называть его "диктатором", поскольку антидемократический характер действий свидетельствует именно о попытках установить в стране диктаторский режим.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 08:27Протесты в Белоруссии
ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко
85500629
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Лидия ЕрмошинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоВерховная Рада УкраиныМинскБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
дело не в Лукашенко. Дело в том, что Киев в принципе не собирается договариваться по Донбассу
24 сентября, 09:50
О Ольга Занкова
1110001
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