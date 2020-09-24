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https://ria.ru/20200924/udalenka-1577707466.html
Эксперт раскритиковал идею увольнять не вышедших на связь по удаленке
Идея дать работодателю возможность уволить находящегося на удаленке и не выходящего на связь сотрудника весьма спорна, такой закон нам не нужен, заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:06
2020-09-24T14:06
сильная россия
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Идея дать работодателю возможность уволить находящегося на удаленке и не выходящего на связь сотрудника весьма спорна, такой закон нам не нужен, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.Ранее газета "Известия" сообщила, что из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе могут исключить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день."Как будет проходить определение того, что лицо находится в состоянии алкогольного опьянения, работая на удаленке?.. Лицо не выходит на связь. Человек может себя плохо чувствовать, заболеть, быть в больнице. Чтобы его уволить, должна быть прописана процедура. Ответственные лица должны установить, почему человек не выходит на связь: вопрос может быть в качестве связи, состоянии человека. Каким образом это будет влиять на судьбу работника, процесс доказывания его виновности, защиту его прав и интересов? Здесь больше вопросов, чем ответов. Я не уверен, что такие законы нужно принимать", - сказал он.
https://ria.ru/20200924/onischenko-1577698014.html
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сильная россия, россия, общество

Эксперт раскритиковал идею увольнять не вышедших на связь по удаленке

14:06 24.09.2020
331
© Depositphotos / AlexShadyukМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / AlexShadyuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Идея дать работодателю возможность уволить находящегося на удаленке и не выходящего на связь сотрудника весьма спорна, такой закон нам не нужен, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе могут исключить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
"Как будет проходить определение того, что лицо находится в состоянии алкогольного опьянения, работая на удаленке?.. Лицо не выходит на связь. Человек может себя плохо чувствовать, заболеть, быть в больнице. Чтобы его уволить, должна быть прописана процедура. Ответственные лица должны установить, почему человек не выходит на связь: вопрос может быть в качестве связи, состоянии человека. Каким образом это будет влиять на судьбу работника, процесс доказывания его виновности, защиту его прав и интересов? Здесь больше вопросов, чем ответов. Я не уверен, что такие законы нужно принимать", - сказал он.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:57
Онищенко оценил идею не увольнять за пьянство сотрудников "на удаленке"
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