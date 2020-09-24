https://ria.ru/20200924/udalenka-1577707466.html
Эксперт раскритиковал идею увольнять не вышедших на связь по удаленке
Идея дать работодателю возможность уволить находящегося на удаленке и не выходящего на связь сотрудника весьма спорна, такой закон нам не нужен, заявил РИА... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:06
2020-09-24T14:06
2020-09-24T14:06
сильная россия
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Идея дать работодателю возможность уволить находящегося на удаленке и не выходящего на связь сотрудника весьма спорна, такой закон нам не нужен, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.Ранее газета "Известия" сообщила, что из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе могут исключить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день."Как будет проходить определение того, что лицо находится в состоянии алкогольного опьянения, работая на удаленке?.. Лицо не выходит на связь. Человек может себя плохо чувствовать, заболеть, быть в больнице. Чтобы его уволить, должна быть прописана процедура. Ответственные лица должны установить, почему человек не выходит на связь: вопрос может быть в качестве связи, состоянии человека. Каким образом это будет влиять на судьбу работника, процесс доказывания его виновности, защиту его прав и интересов? Здесь больше вопросов, чем ответов. Я не уверен, что такие законы нужно принимать", - сказал он.
https://ria.ru/20200924/onischenko-1577698014.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильная россия, россия, общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Идея дать работодателю возможность уволить находящегося на удаленке и не выходящего на связь сотрудника весьма спорна, такой закон нам не нужен, заявил РИА Новости эксперт общероссийского движения "Сильная Россия
" по правовым вопросам, заслуженный адвокат РФ Дмитрий Краснов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что из рабочей версии поправок к законопроекту об удаленной работе могут исключить норму об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
"Как будет проходить определение того, что лицо находится в состоянии алкогольного опьянения, работая на удаленке?.. Лицо не выходит на связь. Человек может себя плохо чувствовать, заболеть, быть в больнице. Чтобы его уволить, должна быть прописана процедура. Ответственные лица должны установить, почему человек не выходит на связь: вопрос может быть в качестве связи, состоянии человека. Каким образом это будет влиять на судьбу работника, процесс доказывания его виновности, защиту его прав и интересов? Здесь больше вопросов, чем ответов. Я не уверен, что такие законы нужно принимать", - сказал он.