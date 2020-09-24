https://ria.ru/20200924/udalenka-1577687192.html

СМИ: сотрудников "на удаленке" предложили не увольнять за пьянство

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T03:36

2020-09-24T03:36

2020-09-24T10:29

россия

законодательство

андрей исаев

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд. Об этом сообщают "<a href="https://iz.ru/" target="_blank">Известия</a>" со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе.В промежуточном варианте поправок в Трудовой кодекс, которые готовятся рабочей группой по доработке законопроекта, оговариваются в том числе условия увольнения дистанционных работников.Согласно поправкам, на удаленную занятость не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.Кроме того, сотрудника, работающего дистанционно, нельзя будет уволить за прогул в его традиционном понимании. При этом работодатель сможет расстаться с работником, который определенное время не выходит с ним на связь.В осеннюю сессию <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> продолжит работать над поправками к Трудовому кодексу. Пандемия актуализировала этот вопрос и потребовала урегулирования в законодательстве понятия "удаленная работа". Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Как рассказал ранее первый замруководителя фракции <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a> в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Исаев</a>, работа над поправками в Трудовой кодекс об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них — давление на работников через срочные договоры и опасность ненормированного рабочего дня. Кроме этого, по словам Исаева, необходимо разобраться с ненормированным рабочим днем, который вводился как исключение, а сейчас превращается во всеобщее правило.

https://ria.ru/20200919/rabota-1577481590.html

https://ria.ru/20200831/udalenka-1576541436.html

Лысый Кучерявый Хочу на удалёнку аж в горле пересохло. 14

Максим Буланов Россия!!! Хватит бреда на волне короновируса!!! 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, законодательство, андрей исаев, госдума рф, общество