СМИ: сотрудников "на удаленке" предложили не увольнять за пьянство
03:36 24.09.2020 (обновлено: 10:29 24.09.2020)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на дистанционный труд. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на рабочую версию поправок к законопроекту об удаленной работе.
В промежуточном варианте поправок в Трудовой кодекс, которые готовятся рабочей группой по доработке законопроекта, оговариваются в том числе условия увольнения дистанционных работников.
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Согласно поправкам, на удаленную занятость не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Кроме того, сотрудника, работающего дистанционно, нельзя будет уволить за прогул в его традиционном понимании. При этом работодатель сможет расстаться с работником, который определенное время не выходит с ним на связь.
В осеннюю сессию Госдума продолжит работать над поправками к Трудовому кодексу. Пандемия актуализировала этот вопрос и потребовала урегулирования в законодательстве понятия "удаленная работа". Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в весеннюю сессию. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Как рассказал ранее первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, работа над поправками в Трудовой кодекс об удаленной работе показала, что еще ряд вопросов в сфере трудовых отношений требует доработки, среди них — давление на работников через срочные договоры и опасность ненормированного рабочего дня. Кроме этого, по словам Исаева, необходимо разобраться с ненормированным рабочим днем, который вводился как исключение, а сейчас превращается во всеобщее правило.