Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/ucheniya-1577712053.html
Путин посетит учения "Кавказ-2020"
Президент России Владимир Путин 25 сентября совершит поездку в ЮФО, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап учений "Кавказ-2020", сообщает... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:11
2020-09-24T15:24
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577697887_0:216:3076:1946_1400x0_80_0_0_21ec810101d4e92709da7cf76fa1c7f4.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 25 сентября совершит поездку в ЮФО, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап учений "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого сентября Президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", - говорится в сообщении.Отмечается, что главными целями СКШУ "Кавказ-2020" являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.Основные действия учений разворачиваются на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", говорится в сообщении пресс-службы. В акваториях Черного и Каспийского морей разыгрываются эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Исламской Республики Иран."Всего предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). В учениях на полигонах будут задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в СКШУ "Кавказ-2020" принимают участие воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.
https://ria.ru/20200924/podlodka-1577710264.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577697887_50:247:2306:1939_1400x0_80_0_0_a28b71ae7fa4042409a34fdcf830654a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность

Путин посетит учения "Кавказ-2020"

15:11 24.09.2020 (обновлено: 15:24 24.09.2020)
530
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 "Тунгуска-М1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) 2С6М1 Тунгуска-М1 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября совершит поездку в ЮФО, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап учений "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого сентября Президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главными целями СКШУ "Кавказ-2020" являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности ВС РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.
Подводный флот ведет огонь Калибрами. Кадры с учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:38
Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео
Основные действия учений разворачиваются на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", говорится в сообщении пресс-службы. В акваториях Черного и Каспийского морей разыгрываются эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Исламской Республики Иран.
"Всего предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). В учениях на полигонах будут задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в СКШУ "Кавказ-2020" принимают участие воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

Истребители Су-30 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Вертолет Ми-35 и буксирное судно во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Истребитель Су-30 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

Десантник во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

Десантные катера (на первом плане), буксирное судно (в центре) и ракетный катер во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Бронетранспортёр БТР-82А во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3600003
Обсудить2
Вооруженные силы РФВладимир ПутинБезопасность
Рекомендуем
Подводный флот ведет огонь Калибрами. Кадры с учений Кавказ-2020
Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Эр-Рияд не предлагал Тегерану мирных инициатив, заявил Зариф
Nintendo Switch. Архивное фото
Французы судятся с Nintendo из-за "нежных" контроллеров приставки Switch
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран раскритиковал ОАЭ и Бахрейн за нормализацию отношений с Израилем
Спасателям Московского авиационного центра, разобрав автомобиль москвича в Северном Бутово, достали гадюку, заползшую внутрь
В Москве спасатели разобрали автомобиль, чтобы вытащить из него гадюку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин назвал результаты в сельском хозяйстве впечатляющими
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Актёр Михаил Ефремов
Третий адвокат Ефремова попросил смягчить наказание артисту
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
РФПИ может привлечь к производству "Спутник V" региональные предприятия
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Кадры облета границ Украины и стран НАТО российскими бомбардировщиками Ту-160
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с Украиной и НАТО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования
Мишустин отправил в отставку замруководителя ФМБА
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Эксперты назвали популярные у туристов маршруты для отдыха в октябре
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Путин попросил доработать вопросы развития села
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния