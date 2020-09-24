https://ria.ru/20200924/ucheniya-1577712053.html

Путин посетит учения "Кавказ-2020"

Президент России Владимир Путин 25 сентября совершит поездку в ЮФО, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап учений "Кавказ-2020", сообщает... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:11

2020-09-24T15:11

2020-09-24T15:24

вооруженные силы рф

владимир путин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 25 сентября совершит поездку в ЮФО, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап учений "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого сентября Президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне "Капустин Яр" состоится основной этап стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", - говорится в сообщении.Отмечается, что главными целями СКШУ "Кавказ-2020" являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления Южного военного округа, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.Основные действия учений разворачиваются на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской", говорится в сообщении пресс-службы. В акваториях Черного и Каспийского морей разыгрываются эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Исламской Республики Иран."Всего предполагается привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). В учениях на полигонах будут задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в СКШУ "Кавказ-2020" принимают участие воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

https://ria.ru/20200924/podlodka-1577710264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность