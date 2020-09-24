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https://ria.ru/20200924/tyler-1577647101.html
Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"
Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", сообщает Deadline. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T04:10
2020-09-24T04:10
культура
кино и сериалы
новости культуры
лос-анджелес
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости</strong>. Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", <a href="https://deadline.com/2020/09/liv-tyler-exits-wont-return-9-1-1-lone-star-season-2-fox-uncertainty-transatlantic-commute-pandemic-family-covid-19-1234582371/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Она приняла такое решение еще летом из-за сложностей, которые могут возникнуть на фоне пандемии из-за постоянных перелетов из Лондона, где она живет с маленькими детьми, в Лос-Анджелес, где проходят съемки.На ее роль (парамедика Мишель Блейк) создатели решили никого не брать, оставив ей возможность вернуться в шоу. Ее отсутствие в какой-то мере восполнит Джина Торрес, которая будет играть парамедика по имени Томми Вега, начиная со второго сезона. "Мы были очень рады возможности привлечь в первом сезоне кинозвезду такой величины. Нам очень нравилось работать с Лив, и мы навсегда ей обязаны за яркое воплощение роли Мишель Блейк. Мы смогли закончить ее сюжетную линию, но мы понимаем, что о ней еще много всего можно рассказать. Наши двери для нее всегда открыты", — рассказал шоураннер и исполнительный продюсер шоу Тим Минеар.Мировую известность Лив Тайлер принесли съемки в фильмах "Армагеддон" и "Властелин колец".
https://ria.ru/20200919/serial-1577439321.html
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кино и сериалы, новости культуры, лос-анджелес

Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"

04:10 24.09.2020
97
© FOXКадр из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"
Кадр из сериала 9-1-1: Одинокая звезда - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© FOX
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", сообщает Deadline.
Она приняла такое решение еще летом из-за сложностей, которые могут возникнуть на фоне пандемии из-за постоянных перелетов из Лондона, где она живет с маленькими детьми, в Лос-Анджелес, где проходят съемки.
На ее роль (парамедика Мишель Блейк) создатели решили никого не брать, оставив ей возможность вернуться в шоу. Ее отсутствие в какой-то мере восполнит Джина Торрес, которая будет играть парамедика по имени Томми Вега, начиная со второго сезона.
"Мы были очень рады возможности привлечь в первом сезоне кинозвезду такой величины. Нам очень нравилось работать с Лив, и мы навсегда ей обязаны за яркое воплощение роли Мишель Блейк. Мы смогли закончить ее сюжетную линию, но мы понимаем, что о ней еще много всего можно рассказать. Наши двери для нее всегда открыты", — рассказал шоураннер и исполнительный продюсер шоу Тим Минеар.
Мировую известность Лив Тайлер принесли съемки в фильмах "Армагеддон" и "Властелин колец".
Кадр из сериала Воспитанные волками - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Сериал "Воспитанные волками" продлили на второй сезон после первых серий
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛос-Анджелес
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