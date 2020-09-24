https://ria.ru/20200924/tyler-1577647101.html

Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"

Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", сообщает Deadline. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T04:10

2020-09-24T04:10

2020-09-24T04:10

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лос-анджелес

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости</strong>. Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", <a href="https://deadline.com/2020/09/liv-tyler-exits-wont-return-9-1-1-lone-star-season-2-fox-uncertainty-transatlantic-commute-pandemic-family-covid-19-1234582371/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Она приняла такое решение еще летом из-за сложностей, которые могут возникнуть на фоне пандемии из-за постоянных перелетов из Лондона, где она живет с маленькими детьми, в Лос-Анджелес, где проходят съемки.На ее роль (парамедика Мишель Блейк) создатели решили никого не брать, оставив ей возможность вернуться в шоу. Ее отсутствие в какой-то мере восполнит Джина Торрес, которая будет играть парамедика по имени Томми Вега, начиная со второго сезона. "Мы были очень рады возможности привлечь в первом сезоне кинозвезду такой величины. Нам очень нравилось работать с Лив, и мы навсегда ей обязаны за яркое воплощение роли Мишель Блейк. Мы смогли закончить ее сюжетную линию, но мы понимаем, что о ней еще много всего можно рассказать. Наши двери для нее всегда открыты", — рассказал шоураннер и исполнительный продюсер шоу Тим Минеар.Мировую известность Лив Тайлер принесли съемки в фильмах "Армагеддон" и "Властелин колец".

https://ria.ru/20200919/serial-1577439321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, лос-анджелес