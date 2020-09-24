https://ria.ru/20200924/tyler-1577647101.html
Лив Тайлер уходит из сериала "9-1-1: Одинокая звезда"
Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", сообщает Deadline. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T04:10
2020-09-24T04:10
2020-09-24T04:10
культура
кино и сериалы
новости культуры
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577646375_0:0:2070:1164_1400x0_80_0_0_a303691cc54778e76007d5978dda74f2.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости</strong>. Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", <a href="https://deadline.com/2020/09/liv-tyler-exits-wont-return-9-1-1-lone-star-season-2-fox-uncertainty-transatlantic-commute-pandemic-family-covid-19-1234582371/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Она приняла такое решение еще летом из-за сложностей, которые могут возникнуть на фоне пандемии из-за постоянных перелетов из Лондона, где она живет с маленькими детьми, в Лос-Анджелес, где проходят съемки.На ее роль (парамедика Мишель Блейк) создатели решили никого не брать, оставив ей возможность вернуться в шоу. Ее отсутствие в какой-то мере восполнит Джина Торрес, которая будет играть парамедика по имени Томми Вега, начиная со второго сезона. "Мы были очень рады возможности привлечь в первом сезоне кинозвезду такой величины. Нам очень нравилось работать с Лив, и мы навсегда ей обязаны за яркое воплощение роли Мишель Блейк. Мы смогли закончить ее сюжетную линию, но мы понимаем, что о ней еще много всего можно рассказать. Наши двери для нее всегда открыты", — рассказал шоураннер и исполнительный продюсер шоу Тим Минеар.Мировую известность Лив Тайлер принесли съемки в фильмах "Армагеддон" и "Властелин колец".
https://ria.ru/20200919/serial-1577439321.html
лос-анджелес
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577646375_93:0:1933:1380_1400x0_80_0_0_b61460d9fbcd82d47de2ac20e1a24de0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, лос-анджелес
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости
. Американская актриса Лив Тайлер не будет сниматься во втором сезоне сериала "911: Одинокая звезда", сообщает
Deadline.
Она приняла такое решение еще летом из-за сложностей, которые могут возникнуть на фоне пандемии из-за постоянных перелетов из Лондона, где она живет с маленькими детьми, в Лос-Анджелес, где проходят съемки.
На ее роль (парамедика Мишель Блейк) создатели решили никого не брать, оставив ей возможность вернуться в шоу. Ее отсутствие в какой-то мере восполнит Джина Торрес, которая будет играть парамедика по имени Томми Вега, начиная со второго сезона.
"Мы были очень рады возможности привлечь в первом сезоне кинозвезду такой величины. Нам очень нравилось работать с Лив, и мы навсегда ей обязаны за яркое воплощение роли Мишель Блейк. Мы смогли закончить ее сюжетную линию, но мы понимаем, что о ней еще много всего можно рассказать. Наши двери для нее всегда открыты", — рассказал шоураннер и исполнительный продюсер шоу Тим Минеар.
Мировую известность Лив Тайлер принесли съемки в фильмах "Армагеддон" и "Властелин колец".