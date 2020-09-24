https://ria.ru/20200924/tula-1577709682.html

Древняя Тула в Москве: в столице открылась выставка архивных документов

Уникальные архивные документы смогут увидеть посетители выставки "Средневековая Тула" в Москве с 25 сентября. Памятники истории Средних веков о Куликовской... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:40

2020-09-24T14:40

2020-09-24T14:40

500-летие тульского кремля

алексей дюмин

российское историческое общество

сергей нарышкин

тульская область

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Уникальные архивные документы смогут увидеть посетители выставки "Средневековая Тула" в Москве с 25 сентября. Памятники истории Средних веков о Куликовской битве, о постройке тульской крепости, возведении Большой засечной черты, костюмы и оружие, а также многие другие архивные редкости будут доступны до 8 ноября.Экспозицию в Выставочном зале федеральных архивов на Большой Пироговской сегодня посетили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Российского исторического общества (РИО) и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие высокопоставленные гости и историки. До старта работы выставки члены РИО провели заседание в расширенном составе, на котором подвели итоги работы по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля.По словам директора Российского государственного архива древних актов Владимира Аракчеева, подготовка к выставке заняла несколько месяцев, за это время удалось отобрать и подготовить к показу множество ценнейших документов из хранилищ нескольких музеев."Специалисты знают, что суждение о любом историческом событии имеет ценность только в случае, если оно опирается на подлинные исторические источники. На выставке, которая называется "Средневековая Тула", представлено около 200 исторических архивных документов, предметов, которые подтверждают те или иные факты и события истории Тульского кремля и города Тулы. Это действительно уникальные документы", – сказал Нарышкин. По эго словам, такие документы дают нам более точное представление о событиях прошлого и о великой истории Отечества.В экспозиции представлена Никоновская летопись, где указана дата возведена каменного кремля – 1520 год. В трех залах выставки под неспящим взором бдительных смотрительниц посетители могут ознакомиться с древними записями о Куликовской битве или грамотой царя Ивана Грозного от 1554 года о посылке из разных городов в Тулу людей для строительства оборонительных сооружений Большой засечной черты. Архивные находки рассказывают о категориях служилых людей, которые защищали в Туле южные рубежи России в XVIII веке, о жизни города в эти времена – строительстве моста через реку Упу, учреждении почты, проведении переписей населения."Впервые мы увидим сегодня архивные материалы о том, как зарождалось Тульское княжество, как происходили те или иные события на территории нашего региона, как развивалось оружейное дело, как развивалась металлургия и многое другое. Мне бы очень хотелось, чтобы международные политики как на Западе, так и на Востоке тоже изучали историю Государства Российского. Мне кажется, это было бы полезно, чтобы не совершать каких-то неправильных движений, а вырабатывать более правильную политику по отношению к нашей великой и могучей державе", – сказал Дюмин.Осмотрев выставку вместе с Нарышкиным и руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым, губернатор спустился в архивы здания, где хранятся сотни тысяч документов, от приказов и списков Тайной полиции до подлинников Судебника Ивана Грозного 1550 года и разорванных Анной Иоанновной "Кондиций" 1730 года.Артизов заявил, что подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля и создания Большой засечной черты стала драйвером развития современной Тулы."Отрадно, что эти события позволили актуализировать историческую память. <…> Архивные материалы рассказывают об этапах истории города, связанных с постепенным превращением города из оборонительного форта в оружейную столицу Российского государства", – рассказал Артизов.До 8 ноября посетители смогут увидеть более 200 экспонатов, подлинные архивные документы, музейные предметы, а также кинохронику. Часть экспозиции будет представлена на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города Засечной черты на картах XVIII–XIX веков.

https://ria.ru/20200923/tula-1577680730.html

https://ria.ru/20200918/tula-1577456182.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, алексей дюмин, российское историческое общество, сергей нарышкин, тульская область