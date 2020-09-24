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https://ria.ru/20200924/tramp-1577730510.html
Трамп обвинил Блумберга в совершении преступления
Миллиардер Майкл Блумберг нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил в четверг президент США... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:48
2020-09-25T00:19
фбр
дональд трамп
джо байден
майкл блумберг
флорида
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости.</strong> Миллиардер <a href="https://ria.ru/person_Majjkl_Blumberg" target="_blank">Майкл Блумберг</a> нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил в четверг президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>.Накануне генеральный прокурор штата <a href="https://ria.ru/location_StateofFlorida" target="_blank">Флорида</a> Эшли Муди попросила ФБР и Департамент полиции штата расследовать эти действия Блумберга.Блумберг вместе с организацией "Коалиция по восстановлению прав во Флориде", которая собрала пять миллионов долларов, помог оплатить долги для 32 тысяч бывших заключенных. Речь идет о выплатах для зарегистрированных избирателей — афроамериканцев или латиноамериканцев, штрафы которых составляют менее 1,5 тысячи долларов. Согласно закону штата, экс-осужденные должны погасить все свои долги, чтобы получить право голосовать.Флорида является одним из восьми так называемых колеблющихся штатов, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов. Это крупнейший из восьми по численности населения и по числу голосов выборщиков (29) штат.Выборы в США пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html
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фбр, дональд трамп, джо байден, майкл блумберг, флорида, сша, в мире

Трамп обвинил Блумберга в совершении преступления

19:48 24.09.2020 (обновлено: 00:19 25.09.2020)
1811
© AP Photo / Michael WykeКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Michael Wyke
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Миллиардер Майкл Блумберг нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Это абсолютно незаконно — то, что он сделал. Полагаю, это преступление. Он реально дает деньги людям — он платит людям за голосование. По сути, он говорит: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так?" — сказал Трамп в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

Накануне генеральный прокурор штата Флорида Эшли Муди попросила ФБР и Департамент полиции штата расследовать эти действия Блумберга.
Блумберг вместе с организацией "Коалиция по восстановлению прав во Флориде", которая собрала пять миллионов долларов, помог оплатить долги для 32 тысяч бывших заключенных. Речь идет о выплатах для зарегистрированных избирателей — афроамериканцев или латиноамериканцев, штрафы которых составляют менее 1,5 тысячи долларов. Согласно закону штата, экс-осужденные должны погасить все свои долги, чтобы получить право голосовать.
Флорида является одним из восьми так называемых колеблющихся штатов, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов. Это крупнейший из восьми по численности населения и по числу голосов выборщиков (29) штат.
Выборы в США пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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ФБРДональд ТрампДжо БайденМайкл БлумбергФлоридаСШАВ мире
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