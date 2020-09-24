https://ria.ru/20200924/tramp-1577730510.html

Трамп обвинил Блумберга в совершении преступления

Миллиардер Майкл Блумберг нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил в четверг президент США... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:48

2020-09-24T19:48

2020-09-25T00:19

фбр

дональд трамп

джо байден

майкл блумберг

флорида

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости.</strong> Миллиардер <a href="https://ria.ru/person_Majjkl_Blumberg" target="_blank">Майкл Блумберг</a> нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил в четверг президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>.Накануне генеральный прокурор штата <a href="https://ria.ru/location_StateofFlorida" target="_blank">Флорида</a> Эшли Муди попросила ФБР и Департамент полиции штата расследовать эти действия Блумберга.Блумберг вместе с организацией "Коалиция по восстановлению прав во Флориде", которая собрала пять миллионов долларов, помог оплатить долги для 32 тысяч бывших заключенных. Речь идет о выплатах для зарегистрированных избирателей — афроамериканцев или латиноамериканцев, штрафы которых составляют менее 1,5 тысячи долларов. Согласно закону штата, экс-осужденные должны погасить все свои долги, чтобы получить право голосовать.Флорида является одним из восьми так называемых колеблющихся штатов, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов. Это крупнейший из восьми по численности населения и по числу голосов выборщиков (29) штат.Выборы в США пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200922/amerika-1577555333.html

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флорида

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, джо байден, майкл блумберг, флорида, сша, в мире