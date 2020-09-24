Трамп обвинил Блумберга в совершении преступления
19:48 24.09.2020 (обновлено: 00:19 25.09.2020)
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© AP Photo / Michael WykeКандидат в президенты США Майкл Блумберг
© AP Photo / Michael Wyke
ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Миллиардер Майкл Блумберг нарушил закон, погасив долги почти 32 тысяч бывших заключенных во Флориде, чтобы они могли голосовать, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Это абсолютно незаконно — то, что он сделал. Полагаю, это преступление. Он реально дает деньги людям — он платит людям за голосование. По сути, он говорит: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так?" — сказал Трамп в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.
Накануне генеральный прокурор штата Флорида Эшли Муди попросила ФБР и Департамент полиции штата расследовать эти действия Блумберга.
Блумберг вместе с организацией "Коалиция по восстановлению прав во Флориде", которая собрала пять миллионов долларов, помог оплатить долги для 32 тысяч бывших заключенных. Речь идет о выплатах для зарегистрированных избирателей — афроамериканцев или латиноамериканцев, штрафы которых составляют менее 1,5 тысячи долларов. Согласно закону штата, экс-осужденные должны погасить все свои долги, чтобы получить право голосовать.
Флорида является одним из восьми так называемых колеблющихся штатов, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов. Это крупнейший из восьми по численности населения и по числу голосов выборщиков (29) штат.
Выборы в США пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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