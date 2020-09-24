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Трамп ожидает несправедливого отношения к себе на теледебатах
Президент США Дональд Трамп признался, что ожидает несправедливого подхода от модератора первого раунда теледебатов Криса Уоллеса. РИА Новости, 24.09.2020
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> признался, что ожидает несправедливого подхода от модератора первого раунда теледебатов Криса Уоллеса.Ранее Трамп не раз давал интервью Крису Уоллесу.Он также заявил несколько дней назад, что ожидает "отличного выступления" <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Байдена</a> на предстоящих дебатах, назвав его профессионалом.Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести уже отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп ожидает несправедливого отношения к себе на теледебатах

18:59 24.09.2020 (обновлено: 20:44 24.09.2020)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ожидает несправедливого подхода от модератора первого раунда теледебатов Криса Уоллеса.

"Крис хорош, но я думаю, я бы поставил на то, что он не будет задавать (кандидату от демократов Джо) Байдену острые вопросы. Он будет задавать острые вопросы мне, и это покажет – это будет несправедливо. Я в этом не сомневаюсь. Но он будет под контролем левых радикалов. Вот так, они его контролируют", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

Ранее Трамп не раз давал интервью Крису Уоллесу.
Он также заявил несколько дней назад, что ожидает "отличного выступления" Байдена на предстоящих дебатах, назвав его профессионалом.
Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести уже отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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