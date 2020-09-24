Трамп ожидает несправедливого отношения к себе на теледебатах

"Крис хорош, но я думаю, я бы поставил на то, что он не будет задавать (кандидату от демократов Джо) Байдену острые вопросы. Он будет задавать острые вопросы мне, и это покажет – это будет несправедливо. Я в этом не сомневаюсь. Но он будет под контролем левых радикалов. Вот так, они его контролируют", - сказал он в четверг в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.